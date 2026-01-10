TEST DRIVE Subaru Crosstrek 4Wild, o mașină pentru toate anotimpurile. Ce aduce în plus față de rețeta clasică a unui hatchback

Când vremea este capricioasă, de obicei îți limitezi deplasările, nu însă când ai un Subaru în parcare – în mod ciudat, îți cauți motive de ieșit din casă. Cam asta am făcut și noi cât timp am avut acest Subaru Crosstrek 4Wild în garaj.

Crosstrek 4Wild este o declinare a crossoverului Crosstrek, care și-a făcut debutul european cu ocazia Salonului Auto București și Accesorii din toamna anului trecut. Mai precis? Nu este o serie limitată sau un vârf de gamă, ci este un pachet care poate fi comandat de clienți indiferent de nivelul de echipare ales. Este disponibil pentru cele trei niveluri de echipare aflate în prezent în ofertă – Style, Style Extra și Premium – și permite transformarea oricărui model într-un 4WILD, îmbinând dotarea tehnică standard cu o personalizare estetică.

Un pachet care face diferența

La nivel exterior, pachetul 4Wild aduce: protecții anti-reflexie și anti-zgârieturi 4WILD pentru capotă, laterale uși, laterale montant C și spate. Badge-uri laterale 4WILD, jante din aliaj Matt Black 4WILD (17” pentru nivelul de echipare Style și 18” pentru Style Extra și Premium), capace butuc 4WILD, protecție bară spate din rășină, apărători de noroi față și spate. În plus, mai adăugăm pneurile Bridgestone Dueler All Terrain A/T 002 care aduc o infuzie serioasă de testosteron.

La interior vorbim despre un cocktail de tușe de culoare și accent pus pe detaliile practice. Pentru că portocaliul este semnătura acestui pachet, îl regăsim ca detaliu pe volan alături de logo-ul 4Wild. Covorașe impermeabile față/spate care poartă aceeași semnătură, ornamente pentru pragurile față/spate 4Wild și o tavă pentru portbagaj. Iar tot acest pachet costă 1.500 de euro, cu TVA inclusă.

O niponă de bază

Din punct de vedere tehnic, Subaru Crosstrek nu îți va crea insomnii în privința alegerii motorizării. Este disponibilă o singură motorizare mild hybrid compusă dintr-un clasic (pentru Subaru) motor boxer atmosferic de 2 litri care dezvoltă 136 CP și 182 Nm asistat de un motor electric de 16,7 CP și 66 Nm. Modelul este echipat cu o baterie a cărei capacitate este de 0,57 kWh. Un alt detaliu clasic Subaru: puterea ajunge la sistemul detracțiune integrală symmetrical AWD via o cutie automată cu variație continuă care are niște rapoarte predefinite pentru a ajuta păstrarea unor rapoarte în cazul evoluției în offroad sau când ai nevoie de frână de motor.

La prima vedere, Subaru Crosstrek pare o ofertă clasică de hatchback compact care se încăpățânează să păstreze o rețetă clasică. Privit în detaliu, descoperi un hatchback construit pe Subaru Global Platform – fundația gamei producătorului nipon, o platformă modulară care se află la baza întregii game, fie că vorbim despre Impreza, Outback sau SUV cu 7 locuri de pe piața americană, Subaru Ascent. Așadar, o fundație solidă pentru un crossover compact, care se mai laudă cu o gardă la sol de 22 cm (detaliu care face multe SUV-uri să se îmbujoreze de jenă). Iar pentru un „vehicul civil“, unghiul de atac de 19,3 grade, cel de degajare de 31,2 grade și cel de rampă de 20,8 grade îi oferă multe grade de libertate. O bună parte din această libertate este dată și de sistemul X-Mode care gestionează sistemul de tracțiune integrală și care oferă două trepte presetate pentru evoluția în diferite scenarii cu aderență scăzută. De reținut că sistemul de tracțiune integrală de la Subaru nu este o tracțiune care la nevoie mută parte din cuplu spre puntea spate, el distribuie constant undeva la 60% către puntea față și 40% spre spate.

Și car, și sanie

Cu Subaru Crosstrek nu suntem la prima întâlnire, dar este pentru prima dată când plecăm relaxați la drum lung, îi scoatem în cale și niște pasaje de drum care în acte sunt județene, dar în realitate sunt bucăți de drum de carieră măcinate de ploi și care visează la asfalt. Am căutat și niște nămol – l-am găsit, l-am survolat fără emoții. Tot ce i-am scos în cale, din perspectiva unui șofer curajos, a fost depășit fără vreo grimasă de efort din partea mașinii. Chiar dacă vine cu o gardă la sol generoasă, controlul caroseriei și confortul suspensiei sunt excelente.

Este genul de mașină care face 1.000 km să se dizolve fără a resimți vreo oboseală. În schimb, vei resimți capacitatea rezervorului de doar 48 de litri. La drum lung, conform celor declarate de Subaru, poți spera la o autonomie de 650 km, la un consum mediu de 7,4 litri. Dacă îi aduci în cale și ceva relief, mizează pe o autonomie de 500 km. Deși este un mild hybrid, am descoperit că, la viteze urbane, este capabil să ruleze complet electric pe distanțe scurte – lucru valabil și la manevrele de parcare. Valorile ușor ridicate ale consumului sunt justificate și de tracțiunea integrală permanentă.

Mașina perfectă nu s-a inventat. Dacă ești în căutarea unui model care să fie și sanie, și car, acest Crosstrek poate fi o soluție. Plusează cu un confort excelent la drum lung, cu un nivel de siguranță de top și cu ceva greu de egalat – o garanție de opt ani. Da, trebuie să faci și unele compromisuri, este un model ușor mai gurmand decât altele și cu reprize ceva mai cuminți. Este surprinzător cum o mașină te poate cuceri cu alte valori decât cifre senzaționale pentru putere maximă și sprint până la 100 km/h. Proverbul românesc cu „iarna îți faci car, iar vara sanie“ nu ar mai fi existat dacă Subaru apărea înainte.

Fişă tehnică – Subaru Crosstrek 4Wild 2.0i e-Boxer

Motor – mild-hybrid, B4, 1.995 cmc, 136 CP@5.600 rpm, 182 Nm@4.000 rpm

Motor electric – 16,7 CP și 66 Nm

Baterie – 0,57 kWh

Transmisie – cutie automată CVT, tracțiune integrală permanentă

Performanţe – 198 km/h v. max., 0-100 km/h în 10,8 secunde

Portbagaj – 315 litri

Rezervor – 48 de litri

Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.495/1.800/1.600, ampatament – 2.670

Consum mediu declarat – 7,7 litri/100 km

Preţ model – de la 37.800 de euro cu TVA inclusă