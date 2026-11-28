Părinții înstăriți din Statele Unite plătesc până la 75.000 de dolari pe an pentru ca elevii să studieze materiile de bază doar două ore pe zi, cu ajutorul inteligenței artificiale. Profesorii tradiționali sunt înlocuiți de îndrumători care îi motivează pe copii și le monitorizează rezultatele, iar restul zilei este dedicat activităților practice. Deși școlile promit că elevii vor învăța de două ori mai repede, mai puțin de jumătate dintre aceștia își ating obiectivele stabilite atât la matematică, cât și la înțelegerea textelor scrise. Specialiștii consultați de „Adevărul” explică ce riscuri presupune acest model educațional, dar și cum ar putea fi folosită inteligența artificială în școlile din România pentru a reduce nevoia de meditații.

Inteligența artificială schimbă metodele de predare Foto: Pixabay

Alpha School este o rețea de școli private din Statele Unite, înființată în 2014 în Austin, Texas, care propune un model educațional bazat pe inteligența artificială. Principala promisiune făcută părinților este că elevii pot învăța de două ori mai repede decât în sistemul tradițional, în doar două ore de studiu pe zi.

Modelul educațional nu oferă însă rezultatele promise tuturor elevilor, arată o analiză publicată de Fortune, pe baza datelor interne ale rețelei, obținute de The New York Times. Doar 42% dintre elevi au reușit să învețe de două ori mai repede, atât la matematică, cât și în ceea ce privește dezvoltarea competențelor de citire și înțelegere a textelor. Aproape jumătate dintre copiii de la grădiniță până la clasa a VIII-a nu au obținut rezultatele promise la matematică, iar 20% dintre elevi nu le-au obținut nici la evaluarea competențelor de citire.

Taxele de școlarizare diferă de la un campus la altul, de la 55.000 de dolari pe an în Chicago până la 75.000 de dolari în California.

În schimbul acestor sume, elevii beneficiază de un program de studiu personalizat. Copiii învață individual, pe laptop, prin intermediul platformei TimeBack, care adaptează lecțiile și exercițiile la nivelul fiecăruia. Personalul școlii nu predă materia, ci îi motivează pe elevi și le urmărește evoluția. După-amiezile sunt dedicate atelierelor de antreprenoriat, programare, vorbit în public și activităților sportive.

Ce nu vede inteligența artificială atunci când un copil greșește

Deși modelul Alpha School păstrează prezența adulților în sălile de clasă, rolul acestora este diferit de cel al unui cadru didactic. Dincolo de motivație și disciplină, procesul de învățare presupune și interacțiunea directă dintre profesor și elev.

„Școala nu este doar despre informații, cunoștințe acumulate și note. Copiii învață și prin mimetism, unii de la alții! Se provoacă, descoperă competiția și nevoia de autodepășire, de performanță. Este vorba și despre cum înveți să lucrezi în echipă, să gestionezi conflicte, să vorbești în public. Și toate acestea nu se pot învăța din fața unui ecran”, declară pentru „Adevărul” Luminița Tăbăran, psiholog clinician.

În ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale pentru studiul individual, specialista vorbește atât despre avantaje, cât și despre riscuri: „Un profesor AI are răbdare, e disponibil oricând, poate explica o problemă în mai multe variante, oferă un răspuns rapid la orice solicitare.”

Accesul rapid la informații poate avea însă și dezavantaje. „Un alt pericol în cazul folosirii AI este că un copil va fi tentat să se mulțumească cu răspunsurile primite și să nu mai facă efortul de a gândi singur. Și să nu uităm că un profesor uman transmite emoții, sentimente, lecții de viață odată cu informațiile diferitelor discipline”, explică psihologul.

Creierul copilului nu funcționează după logica productivității

„Consolidarea memoriei necesită timp, repetiție distribuită, somn și integrarea informațiilor în structurile de cunoaștere existente, iar rapiditatea unui răspuns corect nu reprezintă o măsură suficientă a profunzimii înțelegerii”, spune pentru „Adevărul” Gabriela Marc, psiholog clinician principal și lector universitar asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

Specialista oferă un exemplu concret: „Mă gândesc la copilul care rămâne câteva minute în fața unei probleme de matematică. Încearcă, greșește, se frustrează, își schimbă strategia, iar din perspectiva productivității, aceste minute pot părea pierdute. Din perspectiva dezvoltării cognitive, ele pot fi extrem de valoroase, deoarece în acel interval se exersează flexibilitatea gândirii, perseverența și capacitatea de a tolera incertitudinea. Mă întreb dacă, în încercarea de a elimina dificultățile învățării, nu riscăm să eliminăm tocmai experiențele care formează autonomia intelectuală.”

În ceea ce privește sistemele de recompensare inspirate din jocurile video, psihologul explică faptul că acestea pot crește implicarea elevilor pe termen scurt, dar riscă să le diminueze motivația intrinsecă.

„Mă interesează dacă acel copil va continua să citească atunci când nu mai primește puncte, dacă va căuta răspunsuri atunci când nimeni nu îi monitorizează progresul și dacă va păstra curiozitatea în absența unei recompense. Adevărata autonomie intelectuală se vede inclusiv în ceea ce alegem să învățăm atunci când nimeni nu ne evaluează”, adaugă Gabriela Marc.

Presiunea performanței într-o școală de 75.000 de dolari pe an

Taxele de școlarizare și promisiunea unor rezultate academice superioare pot influența inclusiv așteptările pe care părinții le au de la copii. „Din perspectivă psihologică, mă preocupă și presiunea implicită pe care o asemenea investiție o poate genera. Ce se întâmplă cu elevul care are nevoie de mai mult timp într-un sistem care promite accelerarea performanței? Cum își va interpreta propriile dificultăți atunci când familia a investit o sumă considerabilă în succesul său? Există riscul ca o promisiune comercială neîndeplinită să fie trăită de copil ca un eșec personal, iar dezvoltarea umană are ritmuri individuale, perioade de stagnare și reorganizare. Acestea fac parte din procesul maturizării”, explică Gabriela Marc.

De ce sunt însă părinții dispuși să plătească zeci de mii de dolari pentru un asemenea model educațional? „În contextul socio-economic actual, acest model este, în mare măsură, o comercializare sofisticată a frustrărilor părinților față de sistemul clasic, ambalată în limbajul elitist al inovației tehnologice”, declară pentru „Adevărul” Aurora Oprea, consilier vocațional.

Printre motivele identificate de specialistă se numără și teama părinților că școala tradițională nu mai răspunde cerințelor viitoarei piețe a muncii.

„Părinții cu venituri foarte mari, mulți provenind din industrii tehnologice sau de business, se tem că școala tradițională își pregătește copiii pentru o lume care nu mai există. Ei cumpără promisiunea că copiii lor vor fi «cu un pas înainte»”, lămurește ea.

La acestea se adaugă dorința de a scăpa de conflictele generate de teme și meditații, dar și statutul social pe care îl conferă accesul la o instituție de învățământ exclusivistă.

„Într-o societate polarizată, accesul la o școală exclusivistă, bazată pe tehnologie de vârf, devine un simbol de statut, la fel ca orice alt produs de lux. Deși folosește instrumente moderne, conceptul nu este o inovație pedagogică autentică, ci o optimizare corporatistă a educației - tratează copilul ca pe un proiect care trebuie livrat mai repede și mai eficient”, explică Aurora Oprea.

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Ce au în comun școlile americane bazate pe AI și industria meditațiilor din România

Deși folosesc metode diferite, școlile americane bazate pe inteligența artificială și industria meditațiilor din România au apărut, în opinia consilierului vocațional Aurora Oprea, ca răspuns la nemulțumirile părinților față de sistemul tradițional de învățământ.

„În ambele cazuri, părinții scot sume considerabile din buzunar pentru a cumpăra ceea ce simt că școala publică nu le mai poate oferi: atenție individualizată și garanția succesului viitor. Din punct de vedere psihopedagogic și vocațional, ambele sisteme cad în aceeași capcană: tratarea educației ca pe un proces tranzacțional, nu ca pe unul de formare umană”, este de părere specialista.

Aceasta analizează inclusiv modul în care investițiile în educație îi ajută pe părinți să își gestioneze propriile temeri legate de viitorul copiilor.

„Atât părintele român care își trimite copilul la trei meditații pe săptămână, cât și părintele american care plătește 75.000 de dolari cumpără, de fapt, liniștea propriei conștiințe. Ei simt că «au făcut tot ce se putea» pentru viitorul copilului, delegând responsabilitatea către un profesor particular sau către un algoritm”, consideră ea.

Din perspectiva orientării în carieră, Aurora Oprea identifică riscuri în ambele sisteme.

„În România, elevul nu mai are timp să își descopere pasiunile pentru că tot timpul său liber este înghițit de pregătirea pentru examene la materii pe care poate nu le va folosi niciodată. În modelul american AI, elevul are timp liber după-amiaza, dar îi lipsește rigoarea și aprofundarea academică, riscând să își construiască o imagine de sine falsă («pot învăța orice repede»), care se poate prăbuși la primul obstacol academic sau profesional major”, mai spune consilierul vocațional.

Ar putea inteligența artificială să reducă nevoia de meditații în România?

Într-un sistem de învățământ în care profesorii lucrează cu zeci de elevi într-o singură clasă, tehnologia ar putea fi folosită pentru recuperarea decalajelor dintre copii.

„Într-o clasă cu 30 de elevi de niveluri diferite, un tutore AI poate oferi exerciții personalizate elevilor care au rămas în urmă la matematică sau limba română, reducând dependența de industria meditațiilor”, explică Aurora Oprea.

Printre celelalte aplicații identificate de specialistă se numără simularea experimentelor de fizică, chimie sau biologie în școlile care nu dispun de laboratoare, dar și utilizarea platformelor digitale pentru orientarea elevilor în carieră.

„Dacă un elev ar avea acces gratuit, la școală sau acasă, la o platformă AI adaptivă care să îi explice pas cu pas unde a greșit la matematică și să îi dea exerciții pe nivelul lui, presiunea financiară și emoțională a meditațiilor ar scădea dramatic”, susține ea.

În schimb, consilierul vocațional consideră că înlocuirea cadrelor didactice ar fi contraproductivă în special în învățământul primar și gimnazial, în predarea disciplinelor socio-umane și în școlile din comunitățile defavorizate.

„Pentru mulți copii din România, profesorul este singurul model adult stabil și principala sursă de încurajare pentru a-și continua studiile. Scoaterea profesorului din ecuație ar duce la abandon școlar masiv”, avertizează Aurora Oprea.

La rândul său, Gabriela Marc atrage atenția asupra condițiilor în care un asemenea experiment educațional ar putea fi implementat în România. „Înaintea implementării, aș solicita studii longitudinale independente, care să urmărească retenția cunoștințelor, gândirea critică, autonomia, motivația și dezvoltarea socioemoțională. Protecția datelor minorilor și transparența algoritmilor sunt, de asemenea, condiții esențiale. Copiii au dreptul la o educație fundamentată pe dovezi științifice, indiferent de atractivitatea promisiunilor tehnologice”, conchide psihologul.

Elevii, recompensați cu bani și jucării pentru rezultatele la învățătură

Copiii care aveau deja dificultăți la matematică au beneficiat cel mai puțin de metoda de predare. Potrivit Fortune, aproximativ 20% dintre elevii școlilor private Alpha se situau, în toamna anului trecut, în jumătatea inferioară a clasamentului național la matematică sau la limita acesteia. Până în iarnă, doar 37% dintre acești copii au reușit să învețe de două ori mai repede, conform obiectivului stabilit de școală.

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În octombrie 2025, publicația americană Wired a prezentat cazul unei fetițe de nouă ani, înscrisă la Alpha School din Brownsville, Texas. Programul informatic îi cerea să înmulțească trei numere de câte trei cifre, fără calculator, de peste 20 de ori, fără nicio greșeală. La fiecare eroare, aplicația îi atribuia noi exerciții. Îndrumătorul a refuzat să îi permită să treacă la următoarea lecție.

Părinții și-au petrecut weekendul ajutând-o, ajungând să îi verifice rezultatele cu un calculator. Deși a terminat exercițiile, la întoarcerea în clasă a aflat că rămăsese în urmă cu celelalte sarcini. Familia și-a retras ulterior ambii copii din școală.

La campusul din Brownsville, elevii primesc recompense sub forma unei monede proprii școlii, numită „Alpha”, cu o valoare de 25 de cenți. Punctele acumulate pot fi folosite pentru achiziționarea unor jucării sau pentru excursii în parcuri de distracții.

Un alt părinte, din Austin, a declarat pentru Wired că fiul său a primit 2.000 de dolari de-a lungul anilor de studiu pentru rezultatele obținute. La 13 ani, copilul ajunsese să citească la nivelul unui elev de clasa a XI-a, însă resimțea stres și anxietate în încercarea de a obține în continuare recompensele. Tatăl considera totuși că standardele ridicate i-au fost ulterior benefice.

Reprezentanții Alpha School au contestat anumite informații din investigația Wired, susținând că dețin documente care contrazic o parte dintre relatări.

O școală de 65.000 de dolari pe an, care nu primise autorizația să funcționeze ca școală

În iunie 2026, Wired a dezvăluit că sediul Alpha School din Manhattan funcționa ca centru de sprijin pentru educația la domiciliu, după ce Departamentul pentru Educație al statului New York respinsese cererea inițială de înființare a unei școli independente.

Deși taxa anuală era de 65.000 de dolari, părinții trebuiau să își înregistreze oficial copiii ca elevi școlarizați la domiciliu. Autoritățile invocaseră lipsa personalului didactic calificat care să asigure predarea materiilor de bază.

Compania a depus o nouă cerere de autorizare în aprilie 2026, aceasta fiind încă în curs de soluționare la momentul publicării investigației.

Într-un articol publicat pe 23 noiembrie, Los Angeles Times a prezentat și poziția reprezentanților Alpha School. Compania susține că a pus datele elevilor la dispoziția unor cercetători independenți, că programa este elaborată de oameni și că relațiile interpersonale rămân esențiale în modelul său educațional. Cercetările privind eficiența metodei se află însă într-o etapă incipientă.