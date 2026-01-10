search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Protestele din Iran: femei ard poze cu liderul Khamenei, medici copleșiți de numărul de răniți, iar diaspora iraniană protestează la București

0
0
Publicat:

Protestele anti-guvernamentale din Iran se apropie de două săptămâni, iar medicii mărturisesc că unitățile lor sunt copleșite de răniți. Tot în cadrul protestelor, mai multe femei s-au postat aprinzându-și țigara cu fotografii arzând cu liderul suprem Ayatollah Khamenei, trend ce a atras atenția la nivel global.

FOTO: Colaj foto X @visegrad24, @ZAK514 și Youtube/The Guardian
FOTO: Colaj foto X @visegrad24, @ZAK514 și Youtube/The Guardian

Protestele au început luna trecută din cauza prăbușirii monedei iraniene, rialul, care se tranzacționează la peste 1,4 milioane pentru 1 dolar, într-o economie afectată de sancțiuni internaționale, inclusiv pentru programul nuclear, scrie BBC.

Nemulțumirile s-au intensificat și s-au transformat în critici directe la adresa teocrației iraniene. Țara a fost izolată complet de lume vineri, 9 ianuarie, autoritățile blocând internetul pentru a reduce tulburările.

Liderul suprem Khamenei a declarat într-un discurs televizat că nu va ceda, acuzând demonstranții că acționează în numele grupurilor opoziționale din exil și al SUA, în timp ce organizațiile pentru drepturile omului raportează împușcături asupra protestatarilor din sud.

Cel puțin 65 de persoane au fost ucise și aproximativ 2.300 arestate, conform Agenției pentru Drepturile Omului din SUA (HRANA).

Pe fondul protestelor și a avertismentelor autorităților, un medic și un asistent din două spitale au declarat BBC că unitățile lor sunt copleșite de răniți.

Un spital oftalmologic din Teheran a intrat în modul de criză, iar alt spital din Shiraz nu are suficienți chirurgi pentru numărul mare de victime, multe cu răni prin împușcare la cap și ochi.

De la începutul protestelor, cel puțin 51 de protestatari și 21 de membri ai forțelor de securitate au fost uciși, peste 2.311 persoane fiind arestate.

În Teheran, poliția susține că nu au existat decese, deși 26 de clădiri au fost incendiate. ONU și-a exprimat îngrijorarea față de pierderile de vieți și a subliniat dreptul la demonstrații pașnice.

Liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei au emis un comunicat comun, cerând autorităților iraniene să protejeze populația și să permită libertatea de exprimare și adunările pașnice fără teama de represalii.

De asemenea, Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, a numit protestele „magnifice” și a îndemnat la acțiuni țintite în weekend, pregătindu-se să revină în țară.

Femei aprind țigări sfidător folosind fotografii arzând ale liderului suprem Khamenei

Pe rețelele de socializare au apărut tot mai multe fotografii cu femei care își aprind țigara folosind imagini arzând cu liderul suprem Ayatollah Khamenei, ceea ce a atras atenția întregii lumi. 

Citește și: Iranul susține că protestele sunt o operațiune străină: „Israelul și SUA sunt responsabile pentru tulburări”

Potrivit Daily Mail, în Iran fumatul la femei este puternic descurajat, iar arderea imaginilor liderului este ilegală.

În mai multe imagini, protestatarele nu poartă hijab, deși acesta este obligatoriu în Iran. Unele dintre aceste imagini sunt realizate în țară, iar un videoclip viral a fost filmat de o iraniană stabilită în Toronto, Canada.

Au loc manifestații și în București

În jur de 250 de persoane s-au adunat sâmbătă în fața Ambasadei Republicii Islamice Iran din București, participând la o manifestație pașnică menită să atragă atenția asupra situației tot mai grave din Iran, scrie Mediaflux.

Manifestaţia care a avut loc sâmbătă, 10 ianuarie, a avut loc sub supravegherea forţelor de ordine şi s-a desfăşurat fără incidente în fața Ambasadei de pe Bulevardul Lascăr Catargiu din București.

„Noi suntem alături de Reza Pahlavi moștenitor al coroanei Iranului, aflat în exil. Acesta este un iubitor al persanilor. S-a scandat – Jos, jos Khamenei! Să vină Pahlavi”, a declarat pentru Mediaflux un iranian participant la miting, Mohsen Rostami.

În cadrul manifestației, participanții au afișat pancarte și bannere cu mesaje de solidaritate față de populația iraniană și au fost aprinse lumânări în semn de comemorare a victimelor violențelor din Iran.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil
digi24.ro
image
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
stirileprotv.ro
image
Trei sferturi din România, sub cod galben de ger extrem, ninsori și viscol. Temperaturi de -20 de grade Celsius
gandul.ro
image
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
mediafax.ro
image
Cum a răspuns TVR după oferta de la Antena 1 pentru a prelua CM 2026: ”Suntem în Evul Mediu și voi vreți investiții în fotbal”
fanatik.ro
image
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
libertatea.ro
image
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
digisport.ro
image
Protestele din Iran iau o turnură radicală: femeile iraniene își aprind țigările de la portretul în flăcări al ayatollahului Khamenei
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Metoda "curierul": accesezi link-ul, introduci codul și pierzi contul WhatsApp. Avertismentul procurorilor
observatornews.ro
image
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
Care este valabilitatea unei procuri: tot ce trebuie să ştii despre împuternicirea notarială
playtech.ro
image
Mirel Rădoi nu mai semnează în Arabia Saudită! Decizia de ultimă oră a clubului. Update
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A aflat că a fost vândut la FCSB și a început să plângă: "Nu plec!"
digisport.ro
image
Mobilizare totală la Londra: se alocă sute de milioane de lire pentru trupele britanice care ar putea ajunge în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Șeful IPJ Dolj s-a stins în mod fulgerător, la locul de muncă. Acesta și-a pierdut viața la doar 51 de ani
kanald.ro
image
Cât câștigă un șofer de TIR în România, Germania, Spania sau Italia. Meseria la mare căutare și în 2026
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Ramona Olaru le dă clasă multor bărbați. Câți bani face pe lună. Îi întoarce cu lopata. Nu trăiește doar din salariu, ci are și propria afacere, plus multiplele reclame pe care le are lunar
romaniatv.net
image
Jupiter la opoziție pe 10 ianuarie. Cum influențează fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege
click.ro
image
Un nou tip de țeapă face ravagii în România: „Era să mi-o iau rău de tot” Cum acționează escrocii și ce greșeli să nu faci
click.ro
image
Horoscop rune 10–17 ianuarie. Două zodii depășesc greutățile vieții, trag lozul câștigător și primesc susținere în tot ceea ce fac
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
gold hair ornament jpg
Descoperire uluitoare în China: Mormânt antic din Dinastia Tang dezvăluie comori de aur și argint!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege

OK! Magazine

image
Cum i-a frânt inima Prințul William chiar de ziua ei! Kate, afectată din plin de gestul dezolant și rece

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!