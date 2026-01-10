search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Budăi avertizează că Acordul UE–Mercosur ar putea costa 120.000 de locuri de muncă și cere disciplină în coaliție

0
0
Publicat:

Deputatul PSD Marius Budăi avertizează că Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur ar putea avea consecințe economice majore, inclusiv pierderea a aproximativ 120.000 de locuri de muncă la nivelul Uniunii Europene, potrivit studiilor de impact.

FOTO: Facebook / marius Budăi
FOTO: Facebook / marius Budăi

Fostul ministru al Muncii solicită un acord politic în cadrul coaliției de guvernare pentru ca europarlamentarii partidelor aflate la putere să susțină amendarea acordului în Parlamentul European și avertizează că, în lipsa unei poziții comune, va fi pus sub semnul întrebării „sensul acestei coaliții”.

Într-un mesaj publicat sâmbătă, pe Facebook, Marius Budăi s-a adresat direct USR, acuzând partidul de inconsecvență și de ignorarea impactului asupra agriculturii românești.

„Ştiaţi că se estimează o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din UE? Ştiaţi că România este una dintre ţările europene cu cea mai mare pondere a joburilor din agricultură?”, a scris deputatul PSD.

Budăi a criticat și poziția USR în raport cu organizațiile de mediu, susținând că acestea s-au opus Acordului Mercosur, pe care l-au catalogat drept „un acord care distruge clima”.

„Nu ne spunea USR că ecologia este mai importantă decât energia, atunci când blocau finalizarea unor hidrocentrale de dragul unor broaşte, peşti şi gândaci? Acum n-a mai contat că organizaţiile ecologiste europene s-au opus acordului. Nu mai sunteţi cu clima?”, a transmis fostul ministru.

Deputatul PSD recunoaște că Acordul UE–Mercosur include unele avantaje economice, însă avertizează că acestea nu trebuie obținute în detrimentul fermierilor români și europeni. În acest context, el consideră că măsurile de protecție introduse în ultimul moment sunt insuficiente.

Totodată, Marius Budăi neagă informațiile potrivit cărora europarlamentarii PSD ar fi susținut semnarea acordului.

„Nu-i mai minţiţi pe oameni spunând că europarlamentarii PSD ar fi votat pentru semnarea acordului. Dimpotrivă, au votat pentru amendarea lui, prin introducerea unor clauze care să îi protejeze pe fermierii români şi europeni”, a subliniat acesta.

Social-democratul atrage atenția și asupra faptului că Acordul Mercosur este primul acord comercial al Uniunii Europene încheiat fără consensul tuturor statelor membre și fără a ține cont de obiecțiile unor țări cu o contribuție semnificativă la producția agricolă europeană.

În mesajul său, Budăi ridică și problema noii taxe vamale pe carbon, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026 și se va aplica fertilizanților din afara UE. „Această taxă va creşte costurile de producţie din agricultură cu 20%, ceea ce ne va face şi mai puţin competitivi cu produsele agricole din America Latină”, avertizează deputatul PSD.

Marius Budăi solicită clarificări inclusiv din partea premierului Ilie Bolojan, întrebând dacă acesta a aprobat poziția miniștrilor USR în privința acordului și susținând că o decizie cu un asemenea impact ar fi trebuit discutată în coaliție.

„Vom stabili o conduită comună pentru europarlamentarii partidelor din coaliţie pentru amendarea Acordului Mercosur în Parlamentul European? Sau vom merge pe cărări separate, punând sub semnul însăşi sensul acestei coaliţii?”, a mai scris Budăi, precizând că PSD va vota pentru amendarea acordului.

Reacția vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că România a votat în favoarea Acordului comercial UE–Mercosur, după negocieri suplimentare cu alte state europene privind introducerea unor elemente de protecție pentru producătorii români și europeni, în special din sectorul agricol.

Tot vineri, PSD a condamnat decizia Ministerului Afacerilor Externe de a mandata reprezentantul României în COREPER să voteze pentru acord, în lipsa unor clauze clare care să garanteze protejarea fermierilor români de importurile din America Latină.

Politică

