Franța a primit un avertisment important din partea agenției internaționale de evaluare financiară Standard & Poor's (S&P), care a schimbat perspectiva ratingului de țară de la stabilă la negativă. Decizia vine pe fondul creșterii datoriei publice, al dificultăților de reducere a deficitului bugetar și al perspectivelor economice slabe. Deși calificativul țării a fost menținut la A+, o eventuală retrogradare nu este exclusă dacă autoritățile nu reușesc să îmbunătățească situația finanțelor publice.

S&P a schimbat perspectiva ratingului Franței din stabilă în negativă. Foto: arhivă

Anunțul a fost făcut vineri, 27 noiembrie 2026. S&P a păstrat ratingul suveran pe termen lung al Franței la A+ și calificativul pe termen scurt la A-1, dar a modificat perspectiva din stabilă în negativă.

Decizia nu reprezintă o retrogradare efectivă a Franței, ci un semnal că agenția consideră că riscurile asupra capacității statului de a-și gestiona datoria au crescut. În cazul în care deficitul nu va fi redus suficient sau economia va continua să evolueze sub așteptări, calificativul ar putea fi coborât în următorii ani.

De ce a schimbat S&P perspectiva ratingului Franței

Agenția de evaluare financiară a invocat presiunile tot mai mari asupra bugetului, ritmul slab de creștere economică și cheltuielile ridicate cu dobânzile la datoria publică. Aceste elemente îngreunează eforturile guvernului de a reduce deficitul și de a stabiliza nivelul datoriei.

Un alt risc identificat este instabilitatea politică. Fragmentarea scenei politice franceze ar putea îngreuna adoptarea măsurilor necesare pentru reducerea cheltuielilor publice și pentru stimularea creșterii economice, inclusiv după alegerile prezidențiale din 2027.

S&P estimează că deficitele bugetare din acest an și din 2027 vor fi mai mari decât anticipase anterior. În aceste condiții, agenția consideră că autoritățile vor avea dificultăți în respectarea planului de consolidare fiscală.

Guvernul francez urmărește reducerea deficitului bugetar la cel mult 5% din PIB în 2027. Ministrul Economiei și Finanțelor, Roland Lescure, a declarat că decizia S&P subliniază necesitatea adoptării rapide a unui buget responsabil, care să permită redresarea finanțelor publice.

Datoria Franței a depășit 3.500 de miliarde de euro

Presiunile asupra ratingului sunt legate și de nivelul datoriei publice. Potrivit Institutului Național de Statistică din Franța (INSEE), aceasta a ajuns la 3.595,5 miliarde de euro la sfârșitul celui de-al doilea trimestru din 2026, echivalentul a 119% din Produsul Intern Brut (PIB).

Comparativ cu primul trimestru, ponderea datoriei în PIB a crescut de la 117,5% la 119%. În valoare absolută, datoria publică s-a majorat cu 59,6 miliarde de euro în numai trei luni.

În același timp, economia franceză a înregistrat o contracție de 0,2% în trimestrul al treilea, după stagnarea din trimestrul anterior, potrivit datelor detaliate publicate de INSEE pe 27 noiembrie.

Investițiile au scăzut cu 0,9%, iar exporturile s-au redus cu 1,6%. Consumul gospodăriilor a avut o evoluție pozitivă, cu un avans de 0,3%, însă nu a compensat contribuția negativă a comerțului exterior și a investițiilor.

Toate cele trei mari agenții de rating au acum o perspectivă negativă asupra Franței

Decizia S&P vine după ce și celelalte două mari agenții internaționale de evaluare financiară, Moody's și Fitch, au atribuit perspective negative ratingurilor suverane ale Franței.

Fitch menține calificativul Franței la A+, cu perspectivă negativă din octombrie 2026, în timp ce Moody's păstrează ratingul la Aa3, tot cu perspectivă negativă, din octombrie.

Astfel, Franța se află sub avertismentul celor trei mari agenții de rating. Situația reflectă preocupările investitorilor privind capacitatea autorităților de a reduce deficitul și de a stabiliza datoria publică.

Franța trebuie să împrumute aproape 340 de miliarde de euro în 2027

Presiunea asupra finanțelor publice se reflectă și în necesarul de finanțare pentru anul viitor. Agenția Franceză a Trezoreriei estimează că statul va avea nevoie de 339,7 miliarde de euro în 2027, cu 28 de miliarde de euro peste necesarul actualizat pentru 2026.

Pentru acoperirea acestei sume, autoritățile au prevăzut emisiuni de titluri de stat pe termen mediu și lung în valoare netă de 340 de miliarde de euro, după scăderea răscumpărărilor.

O parte importantă a finanțării va fi utilizată pentru rambursarea obligațiunilor ajunse la scadență. Aceste plăți sunt estimate la 189,2 miliarde de euro în 2027. În plus, deficitul care trebuie finanțat este estimat la 156,4 miliarde de euro.

Costurile cu serviciul datoriei publice sunt estimate să ajungă la 72,9 miliarde de euro în 2027, potrivit Agenției Franceze a Trezoreriei.