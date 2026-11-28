Imaginile cu drapelele militare acoperite cu învelitori negre, la repetițiile pentru Parada de 1 Decembrie, au stârnit un val de indignare în mediul online. Comentariile au continuat chiar și după ce Ministerul Apărării a explicat de ce au fost folosite aceste huse.

Foto: captură Facebook

În ciuda vremii capricioase de la sfârșitul lunii noiembrie, în timp ce primarii din București anulau evenimente și anunțau activarea planurilor preventive pentru iarnă, militarii români au fost sâmbătă, 28 noiembrie, la datorie, participând la repetițiile pentru Parada de 1 Decembrie.

În mediul online, însă, nu efortul militarilor de a înfrunta rafalele de vânt, fulgii de zăpadă și ploaia a atras atenția, ci faptul că steagurile purtate de aceștia erau învelite într-un material negru, care semăna cu cel folosit pentru sacii de gunoi.

„Ceva nou, au acoperit tricolorul cu saci de gunoi. Am avut impresia inițial că era drapelul ISIS, m-am speriat. Aceste imagini mă întristează foarte mult, parcă asiști la o înmormântare... moartea poporului”, sună una dintre postările publicate sâmbătă, 28 noiembrie, pe Facebook, care au generat numeroase reacții.

Comentariile au fost extrem de dure, iar unii utilizatori au criticat inclusiv faptul că drapelele altor state participante nu erau acoperite în același mod:

*„Cum să faci așa ceva, idioților, criminalilor? Ai acoperit steagul țării, ai trădat țara! Nu trebuia acoperit, indiferent dacă se uda, se usca și nu se întâmpla nimic!”

* „În fiecare an trebuie să ne facem de ocară...”

* „Numai drapelul României e ascuns, din plutonul soldaților UE drapelul lor este la vedere. Oare cum se vor descurca ăștia în prima linie a frontului?”

* „Eu prefer să interpretez asta ca un mesaj subtil din partea armatei pentru cel care a zis că el nu e un gunoi.”

* „Idee proastă cu sacii negri, dar numa' d-ăștia o avut, deci.....

Era mult mai OK să fie transparenți!!

Acuma: ești obligat să aperi drapelul de luptă chiar cu prețul vieții, nu absolut clar specificat, dar oricum una din cele mai vechi cutume.

În schimb, răspunderea absolută pentru deteriorarea lui revine persoanei care îl poartă și aici începe romanul porno cu animale.

Nu ai dreptul să intervii asupra lui pentru a remedia nicio deteriorare, de fapt nici nu mai prea are cine. Pe vremuri, așa ceva se făcea pe undeva pe la un atelier aparținând sau chiar al Muzeului Militar, pe lângă asta se lăsa cu anchete, pedepse, declarații interminabile, tot kktul, putând ajunge chiar la trecerea în rezervă fără drepturi.

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Probabil legislația la alte armate este mai lejeră sau prevede foarte clar condițiile de folosire și modul.

La noi este absolut fără sens, ieșire și cale de întoarcere, în concluzie, parțial au acționat corect, dar ordinul a fost greșit.

Trebuia husă transparentă!

Așa că, ăia MAREA MAJORITATE care intră în deducții logice ca vaca în lucernă..... atâta știți, atâta puteți și oricum la voi este un obicei să vă 3,14sați pe Armată.

Vă las cârnați că și voi tot d-ăștia aruncați în militari.”

*„Asta înseamnă că noi nu mai avem un steag, steagul nostru este în moarte clinică??? Așa a fost și după alegeri steagul evreiesc 2 zile pe Casa Poporului, ce nu înțelegeți???”

* „Ce prostii, nu mai aveau alte steaguri???”

* „Ăștia chiar îs NEBUNI??????? Dar pe celelalte patru drapeluri din spate de ce nu le-a acoperit??”

* „Nu pot să cred că este real așa ceva.”

Ce spune Ministerul Apărării

După valul de reacții, Ministerul Apărării Naționale a publicat un comunicat în care a precizat că materialele negre nu sunt saci de gunoi, ci învelitori speciale, folosite pentru protejarea drapelelor pe durata repetițiilor.

„Învelitori pentru protecție, nu «saci de gunoi»

În imaginile de la repetițiile pentru Parada Militară Națională de 1 Decembrie apar steagurile de identificare ale unităților militare participante, acoperite cu învelitori de protecție.

În mediul online au circulat afirmații că aceste huse ar fi «saci de gunoi». Este FALS.

Ce sunt, de fapt: învelitorile au rol de protecție. Steagurile sunt confecționate din material textil, iar pe durata repetițiilor sunt protejate cu învelitori pentru a fi ferite de precipitații, praf și deteriorare.

Este o măsură firească, prin care ne asigurăm că, de Ziua Națională a României, steagurile vor fi prezentate publicului în cele mai bune condiții.

Vă așteptăm pe 1 Decembrie să le vedeți desfășurate la paradă!”, se arată în comunicatul oficial.

„Informați-vă din surse oficiale și verificați înainte de a distribui”, recomandă în încheiere Ministerul Apărării Naţionale.

Explicațiile MApN nu au pus capăt controversei. După publicarea comunicatului, mai mulți utilizatori au continuat să critice modul în care au fost acoperite drapelele, iar discuțiile negative au continuat în mediul online.