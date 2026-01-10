„Economisirea pentru pensie nu va mai conta!” Viziunea utopică a lui Elon Musk

Miliardarul Elon Musk a declarat recent, în cadrul unui podcast, că economisirea pentru pensie s-ar putea să devină inutilă în curând.

„Unul dintre sfaturile mele ar fi: Nu vă faceți griji să puneți bani deoparte pentru pensie în următorii 10 sau 20 de ani. Nu va conta”, a spus CEO-ul Tesla și SpaceX în episodul recent al podcastului „Moonshots with Peter Diamandis”, potrivit Business Insider.

„Dacă oricare dintre lucrurile despre care am vorbit sunt adevărate, economisirea pentru pensie va fi irelevantă”, a adăugat Musk.

Cel mai bogat om din lume, cu o avere de peste 600 de miliarde de dolari, a descris un viitor în care progresele în inteligența artificială, energie și robotică vor crește productivitatea, creând o „abundență” de resurse care ar permite fiecăruia să primească un „venit universal ridicat”.

„Versiunea bună a viitorului este ca oricine să poată avea tot ce își dorește”, a spus Musk. Aceasta ar însemna „îngrijire medicală mai bună decât are oricine astăzi, disponibilă pentru toată lumea în cinci ani”, a continuat el.

„Fără lipsă de bunuri și servicii. Poți învăța orice vrei despre orice, gratuit.”

Cu toate acestea, antreprenorul a avertizat asupra unei tranziții „turbulente” către această lume utopică, marcată de schimbări bruște și tulburări sociale. De asemenea, a semnalat o posibilă pierdere a scopului în viață.

„Acum, dacă obții cu adevărat tot ce îți dorești, este acesta viitorul pe care îl vrei? Pentru că înseamnă că jobul tău nu va mai conta”, a întrebat el.

Deși Musk visează la un viitor al abundenței prin tehnologie, realitatea economică a multor americani, marcată de inflație, dobânzi mari și salarii mici, face ca pensia și accesul la servicii de bază să rămână greu de atins, astfel că sfatul să nu economisească poate fi riscant.

La începutul anului, Elon Musk a făcut noi declarații despre viitorul implanturilor cerebrale Neuralink, stârnind interes și așteptări în rândul pasionaților de tehnologie și al specialiștilor în neuroștiințe.

Acesta a anunțat că Neuralink va începe în 2026 producția de implanturi cerebrale „la volum mare” și va trece la o procedură aproape complet automatizată, destinată persoanelor cu afecțiuni neurologice grave.

În 2025, 12 pacienți cu paralizie severă au folosit deja implanturile pentru a controla dispozitive prin activitatea creierului.