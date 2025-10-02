Artrita reumatoidă începe în tăcere: semne timpurii pe care le poți detecta cu ani înainte de simptome și preveni deteriorarea articulațiilor

După ani de cercetări, oamenii de știință au descoperit că artrita reumatoidă este adesea precedată de o etapă silențioasă, fără simptome evidente. Identificarea timpurie a acestei afecțiuni autoimune ar putea însemna reducerea inflamației dureroase a articulațiilor și a deteriorării acestora, sau chiar oprirea progresiei bolii.

În rândurile următoare, vei afla ce noi semnale de avertizare au descoperit cercetătorii, cum reacționează sistemul imunitar cu mult timp înainte de diagnostic, de ce unii pacienți cu anticorpi ACPAs dezvoltă artrita reumatoidă, iar alții nu și ce speranțe aduc terapiile preventive pentru viitor.

Noi semnale de avertizare și rolul anticorpilor ACPAs în artrita reumatoidă

Unele persoane care dezvoltă artrită reumatoidă (AR) sunt considerate cu risc cu ani înainte de apariția inflamației articulare (sinovită), datorită prezenței anticorpilor anti-proteine citrulinate (ACPAs) în sânge. Totuși, nu toți cei care au ACPAs dezvoltă AR, iar motivele acestui fenomen nu au fost pe deplin clarificate.

Cel mai recent studiu aduce noi semnale de avertizare pe care medicii le-ar putea folosi pentru a identifica persoanele cele mai expuse riscului. Acestea includ proteine inflamatorii din sânge și comportamentul celulelor imune, care stau la baza dezvoltării artritei reumatoide. Studiul a fost realizat de o echipă din Statele Unite, condusă de cercetători de la Allen Institute of Immunology, University of California, San Diego și University of Colorado Anschutz Medical Campus.

„Rezultatele noastre susțin ideea că boala inflamatorie specifică AR începe mult înainte de apariția sinovitei active, mai devreme decât se apreciază clinic. Acest lucru are implicații importante pentru deciziile legate de momentul potrivit pentru inițierea unui tratament preventiv pentru sănătatea articulațiilor”, scriu cercetătorii în lucrarea publicată în Science Translational Medicine.

Studiu: Cum pot celulele T și B anticipa apariția artritei reumatoide

Cercetătorii au urmărit evoluția a 45 de persoane considerate cu risc de dezvoltare a artritei reumatoide (AR) pe baza prezenței anticorpilor ACPAs, dintre care 16 au ajuns să dezvolte forma completă a bolii. Împreună cu datele obținute de la persoane sănătoase, cercetătorii au avut la dispoziție multiple puncte de comparație biologică.

În sângele participanților aflați în risc, proteinele legate de sistemul imunitar erau mult mai abundente și active, în timp ce celulele B (care produc anticorpi) și celulele T (care coordonează activitatea celulelor B) prezentau semne de alertă sporită.

Pe măsură ce se apropia diagnosticul de AR, numărul celulelor T și B pregătite pentru acțiunea inflamatorie creștea, inclusiv celulele T care în mod normal ar fi fost mai neutre, ca și cum sistemul imunitar „simțea” ce urmează să se întâmple.

Deși exista o suprapunere între persoanele care au dezvoltat AR și cele care nu au dezvoltat boala în ceea ce privește aceste modificări fundamentale, rezultatele oferă o imagine mai clară asupra modului în care stadiul de risc evoluează către diagnosticul clinic complet.

Descoperiri recente: tratamente preventive și terapii țintite pentru artrita reumatoidă

„Aceste descoperiri caracterizează patogeneza stadiului de risc ACPA+ și susțin ideea că boala începe mult mai devreme decât AR clinică”, scriu cercetătorii.

Acestea sunt descoperiri complet noi, așa că tratamentele specifice sunt încă departe, însă înțelegerea modului în care sistemul imunitar se activează și își modifică de fapt comportamentul înainte de debutul AR - ar putea, în viitor, să ajute cercetătorii să țintească aceste schimbări pentru prevenție sau tratamente timpurii.

Medicamentul Abatacept (comercializat sub denumirea Orencia, disponibil și în România) este deja utilizat ca metodă de întârziere a apariției artritei reumatoide în cazurile cu risc ridicat și există dovezi că acesta poate inversa o parte din activitatea sistemului imunitar evidențiată în aceste studii – ceea ce ridică speranțe pentru posibile tratamente viitoare.

„Ne așteptăm ca, pe viitor, descoperirile acestui studiu să susțină cercetări suplimentare... pentru a prezice mai bine cine va dezvolta AR, pentru a identifica posibile ținte biologice pentru prevenirea bolii și pentru a găsi modalități de îmbunătățire a tratamentelor existente”, afirmă reumatologul Kevin Deane de la CU Anschutz.

Concluzie: de ce este esențială diagnosticarea precoce a artritei reumatoide

Studiile recente arată că artrita reumatoidă începe să se manifeste biologic cu ani înainte de apariția simptomelor clinice. Identificarea anticorpilor ACPAs, monitorizarea proteinelor inflamatorii și a celulelor imunitare T și B pot oferi medicilor instrumente pentru diagnostic precoce și prevenție. Deși tratamentele țintite sunt încă în fază de cercetare, medicamente precum Abatacept dau speranțe pentru întârzierea sau chiar stoparea progresiei artritei reumatoide.

Pe măsură ce știința avansează, posibilitatea de a recunoaște din timp persoanele cu risc ridicat și de a le oferi terapii preventive personalizate ar putea transforma radical modul în care artrita reumatoidă este gestionată.