Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Video Imagini spectaculoase cu Cascada Toplița, care a înghețat complet. Spectacol rar creat de ger și apele termale

Un fenomen impresionant a fost surprins în județul Harghita, unde Cascada Toplița, cunoscută atât pentru frumusețea sa naturală, cât și pentru apele sale termale, a înghețat complet. Vizitatorii care s-au oprit în zonă au fost fascinați de peisajul creat de țurțurii uriași și de aburii care se ridică din apa termală, dând viață unui adevărat tablou de iarnă.

FOTO: Facebook / Marian Olaru
FOTO: Facebook / Marian Olaru

Județul Harghita, la fel ca multe alte zone din România, se află sub cod galben de ger, valabil până luni, la ora 10:00, iar temperaturile extrem de scăzute au transformat apele cascadei într-un spectacol de gheață. Cei care au avut ocazia să viziteze locul au surprins imagini uimitoare cu apa termală care continuă să fiarbă ușor, în timp ce straturile de gheață s-au format în jur, creând un contrast deosebit între alb, albastru și aburii care se ridică.

Localnicii și turiștii s-au oprit să fotografieze și să filmeze cascada, fascinați de frumusețea sa rar întâlnită. „Este incredibil să vezi cum apa fierbinte a cascadei se întâlnește cu gerul de afară. Parcă ai fi într-un tablou de poveste,” a declarat un vizitator.

Cascada Toplița este renumită nu doar pentru aspectul său spectaculos, ci și pentru proprietățile sale terapeutice, fiind frecvent vizitată în orice anotimp. Înghețarea sa a oferit însă un spectacol aparte, demonstrând încă o dată cât de spectaculoase pot fi fenomenele naturale din România.

Autoritățile locale recomandă vizitatorilor să fie prudenți în apropierea cascadei înghețate, țurțurii uriași reprezentând un potențial pericol, iar traseele fiind alunecoase din cauza gheții. Totodată, imaginile spectaculoase surprinse în zonă au început să circule pe rețelele sociale, stârnind uimirea și admirația internauților din întreaga țară.

