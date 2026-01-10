Video Singurul locuitor al unui sat din Alba, izolat de zăpadă. Gestul care i-a salvat viața

Un bărbat de 75 de ani, singurul locuitor al unui sat din județul Alba, a rămas izolat din cauza ninsorilor abundente din ultimele zile. Pentru că avea nevoie urgentă de medicamente pentru tensiune, polițiștii au parcurs pe jos aproximativ doi kilometri pentru a ajunge la locuința acestuia.

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mogoș au fost alertați joi cu privire la situația bărbatului din satul Oncești, unde stratul de zăpadă a depășit 50 de centimetri, făcând imposibil accesul cu autospecialele.

În ciuda condițiilor dificile, oamenii legii au pornit pe jos spre casa bătrânului, străbătând drumul acoperit de zăpadă. Ajunși la destinație, aceștia i-au dus medicamentele de care avea nevoie, dar și alimente, pentru a-l ajuta să facă față perioadei în care este izolat.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Alba au transmis că intervenția nu a fost una ușoară, însă solidaritatea și dorința de a ajuta au primat. „Misiunea colegilor noștri nu a fost deloc ușoară, dar dorința de a acorda sprijin a învins. Unele misiuni nu se văd din autospeciale și se îndeplinesc pas cu pas, prin zăpadă, frig și liniște”, a precizat IPJ Alba.