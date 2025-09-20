Ce se întâmplă dacă mâncăm supă de oase zilnic. Este bogată în colagen și gelatină

Supă de oase este o sursă de proteine și poate susține hidratarea, sănătatea intestinelor, a pielii și a articulațiilor. Ea se face prin fierberea oaselor, timp de mai multe ore, pentru a extrage nutrienții.

Supă de oase a fost un aliment de bază cultural timp de mii de ani, folosit atât pentru a da aromă preparatelor, cât și ca medicament tradițional.

Supa se face prin fierberea oaselor, adesea chiar și timp de peste 24 de ore, pentru a extrage colagen, gelatina, aminoacizi și minerale, spune Cindy Chou, medic nutriționist, potrivit eathingwell.

Procesul îndelungat de fierbere a supei de oase descompune țesuturile conjunctive, cartilajul și oasele, ceea ce crește conținutul său de aminoacizi - elementele de bază ale proteinelor. Este deosebit de bogată în glutamină, histidină, arginină, glicină și prolina, care susțin sănătatea imună, a articulațiilor și a intestinelor.

Cu toate acestea, conținutul total de proteine și aminoacizi în supa de oase poate varia foarte mult în funcție de tipul și cantitatea de oase folosite și de timpul de fierbere.

Laura Pensiero, dieteticiană și bucătar, adaugă că hidratarea este esențială pentru toate funcțiile corpului, inclusiv metabolismul și energia.

„Indiferent dacă te simți rău sau dorești doar ceva reconfortant, supa de oase oferă o modalitate confortabilă de a te menține hidratat. Este o sursă de proteină”, susține ea.

Poate ajuta sănătatea Intestinală

Consumul unei cești calde de supă de oase poate fi reconfortant pentru stomac și poate ajuta la hidratare, ceea ce ar putea fi un motiv suficient pentru unii oameni de a o consuma regulat.

Supa de oase este, de asemenea, promovată pentru sănătatea intestinală, în mare parte datorită conținutului său de glutamină - un aminoacid esențial condiționat care sprijină o barieră intestinală sănătoasă.

De asemenea, conținutul de „vitamine, acizi grași și aminoacizi care susțin multe dintre sistemele din organism și pot ajuta la întărirea oaselor și a dinților”.

Poate susține sănătatea pielii și a articulațiilor

Supa de oase este o sursă bogată de colagen, principala proteină găsită în piele, articulații și alte țesuturi conjunctive. Cercetările sugerează că suplimentarea cu colagen poate îmbunătăți hidratarea și elasticitatea pielii prin furnizarea de aminoacizi necesari pentru sinteza colagenului, inclusiv glicina, prolina și hidroxiprolina.

Supa de oase poate ajuta la protejarea împotriva artritei. Explicația este că gelatina conținută susține producția de colagen și întărește țesutul articular.

Este supa de oase sigură pentru toată lumea?

Nutriționiștii susțin că supa de oase este în general sigură. Totuși, persoanele cu anumite afecțiuni medicale, cum ar fi guta și bolile renale, ar putea să își limiteze consumul.