Alternativa nordică la dieta mediteraneană: cercetătorii spun că poate reduce semnificativ riscul de deces

Dieta nordică, pe care specialiștii o consideră echivalentul dietei mediteraneene, ar putea contribui la prelungirea vieții și la reducerea riscului de deces, potrivit unui nou studiu publicat în revista The American Journal of Clinical Nutrition.

Peștele gras și cerealele integrale fac parte din dieta nordică Foto: Shutterstock

Regimul alimentar este inspirat din obiceiurile tradiționale ale populațiilor din Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia și pune accent pe alimente locale, consum ridicat de legume, fructe, cereale integrale și pește gras, relatează ScienceAlert

Spre deosebire de dieta mediteraneană, dieta nordică favorizează uleiul de rapiță în locul celui de măsline, ovăzul și secara în locul grâului și orezului, precum și fructele specifice regiunilor nordice, precum merele, perele și fructele de pădure.

Cercetătorii danezi au analizat datele de sănătate a peste 64.000 de adulți suedezi de vârstă mijlocie și vârstnici.

Reducere semnificativă a riscului de deces

Concluziile studiului sugerează că respectarea strictă a unei diete nordice sănătoase poate fi asociată cu o reducere semnificativă a riscului de deces din orice cauză pe parcursul a 24 de ani.

Potrivit rezultatelor cercetării, dieta nordică a fost asociată cu un risc cu 4% mai mic de mortalitate comparativ cu recomandările generale de sănătate și cu un risc cu 6% mai redus față de lipsa oricărei intervenții alimentare.

Descoperirile vin în completarea unor cercetări anterioare. Este vorba despre o analiză sistematică publicată în 2025 a arătat că persoanele care respectă mai fidel principiile dietei nordice prezintă riscuri mai mici de deces din orice cauză, de boli cardiovasculare și de cancer.

Beneficiile au fost observate și într-un studiu clinic realizat în Suedia pe persoane cu prediabet sau diabet de tip 2. Participanții au înlocuit pâinea albă și pastele cu terciuri din ovăz și pâine de secară, au consumat ulei de canola în loc de unt și au introdus în alimentație mai multe fructe, legume locale și pește gras, precum somonul.

Rezultatele au indicat reducerea grăsimii hepatice, scăderea greutății corporale, îmbunătățirea controlului glicemiei și a profilului lipidic.

Elemente comune cu dieta mediteraneană

Specialiștii sunt de părere că dieta nordică are multe elemente comune cu dieta mediteraneană: consum ridicat de alimente vegetale, fibre, grăsimi nesaturate și pește, precum și limitarea produselor ultraprocesate și a cărnii în exces.

Autorii studiului consideră că acest tip de alimentație ar putea fi mai ușor de adoptat în regiunile nordice ale Europei, deoarece se bazează pe produse locale și sezoniere. În plus, utilizarea alimentelor cultivate și produse local poate avea și un impact mai redus asupra mediului.

Cercetătorii spun însă că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma pe termen lung toate efectele observate și pentru a stabili care categorii de populație beneficiază cel mai mult de acest tip de alimentație.