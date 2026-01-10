search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

TEST DRIVE Subaru Crosstrek 4Wild, o mașină pentru toate anotimpurile. Ce aduce în plus față de rețeta clasică a unui hatchback

0
0
Publicat:

Când vremea este capricioasă, de obicei îți limitezi deplasările, nu însă când ai un Subaru în parcare – în mod ciudat, îți cauți motive de ieșit din casă. Cam asta am făcut și noi cât timp am avut acest Subaru Crosstrek 4Wild în garaj.

O mașină pentru orice intemperie. FOTO: Subaru
O mașină pentru orice intemperie. FOTO: Subaru

Crosstrek 4Wild este o declinare a crossoverului Crosstrek, care și-a făcut debutul european cu ocazia Salonului Auto București și Accesorii din toamna anului trecut. Mai precis? Nu este o serie limitată sau un vârf de gamă, ci este un pachet care poate fi comandat de clienți indiferent de nivelul de echipare ales. Este disponibil pentru cele trei niveluri de echipare aflate în prezent în ofertă – Style, Style Extra și Premium – și permite transformarea oricărui model într-un 4WILD, îmbinând dotarea tehnică standard cu o personalizare estetică.

Un pachet care face diferența

La nivel exterior, pachetul 4Wild aduce: protecții anti-reflexie și anti-zgârieturi 4WILD pentru capotă, laterale uși, laterale montant C și spate. Badge-uri laterale 4WILD, jante din aliaj Matt Black 4WILD (17” pentru nivelul de echipare Style și 18” pentru Style Extra și Premium), capace butuc 4WILD, protecție bară spate din rășină, apărători de noroi față și spate. În plus, mai adăugăm pneurile Bridgestone Dueler All Terrain A/T 002 care aduc o infuzie serioasă de testosteron.

Tehnică de ultimă generație. FOTO: Adevărul
Tehnică de ultimă generație. FOTO: Adevărul

La interior vorbim despre un cocktail de tușe de culoare și accent pus pe detaliile practice. Pentru că portocaliul este semnătura acestui pachet, îl regăsim ca detaliu pe volan alături de logo-ul 4Wild. Covorașe impermeabile față/spate care poartă aceeași semnătură, ornamente pentru pragurile față/spate 4Wild și o tavă pentru portbagaj. Iar tot acest pachet costă 1.500 de euro, cu TVA inclusă.

O niponă de bază

Din punct de vedere tehnic, Subaru Crosstrek nu îți va crea insomnii în privința alegerii motorizării. Este disponibilă o singură motorizare mild hybrid compusă dintr-un clasic (pentru Subaru) motor boxer atmosferic de 2 litri care dezvoltă 136 CP și 182 Nm asistat de un motor electric de 16,7 CP și 66 Nm. Modelul este echipat cu o baterie a cărei capacitate este de 0,57 kWh. Un alt detaliu clasic Subaru: puterea ajunge la sistemul detracțiune integrală symmetrical AWD via o cutie automată cu variație continuă care are niște rapoarte predefinite pentru a ajuta păstrarea unor rapoarte în cazul evoluției în offroad sau când ai nevoie de frână de motor.

La prima vedere, Subaru Crosstrek pare o ofertă clasică de hatchback compact care se încăpățânează să păstreze o rețetă clasică. Privit în detaliu, descoperi un hatchback construit pe Subaru Global Platform – fundația gamei producătorului nipon, o platformă modulară care se află la baza întregii game, fie că vorbim despre Impreza, Outback sau SUV cu 7 locuri de pe piața americană, Subaru Ascent. Așadar, o fundație solidă pentru un crossover compact, care se mai laudă cu o gardă la sol de 22 cm (detaliu care face multe SUV-uri să se îmbujoreze de jenă). Iar pentru un „vehicul civil“, unghiul de atac de 19,3 grade, cel de degajare de 31,2 grade și cel de rampă de 20,8 grade îi oferă multe grade de libertate. O bună parte din această libertate este dată și de sistemul X-Mode care gestionează sistemul de tracțiune integrală și care oferă două trepte presetate pentru evoluția în diferite scenarii cu aderență scăzută. De reținut că sistemul de tracțiune integrală de la Subaru nu este o tracțiune care la nevoie mută parte din cuplu spre puntea spate, el distribuie constant undeva la 60% către puntea față și 40% spre spate.

Și car, și sanie

Cu Subaru Crosstrek nu suntem la prima întâlnire, dar este pentru prima dată când plecăm relaxați la drum lung, îi scoatem în cale și niște pasaje de drum care în acte sunt județene, dar în realitate sunt bucăți de drum de carieră măcinate de ploi și care visează la asfalt. Am căutat și niște nămol – l-am găsit, l-am survolat fără emoții. Tot ce i-am scos în cale, din perspectiva unui șofer curajos, a fost depășit fără vreo grimasă de efort din partea mașinii. Chiar dacă vine cu o gardă la sol generoasă, controlul caroseriei și confortul suspensiei sunt excelente.

O mașină bună pentru drum lung. FOTO: Adevărul
O mașină bună pentru drum lung. FOTO: Adevărul

Este genul de mașină care face 1.000 km să se dizolve fără a resimți vreo oboseală. În schimb, vei resimți capacitatea rezervorului de doar 48 de litri. La drum lung, conform celor declarate de Subaru, poți spera la o autonomie de 650 km, la un consum mediu de 7,4 litri. Dacă îi aduci în cale și ceva relief, mizează pe o autonomie de 500 km. Deși este un mild hybrid, am descoperit că, la viteze urbane, este capabil să ruleze complet electric pe distanțe scurte – lucru valabil și la manevrele de parcare. Valorile ușor ridicate ale consumului sunt justificate și de tracțiunea integrală permanentă.

Mașina perfectă nu s-a inventat. Dacă ești în căutarea unui model care să fie și sanie, și car, acest Crosstrek poate fi o soluție. Plusează cu un confort excelent la drum lung, cu un nivel de siguranță de top și cu ceva greu de egalat – o garanție de opt ani. Da, trebuie să faci și unele compromisuri, este un model ușor mai gurmand decât altele și cu reprize ceva mai cuminți. Este surprinzător cum o mașină te poate cuceri cu alte valori decât cifre senzaționale pentru putere maximă și sprint până la 100 km/h. Proverbul românesc cu „iarna îți faci car, iar vara sanie“ nu ar mai fi existat dacă Subaru apărea înainte.

Fişă tehnică – Subaru Crosstrek 4Wild 2.0i e-Boxer

Motor – mild-hybrid, B4, 1.995 cmc, 136 CP@5.600 rpm, 182 Nm@4.000 rpm

Motor electric – 16,7 CP și 66 Nm

Baterie – 0,57 kWh

Transmisie – cutie automată CVT, tracțiune integrală permanentă

Performanţe – 198 km/h v. max., 0-100 km/h în 10,8 secunde

Portbagaj – 315 litri

Rezervor – 48 de litri

Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.495/1.800/1.600, ampatament – 2.670

Consum mediu declarat – 7,7 litri/100 km

Preţ model – de la 37.800 de euro cu TVA inclusă

Auto

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil
digi24.ro
image
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
stirileprotv.ro
image
Trei sferturi din România, sub cod galben de ger extrem, ninsori și viscol. Temperaturi de -20 de grade Celsius
gandul.ro
image
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi nu mai semnează în Arabia Saudită! Decizia de ultimă oră a clubului. Update
fanatik.ro
image
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
libertatea.ro
image
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
digisport.ro
image
Protestele din Iran iau o turnură radicală: femeile iraniene își aprind țigările de la portretul în flăcări al ayatollahului Khamenei
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Metoda "curierul": accesezi link-ul, introduci codul și pierzi contul WhatsApp. Avertismentul procurorilor
observatornews.ro
image
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
Ce joburi bine plătite se pot obține cu puține studii în Bucureşti: salariile pot ajunge la 10.000 de lei lunar
playtech.ro
image
Ce au pățit doi români pasionați de sport. Au plecat la schi în Ucraina, dar e ireal ce au găsit acolo. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A aflat că a fost vândut la FCSB și a început să plângă: "Nu plec!"
digisport.ro
image
Mobilizare totală la Londra: se alocă sute de milioane de lire pentru trupele britanice care ar putea ajunge în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Șeful IPJ Dolj s-a stins în mod fulgerător, la locul de muncă. Acesta și-a pierdut viața la doar 51 de ani
kanald.ro
image
Orașul care și-a făcut propriul soare. O oglindă uriașă aduce lumina în valea scufundată în întuneric din...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Ramona Olaru le dă clasă multor bărbați. Câți bani face pe lună. Îi întoarce cu lopata. Nu trăiește doar din salariu, ci are și propria afacere, plus multiplele reclame pe care le are lunar
romaniatv.net
image
Jupiter la opoziție pe 10 ianuarie. Cum influențează fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Zodiile care vor avea de înfruntat un necaz. Divinitatea le ajută să treacă cu bine peste această perioadă grea
click.ro
image
Un nou tip de țeapă face ravagii în România: „Era să mi-o iau rău de tot” Cum acționează escrocii și ce greșeli să nu faci
click.ro
image
Horoscop rune 10–17 ianuarie. Două zodii depășesc greutățile vieții, trag lozul câștigător și primesc susținere în tot ceea ce fac
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Camion Chevrolet, model 1938 (© digitaltmuseum.org)
România Mare și achizițiile de mijloace motorizate în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Zodiile care vor avea de înfruntat un necaz. Divinitatea le ajută să treacă cu bine peste această perioadă grea

OK! Magazine

image
Cum i-a frânt inima Prințul William chiar de ziua ei! Kate, afectată din plin de gestul dezolant și rece

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!