Video O filmare șocantă arată soldați ruși umilind un mercenar african. Acesta e trimis la asalt cu o mină antitanc atașată de corp

Imagini șocante cu un mercenar african cu un dispozitiv exploziv atașat de corp și umilit de un soldat rus circulă pe rețelele sociale. Filmarea a fost distribuită de jurnaliști internaționali și de oficiali ucraineni și preluată de presă.

Trupele ruse au „înarmat” un mercenar african cu o mină antitanc și par să-l împingă să ia cu asalt pozițiile ucrainene sub amenințarea armei. Rolul pe care i l-au atribuit este de „deschizător de conserve”, ce presupune ca acesta să meargă în față pentru a „deschide” un eventual buncăr ucrainean și a croi drum pentru atacul trupelor ruse.

Filmarea ce surprinde antrenamentul pentru a fi soldat „kamikaze” a mercenarului, care s-a prezentat drept „Francis,” a fost publicat pe canalul de Telegram Exilenova+ .

Mercenarul din Africa are o mină antitanc TM-62 atașată de vestă. Soldatul rus îl jignește în timp ce îi dă instrucțiuni: el va fi „azi” „deschizătorul de conserve”, care e trimis „să alerge prin pădure”.

În ciuda protestelor mercenarului, soldatul rus îl împunge cu o pușcă de asalt pentru a-l îndemna să pornească și să iasă din ascunzătoarea subterană.

Potrivit lui Julian Röpke, jurnalist german și redactor pentru politică de securitate și conflicte la BILD, armata rusă folosește mercenari africani pe post de „deschizători de conserve”. Sarcina lor este să pătrundă într-o poziție inamică cu o mină TM-62 legată de corp pentru a „deschide” buncărul.

Anton Gerașcenko, fost ministru adjunct la Ministerul de Interne al Ucrainei, a distribuit la rândul său videoclipul pe contul său de X.

Potrivit lui Gerașcenko, recrutul a fost ulterior trimis într-un asalt sau să ia parte la „misiuni speciale” nespecificate.

Cercetătorii în domeniul drepturilor omului au documentat o cultură a hărțuirii în rândurile forțelor armate ale Rusiei, în care militarii juniori sunt supuși intimidării, constrângerii și tratamentelor umilitoare din partea superiorilor sau a soldaților cu vechime.

La începutul lunii noiembrie 2025 , ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiga, declara că cel puțin 1.436 de cetățeni din 36 de țări luptă alături de armata rusă în Ucraina.

Potrivit lui Sibiga, Rusia recrutează cetățeni străini prin diverse mijloace - de la promisiuni privind salarii mari la înșelăciune sau presiune. Majoritatea mercenarilor străini, a spus el, nu trăiesc mai mult de o lună după sosirea pe front.