Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Adevărul
Cum a fost dusă Venezuela la sapă de lemn sub Chavez și Maduro. „Nu cunosc niciun exemplu de țară unde socialismul a funcționat”

Analize Adevărul
Publicat:

Venezuela, statul cu cele mai mari rezerve de petrol din lume, a devenit un studiu de caz despre cum socialismul, în formele sale extreme, poate distruge o economie prosperă. Într-o analiză pentru „Adevărul”, Bogdan Călinescu, directorul Institutului de Cercetări Economice și Fiscale (IREF) din Paris, demontează miturile revoluției bolivariene și explică, cu cifre și exemple elocvente, cum socialismul de stat a transformat o națiune capitalistă dezvoltată într-o ruină.

FOTO: Maxwell Briceno/Reuters
FOTO: Maxwell Briceno/Reuters

Prăbușirea Venezuelei nu este un accident istoric, ci rezultatul direct al unor decizii politice radicale. Întrebat care este explicația principală pentru dezastrul de la Caracas, Bogdan Călinescu este tranșant.

„Explicația principală este faptul că a luat-o razna politic și economic, în sensul că a devenit o țară socialistă. Mai este un alt exemplu de țară cu resurse mari petroliere: Algeria, care și ea a cunoscut, după decolonizare, o perioadă socialistă, dictatură și multe alte probleme politice și economice și a rămas o țară săracă, în ciuda rezervelor de petrol.

Totul a pornit cu președinția lui Chavez. El a fost ales în februarie 1999, dar din ianuarie, sfârșitul lunii ianuarie 2005, a lansat revoluția, revoluția socialistă în Venezuela. Ce pot spune despre ce s-a întâmplat este că «revoluție socialistă» e mult spus. Nu a fost ceva ca în Cuba, de exemplu, unde Fidel Castro a ajuns la putere prin revoluție și a instaurat un socialism de tip leninist. Chavez a pus în Venezuela un fel de socialism de stat, în sensul că statul decide totul, nu partidul, ci statul. Statul este proprietarul majorității întreprinderilor.”, arată Bogdan Călinescu.

Cât de bogată era Venezuela înainte de Chavez și Maduro

Pentru a înțelege dimensiunea prăbușirii, Bogdan Călinescu insistă asupra punctului de plecare. Venezuela nu a fost întotdeauna săracă. Dimpotrivă, era o economie capitalistă puternic conectată la piețele occidentale.

„A creat un fel de cooperative din întreprinderile din Venezuela. Insist asupra faptului că Venezuela era o țară, înainte de Chavez, o țară dezvoltată, capitalistă, care exporta petrol, având ca principal partener comercial Statele Unite. Un exemplu non-stilistic, dar care expune tot: Venezuela era țara care importa cel mai mult whisky din Statele Unite. Țara depindea de dolar, de vânzările de petrol...”, subliniază directorul IREF.

Rețeta dezastrului

Mecanismul care a gripat motorul economic a fost naționalizarea forțată și transferul managementului către structuri necalificate, sub pretextul ideologic că „economia trebuie să fie în mâinile muncitorilor”. Călinescu explică de ce acest model a eșuat lamentabil, ducând la corupție generalizată și faliment.

Citește și: Prețul petrolului a scăzut după ce Trump a anunțat că Venezuela va trimite până la 50 de milioane de barili în SUA

„Chavez a naționalizat economia. De fapt, la început a spus că economia să fie în mâinile muncitorilor. Întreprinderile să aparțină muncitorilor, iar statul să le ajute până când întreprinderile vor avea beneficii și vor putea să funcționeze fără ajutor public, fără ajutorul statului.

Însă rezultatul a fost catastrofal. Bineînțeles că nu a mers. Direcția muncitorească nu știa să ia decizii de business, de investiții. Cooperativele agricole, de care au fost și la noi în țară, dădeau faliment sau banii de la stat erau furați sau exista corupție la toate nivelurile statului.

Deci totul a luat-o razna. Inflația a explodat și produsul intern brut a scăzut enorm. Un eșec total de gestiune economică, care, de altfel, a fost respins prin referendum în 2007. Chavez a organizat un referendum și populația a zis că nu mai vrea acest tip de economie. Însă el a continuat. A cerut Parlamentului să voteze continuarea acestui sistem economic.”, explică Bogdan Călinescu.

De la 13.000 de dolari pe cap de locuitor, la lipsa hârtiei pentru bilete

Cifrele prezentate de Bogdan Călinescu sunt devastatoare. În mai puțin de un deceniu și jumătate, venezuelenii au pierdut enorm din nivelul de trai, ajungând într-o situație similară cu cea a României din anii '80, marcată de cartele și penurie cronică.

„Nu numai că a ajuns dependentă, țara a sărăcit. Dacă ne uităm la statistici, de exemplu la datele Băncii Mondiale, în 2010 PIB-ul pe cap de locuitor era de 13.646 de dolari, iar în 2024 a căzut la 4.200 de dolari, deci este tot mai puțin.

Venezuelenii au devenit total dependenți de stat. S-au distribuit cartele ca în România, bonuri de cumpărare pentru alimente și haine. Acum nici nu mai sunt. Mi-a spus cineva, un francez care a fost acolo, că nu a găsit tichete la metroul din Caracas, pentru că nu mai este hârtie care să poată fi folosită pentru tipărirea biletelor. Deci totul s-a degradat. Putem spune foarte simplu că, așa cum s-a degradat situația cu comunismul în România, așa a fost și așa este și acolo.”, subliniază economistul.

Avertisment pentru Europa: „Extrema stângă refuză să recunoască catastrofa”

În final, Bogdan Călinescu trage un semnal de alarmă pentru Europa, unde curentele populiste promit soluții similare. El critică atitudinea unor politicieni occidentali care încă idealizează regimurile Chavez și Maduro.

„În primul rând, să spun că aici, în Franța, extrema stângă este o mare admiratoare a lui Chavez și a lui Maduro, deci îi consideră revoluționari socialiști. Politicienii de extremă stângă nu vor să recunoască faptul că socialismul a dus la catastrofă economică și a sărăcit populația, deci îl consideră un model pentru ei.

Să învățăm că socialismul întotdeauna duce la ruină, la ruina unei țări, ruinează țara și sărăcește populația. Toate exemplele o arată. Nu cunosc niciun exemplu de țară unde socialismul a funcționat și a îmbogățit.”, a conchis Bogdan Călinescu.

