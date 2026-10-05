Un dietetician specializat în oncologie le recomandă pacienților un „aliment minuscul” care ajută organismul să lupte cu cancerul

Un dietetician specializat în oncologie spune că un ingredient mai puțin cunoscut poate aduce organismului o cantitate importantă de compuși naturali. Semințele din care este obținut se găsesc și în România și pot fi germinate acasă.

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Pentru cei care se confruntă cu un diagnostic de cancer, alimentația ajunge, inevitabil, printre lucrurile la care trebuie să fie atenți, mai ales atunci când încearcă să își susțină organismul în perioada tratamentului extrem de dur, care le consumă resursele.

Este adevărat că alimentația nu poate înlocui tratamentul medical, dar anumite alimente sunt recomandate pentru compușii pe care îi conțin și pentru rolul pe care aceștia îl pot avea în organism.

Alimentul „minuscul” foarte concentrat în compuși naturali

Broccoli este unul dintre alimentele cunoscute pentru astfel de compuși. Face parte din familia cruciferelor, alături de varza de Bruxelles și kale, iar aceste plante conțin glucozinolați, substanțe naturale care se pot transforma în organism în compuși precum sulforafanul.

Există însă o variantă a broccoliului care este mult mai mică și care poate avea o concentrație mult mai mare de glucozinolați: germenii de broccoli.

Alison Tierney, dietetician specializat în oncologie, care știe și din experiență personală ce înseamnă un diagnostic de cancer, fiind la rândul ei supraviețuitoare a bolii, îi recomandă în mod regulat pacienților săi.

Într-un interviu pentru Parade, Alison Tierney a explicat faptul că „germenii de broccoli pot conține de 10 până la 100 de ori mai mulți glucozinolați decât broccoli matur”.

Glucozinolații apar în mod natural în plantele crucifere și se descompun în organism în substanțe fitochimice active, printre care sulforafanul. Potrivit lui Tierney, aceste plante conțin „sulforafan și indoli, care sunt compuși ce ajută organismul să neutralizeze și să elimine substanțele cancerigene, susținând în același timp metabolizarea estrogenului”.

„În calitate de dietetician specializat în oncologie și supraviețuitoare a cancerului, aceasta este o recomandare pe care o subliniez în mod regulat în fața pacienților mei”, a spus ea.

Cum pot fi introduşi germenii în alimentaţie

Germenii sunt atât de mici încât pot fi adăugați cu ușurință peste mâncare, fără să schimbe radical un preparat. În România, semințele de broccoli pentru germinare se găsesc și în comerț, inclusiv în farmacii și în magazine specializate. Ele pot fi germinate acasă, în câteva zile, urmând instrucțiunile de pe ambalaj.

După germinare, pot fi puși în sandvișuri și wrap-uri, peste pâine prăjită cu avocado sau în smoothie-uri. Au un gust proaspăt, ușor picant, care merge și alături de fructe de pădure.

Pot fi adăugați și peste mâncare, însă Alison Tierney recomandă ca acest lucru să se facă la final. Germenii cruzi pot fi presărați peste supe de linte, boluri cu cereale sau preparate stir-fry, astfel încât să nu fie expuși prea mult la căldură.

În afară de germenii de broccoli, dieteticianul recomandă şi alte alimente pe care le consideră utile într-o alimentație variată. Printre acestea se numără semințele de in măcinate, fructele de pădure și fasolea, bogată în fibre.