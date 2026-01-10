search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Indiferență revoltătoare. Un bărbat a murit într-un autobuz. Motivul halucinant pentru care călătorii nu au alertat șoferul

Publicat:

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit în noaptea de 8 ianuarie, în timp ce se afla într-un autobuz de pe traseul 111, din Sibiu. Trupul acestuia a fost descoperit de șofer abia la capătul liniei, după ce un călător i-a spus că există o persoană posibil inconștientă în vehicul.

FOTO: Tursib
FOTO: Tursib

Potrivit relatării șoferului, cursa a început ca una obișnuită, fără ca nimeni să semnaleze vreo problemă pe parcursul traseului.

„Am oprit în stații normal. Până la capătul de linie nu am știut nimic, nu mi-a spus nimeni nimic”, a declarat acesta pentru publicația locală Turnul Satului. 

La finalul traseului, șoferul a observat, pe camerele de supraveghere, că în autobuz mai erau două persoane. Bărbatul aflat în stare gravă nu era însă într-o zonă vizibilă.

„Una dintre persoane a venit la mine înainte de a coborî și mi-a spus că este o persoană despre care crede că e leșinată pe scaun, după burduful autobuzului. Autobuzul era articulat, iar locul unde era persoana inconștientă nu se vedea pe cameră”, a explicat șoferul.

Acesta a mers să verifice situația și a constatat că bărbatul prezenta semne evidente de stop cardio-respirator.

„Am văzut un bărbat de aproximativ 40 de ani, cu capul pe spate și cu o culoare anormală a pielii. Era galben ca lumânarea. Călătorul care a rămas i-a luat pulsul și a realizat că nu avea puls.”

Șoferul a sunat imediat la 112 și a cerut indicații pentru a putea interveni până la sosirea echipajelor medicale.

„Am fost redirecționat către salvare și mi s-a spus că la ora 23:04 fusese primit un apel de pe Calea Dumbravii, în dreptul bisericii de pe Mihai Viteazu, prin care se anunța că o persoană din autobuz este inconștientă. Cel care sunase a spus că autobuzul merge spre Calea Dumbravii și apoi a coborât, lăsând ambulanța să caute autobuzul prin oraș”, a povestit șoferul. 

La fața locului au ajuns mai mulți paramedici și medici, care au început manevrele de resuscitare.

„Am întrebat dacă îl putem ajuta, să-l întindem sau să-i facem masaj cardiac, dar ni s-a spus să nu-l atingem, că ambulanța sosește imediat. Au venit în jur de șapte cadre medicale și s-au apucat de resuscitare.”

Eforturile echipajului medical au continuat timp de aproximativ o oră și jumătate, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat. Ulterior, șoferul a fost nevoit să solicite intervenția poliției.

„Mi s-a spus să sun la 112 pentru un echipaj de poliție, pentru că persoana era decedată. Au venit criminalistica, judiciarul și cei de la morgă. Totul a durat de la 23:20 până la 2:30.”

Potrivit șoferului, autobuzul — cu o capacitate de 160 de locuri — a avut pe parcursul traseului aproximativ 50 de pasageri, aproape toate scaunele fiind ocupate. Cu toate acestea, nimeni nu a semnalat starea gravă a bărbatului până la capătul liniei.

Eu cred că nu i-a interesat. Nu înțeleg cum de nimeni nu m-a anunțat că acest om era inconștient. I-am întrebat de ce nu mi-au spus și au răspuns că nu aveau cu ce să se deplaseze mai departe. Nu au vrut să oprească autobuzul.

Șoferul, care are 46 de ani de experiență în domeniu și a condus inclusiv pe trasee din străinătate, spune că a mai fost martor la situații similare, dar niciodată la un asemenea nivel de indiferență.

„De-a lungul timpului am întâlnit astfel de cazuri de până la zece ori, dar întotdeauna am fost anunțat și s-a intervenit imediat”, povestește șoferul. 

Din informațiile aflate ulterior, bărbatul decedat ar fi ieșit din schimbul trei de la serviciu și se îndrepta spre casă când i s-a făcut rău.

„Dacă eram anunțat, aș fi oprit imediat autobuzul și, la indicațiile personalului de la 112, aș fi putut începe manevrele de resuscitare”, a spus, în final, bărbatul. 

Sibiu

