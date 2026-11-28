Istoricul Marius Oprea, care a documentat activitatea fostei Securități, susține că rețele formate în jurul unor foști ofițeri de informații ar fi continuat să aibă influență în România după 1990. El face legătura între aceste structuri, susținerea lui Călin Georgescu și actuala putere politică.

Marius Oprea leagă susținerea lui Georgescu de rețele cu presupuse conexiuni rusești Foto: Inquam Photos / Anastasia Ehim

Marius Oprea a publicat o analiză în care vorbește despre presupusa continuitate a unor rețele de influență provenite din structurile de informații ale fostului regim comunist și despre rolul pe care acestea l-ar fi avut în politica românească după 1990.

Referindu-se la anularea alegerilor prezidențiale, Oprea susține că președintele Nicușor Dan nu ar putea prezenta informații noi care să clarifice circumstanțele acestei decizii.

„Nicușor Dan nu poate spune nimic. Nu poate prezenta nici un raport care să aducă în mod esențial ceva nou, față de ceea ce a prezentat ca argument (trunchiat, parțial) Curtea Constituțională, ca așa-zisă motivare a anulării alegerilor. Pentru că el, nu-i așa, e ”șeful sistemului”. Toți simțim, iar unii știu mai bine că e ceva putred la mijloc”, a scris istoricul.

Acesta consideră că rădăcinile situației actuale trebuie căutate în perioada imediat următoare Revoluției din 1989.

Ce susține istoricul despre rețelele GRU și KGB din România

Marius Oprea afirmă că, în 1990, fostul președinte Ion Iliescu ar fi avut doi consilieri cu influență majoră asupra deciziilor importante: generalul Vasile Ionel, pe care îl descrie drept șeful rețelei GRU din România, și generalul Gheorghe Penciuc, despre care susține că ar fi condus rețeaua KGB, ulterior FSB, din țară.

„Cei doi conlucrau. Scopul era același – asigurarea fidelității față de Moscova”, afirmă istoricul.

În același context, Oprea susține că generalul Gheorghe Penciuc ar fi coordonat activitatea polițienească și minerească din Capitală în timpul evenimentelor din iunie 1990.

Potrivit istoricului, ulterior ar fi avut loc o schimbare discretă a conducerii acestor rețele, în contextul în care foștii ofițeri îmbătrâneau, iar unele informații despre activitatea lor riscau să devină publice.

Oprea îl indică pe Decebal Ilina, ofițer în Direcția de Informații a Armatei, drept persoana aleasă pentru a prelua această responsabilitate.

Scrisoarea trimisă fostului director SRI Eduard Hellvig

Istoricul amintește că i-a trimis fostului director al Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, o scrisoare în care prezenta informații despre presupuse întâlniri organizate de Decebal Ilina în comuna sa natală, Malu cu Flori.

Potrivit fragmentului reprodus de Oprea, la aceste întrevederi, desfășurate în perioada 1990-1995, ar fi participat mai mulți generali și foști ofițeri de informații.

„Ofițeri de informații au afirmat că în perioada 1990-1995, Ilina Decebal a organizat în comuna natală Malu cu Flori, în mai multe rînduri, întîlniri la care au participat generalii Nicolae Militaru, Dumitru Cioflină, Şarpe Paul şi Ion (Gioni) Popescu (fost cadru D.I.M. acoperit înainte de 1989, ulterior avansat în funcţia de director adjunct la SRI) și alții”, a scris istoricul, citând din scrisoarea trimisă lui Hellvig.

Oprea susține că scopul acestor întâlniri ar fi fost reorganizarea și dezvoltarea rețelei GRU din România, în perspectiva semnării parteneriatului cu NATO.

„Aceste întrevederi au avut drept scop, în perspectiva semnării parteneriatului român cu NATO, reorganizarea, dezvoltarea și mai buna acoperire a reţelei GRU în România, constituindu-se ca o predare a ştafetei de către cei bătrîni celor tineri”, se arată în fragmentul publicat de istoric.

Legătura pe care o face între Decebal Ilina și susținerea lui Călin Georgescu

În continuarea postării, Marius Oprea indică mai multe societăți comerciale în care Decebal Ilina ar fi fost asociat cu foști ofițeri de informații și alte persoane pe care le leagă de structurile respective.

„Vreți însă să știți de unde a răsărit susținerea lui Georgescu?”, întreabă istoricul, înainte de a prezenta două firme: TOTAL CONSULTING & TRADING GRUP S.A. și CUBE CONSULTING COMPANY SRL.

Despre prima societate, Oprea afirmă că Decebal Ilina ar fi deținut 20% din acțiuni, alături de mai mulți foști ofițeri ai Securității.

Istoricul enumeră printre domeniile de activitate ale companiei intermedierile în comerțul cu combustibili, mașini, echipamente industriale, nave și avioane, dar și comerțul specializat cu produse „cu caracter specific”, despre care precizează că se referă la arme.

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În cazul CUBE CONSULTING COMPANY SRL, Oprea îi menționează pe Decebal Ilina și Marius Opran, pe care îl descrie drept „eminența cenușie” și „contabilul” rețelei rusești din România.

Potrivit istoricului, societatea avea activități de consultanță militară și ar fi participat la o licitație pentru desemnarea consultantului în cadrul unui proiect de securizare a granițelor României de la Marea Neagră.

„Știm cu toții astăzi ce bine suntem apărați”, comentează Oprea.

Acesta mai amintește o altă societate, Total Consulting & Trading Group SA, în care, potrivit afirmațiilor sale, Decebal Ilina ar fi fost asociat cu Gheorghe Nemțanu, fost director Romarm, și cu alți ofițeri acoperiți ai Direcției de Informații a Armatei și ai Serviciului de Informații Externe.

„Cu sutele din armată și toate serviciile”

Marius Oprea susține că Decebal Ilina ar fi fost asociat în aproximativ 20 de firme, inclusiv în societăți cu activitate în domeniul produselor farmaceutice, în timp ce Marius Opran ar fi avut 11 firme de comerț cu armament.

Istoricul afirmă că rețeaua ar fi avut ramificații extinse în instituțiile statului și citează o sursă care i-ar fi descris amploarea acesteia.

„Cum îmi spunea o sursă a mea, sunt acolo, în toate aceste firme, «cu sutele din armată și toate serviciile, ofițeri, generali, amirali, colonei, maiori și sepepisti…»”, a scris Oprea.

În finalul postării, istoricul revine la întrebarea privind informațiile care ar trebui făcute publice despre anularea alegerilor și influența Rusiei în România.

El invocă o discuție avută la începutul anului 1996 cu generalul Neculicioiu, fost șef al UM 0110, unitatea anti-KGB a Securității.

„Domnule Oprea, cam toți cei pe care-i urmăream noi, conduc astăzi țara”, i-ar fi spus acesta, potrivit istoricului.

Oprea consideră că afirmația este relevantă și în prezent și încheie postarea cu o acuzație la adresa structurilor despre care vorbește.

„Nu numai că afirmația mi se pare actuală, dar mi-e teamă că puterea lor a ajuns atât de mare, încât conduc un președinte, după ce au fabricat un altul ”ales”, fără al doilea tur”, a conchis acesta.

Legăturile cu Rusia ale oamenilor din anturajul lui Călin Georgescu

Marius Oprea a mai vorbit despre presupusa continuitate a rețelelor de spionaj sovietice în instituțiile românești după 1989. În urmă cu un an, el relata despre „penetrarea” Direcției de Informații Militare de către GRU și despre persoane care, deși trecute în rezervă, și-ar fi folosit influența pentru a controla segmente importante ale pieței, în special în industria militară, comerțul cu armament și domeniul medicamentelor.

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Legăturile cu Rusia ale unor persoane din anturajul lui Călin Georgescu au fost evidențiate și în contextul anchetelor judiciare din februarie 2025. Horațiu Potra, apropiat al fostului candidat, ar fi avut contacte directe cu cercuri de influență din Rusia. Potrivit informațiilor obținute la acea vreme, acesta a zburat în septembrie 2024 de la Moscova la Dubai și a fost surprins în imagini la Ambasada Rusiei. Potra a recunoscut că a vizitat Moscova în 2022, după invazia rusă în Ucraina, dar a susținut că deplasarea nu însemna că este pro-rus.

La vremea respectivă au fost prezentate și legăturile lui Marin Burcea, șeful bodyguarzilor lui Georgescu, cu Dorina Mihai, partenera sa de afaceri, despre care publicația relata că susținea public regimul lui Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei și apropiat al lui Vladimir Putin.

Aceasta distribuise imagini cu luptători ceceni, fotografii elogioase la adresa lui Putin și îi transmisese urări ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov. De asemenea, ancheta menționa interceptări ale lui Marian Motocu, un alt apropiat al lui Georgescu, care încercase să ia legătura cu un colonel rus de la Ambasada Rusiei, identificat de surse judiciare drept ofițer GRU.