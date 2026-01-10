Europa înăsprește regulile pentru turiști. Gesturile banale care aduc amenzi usturătoare: atenție la rezervarea șezlongului!

Tot mai multe state europene au introdus, în acest an, amenzi considerabile pentru turiștii care nu respectă regulile de conduită, în încercarea de a limita excesele turismului de masă și de a proteja comunitățile locale. În pragul sezonului estival, autoritățile din mai multe destinații populare anunță măsuri stricte împotriva comportamentului considerat indecent sau periculos, relatează BBC.

Turcia sancționează lipsa centurii în avion

Un exemplu vine din Turcia, unde pasagerii care se ridică de pe scaun sau își desfac centura de siguranță înainte ca avionul să se oprească complet pe pistă pot fi amendați cu aproximativ 62 de euro. Măsura, intrată în vigoare anul acesta, vizează creșterea siguranței la bord și descurajarea comportamentului impulsiv imediat după aterizare.

Amenzi pentru costum de baie sau alcool

Valul de sancțiuni nu se oprește însă aici. În Albufeira, una dintre cele mai populare stațiuni de pe litoralul Portugaliei, purtarea costumului de baie în afara plajei sau a zonelor special amenajate poate atrage amenzi de până la 1.500 de euro. În Insulele Baleare din Spania, inclusiv Mallorca și Ibiza, consumul de alcool în spațiile publice este sancționat cu amenzi ce pot ajunge la 3.000 de euro, în contextul în care autoritățile încearcă să combată turismul excesiv și petrecerile necontrolate.

Chiar și gesturi aparent minore pot avea consecințe financiare serioase. De exemplu, rezervarea unui șezlong și părăsirea zonei pentru o perioadă îndelungată poate fi sancționată în unele destinații.

Sancțiuni pentru rezervarea abuzivă a șezlongurilor

În Spania (în Calpe, Costa Blanca, Barcelona, dar și în alte stațiuni), turiștii care rezervă șezlonguri înainte de ora 9:30, doar cu un prosop, fără a fi prezenți, pot fi amendați cu până la 250 de euro. De asemenea, obiectele lăsate pe plajă pot fi ridicate de autorități și returnate doar după plata amenzii și a unei taxe de depozit.

În Franța, fumatul pe plajele publice sau în locurile de joacă este amendat pe loc cu 90 de euro.

Deși astfel de măsuri ar putea părea dure, mai ales în regiuni care depind economic de turism, autoritățile susțin că ele sunt necesare pentru a proteja atât rezidenții, cât și turiștii care respectă regulile. „Regulile, deși pot părea rigide și punitive atunci când sunt enumerate, au scopul de a încuraja călătoriile responsabile și empatice”, a declarat Jessica Harvey Taylor, șefa departamentului de presă al Oficiului de Turism al Spaniei din Londra. „Ele sunt concepute pentru a proteja experiența de vacanță a marii majorități a vizitatorilor care se comportă responsabil.”

Haine decente

În orașe precum Malaga, autoritățile au mers și mai departe, lansând o campanie intitulată „Îmbunătățiți-vă șederea”, care promovează un cod de conduită în 10 puncte. Acesta include reguli privind îmbrăcămintea decentă, reducerea zgomotului, evitarea aruncării deșeurilor pe stradă și folosirea responsabilă a trotinetelor electrice. Cei care încalcă aceste reguli pot fi sancționați cu amenzi de până la 750 de euro.

Un cod de conduită similar a fost introdus și în Albufeira, unde sunt interzise nuditatea în public, urinarea pe stradă sau abandonarea cărucioarelor de cumpărături. Potrivit autorităților locale, aplicarea sancțiunilor nu este doar simbolică, poliția fiind prezentă constant în zonele intens frecventate de turiști.

Specialiștii remarcă faptul că astfel de coduri de conduită erau până recent specifice zonelor ecologic fragile sau comunităților sensibile cultural, însă extinderea lor către stațiuni balneare populare indică o schimbare de paradigmă. „Trebuie să acționăm având în vedere două idei principale: protecția și conservarea mediului și asigurarea armoniei turismului cu societatea noastră”, a declarat Juan Antonio Amengual, primarul orașului Calvià, din Mallorca. „Turismul nu poate fi o povară pentru cetățeni.”

Lista amenzilor continuă să crească în întreaga Europă. Compania Ryanair poate percepe pasagerilor perturbatori taxe de cel puțin 500 de euro, drumeții care poartă încălțăminte neadecvată în Cinque Terre, Italia, riscă amenzi de până la 2.500 de euro, iar în Grecia, colectarea unei scoici de pe plajă poate costa până la 1.000 de euro. În Veneția, înotul în canale este sancționat cu 350 de euro.

Autoritățile speră că aceste măsuri vor contribui la un turism mai responsabil și la reducerea tensiunilor dintre localnici și vizitatori, într-un sezon estival care se anunță din nou extrem de aglomerat.