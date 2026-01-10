Video Protestele din Iran: femei ard poze cu liderul Khamenei, medici copleșiți de numărul de răniți, iar diaspora iraniană protestează la București

Protestele anti-guvernamentale din Iran se apropie de două săptămâni, iar medicii mărturisesc că unitățile lor sunt copleșite de răniți. Tot în cadrul protestelor, mai multe femei s-au postat aprinzându-și țigara cu fotografii arzând cu liderul suprem Ayatollah Khamenei, trend ce a atras atenția la nivel global.

Protestele au început luna trecută din cauza prăbușirii monedei iraniene, rialul, care se tranzacționează la peste 1,4 milioane pentru 1 dolar, într-o economie afectată de sancțiuni internaționale, inclusiv pentru programul nuclear, scrie BBC.

Nemulțumirile s-au intensificat și s-au transformat în critici directe la adresa teocrației iraniene. Țara a fost izolată complet de lume vineri, 9 ianuarie, autoritățile blocând internetul pentru a reduce tulburările.

Liderul suprem Khamenei a declarat într-un discurs televizat că nu va ceda, acuzând demonstranții că acționează în numele grupurilor opoziționale din exil și al SUA, în timp ce organizațiile pentru drepturile omului raportează împușcături asupra protestatarilor din sud.

Cel puțin 65 de persoane au fost ucise și aproximativ 2.300 arestate, conform Agenției pentru Drepturile Omului din SUA (HRANA).

Pe fondul protestelor și a avertismentelor autorităților, un medic și un asistent din două spitale au declarat BBC că unitățile lor sunt copleșite de răniți.

Un spital oftalmologic din Teheran a intrat în modul de criză, iar alt spital din Shiraz nu are suficienți chirurgi pentru numărul mare de victime, multe cu răni prin împușcare la cap și ochi.

De la începutul protestelor, cel puțin 51 de protestatari și 21 de membri ai forțelor de securitate au fost uciși, peste 2.311 persoane fiind arestate.

În Teheran, poliția susține că nu au existat decese, deși 26 de clădiri au fost incendiate. ONU și-a exprimat îngrijorarea față de pierderile de vieți și a subliniat dreptul la demonstrații pașnice.

Liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei au emis un comunicat comun, cerând autorităților iraniene să protejeze populația și să permită libertatea de exprimare și adunările pașnice fără teama de represalii.

De asemenea, Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, a numit protestele „magnifice” și a îndemnat la acțiuni țintite în weekend, pregătindu-se să revină în țară.

Femei aprind țigări sfidător folosind fotografii arzând ale liderului suprem Khamenei

Pe rețelele de socializare au apărut tot mai multe fotografii cu femei care își aprind țigara folosind imagini arzând cu liderul suprem Ayatollah Khamenei, ceea ce a atras atenția întregii lumi.

Potrivit Daily Mail, în Iran fumatul la femei este puternic descurajat, iar arderea imaginilor liderului este ilegală.

În mai multe imagini, protestatarele nu poartă hijab, deși acesta este obligatoriu în Iran. Unele dintre aceste imagini sunt realizate în țară, iar un videoclip viral a fost filmat de o iraniană stabilită în Toronto, Canada.

Au loc manifestații și în București

În jur de 250 de persoane s-au adunat sâmbătă în fața Ambasadei Republicii Islamice Iran din București, participând la o manifestație pașnică menită să atragă atenția asupra situației tot mai grave din Iran, scrie Mediaflux.

Manifestaţia care a avut loc sâmbătă, 10 ianuarie, a avut loc sub supravegherea forţelor de ordine şi s-a desfăşurat fără incidente în fața Ambasadei de pe Bulevardul Lascăr Catargiu din București.

„Noi suntem alături de Reza Pahlavi moștenitor al coroanei Iranului, aflat în exil. Acesta este un iubitor al persanilor. S-a scandat – Jos, jos Khamenei! Să vină Pahlavi”, a declarat pentru Mediaflux un iranian participant la miting, Mohsen Rostami.

În cadrul manifestației, participanții au afișat pancarte și bannere cu mesaje de solidaritate față de populația iraniană și au fost aprinse lumânări în semn de comemorare a victimelor violențelor din Iran.