Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
Proprietarul barului din Crans-Montana, unde au murit 40 de persoane: „Am fost inspectați de trei ori în zece ani”. Anunțul procurorului elvețian

Publicat:

Unul dintre proprietarii de la Le Constellation, clubul unde au murit 40 de tineri și alți 100 au fost răniți a declarat că barul a fost administrat conform regulilor.

Jacques Moretti, proprietarul barului unde a avut loc tragedia FOTO: X
Jacques Moretti, proprietarul barului unde a avut loc tragedia FOTO: X

Jacques Moretti a declarat pentru agenția de știri elvețiană 24 Heures că locația a fost inspectată de trei ori în zece ani și „totul a fost făcut conform standardelor”.

El a refuzat un interviu mai lung, spunând că „nu se simte bine” în urma tragediei.

Cuplu audiat de parchet

Moretti și soția sa, Jessica, un cuplu francez, au fost intervievați de anchetatori ca „persoane chemate să ofere informații”, ceea ce înseamnă că nu sunt acuzați oficial, dar implicarea lor în caz nu este exclusă.

Presa franceză a adunat până acum doar fragmente de informații despre cuplul care deținea barul Constellation. Potrivit BFM, Jacques Moretti nu se afla în bar când a izbucnit incendiul în noaptea tragediei, ci într-unul dintre celelalte două localuri ale cuplului. Soția sa, Jessica Moretti, care era prezentă la locul incendiului, a suferit arsuri la braț, potrivit unei surse apropiate anchetei.

Primele concluzii

Procurorul general din Valais, Beatrice Pilloud, a declarat vineri că incendiul din barul din Crans-Montana, soldat cu cel puţin 40 de morţi şi 119 răniţi, pare să fi izbucnit din cauza „artificiilor puse pe sticle de şampanie care au fost ţinute prea aproape de tavan”, relatează The Guardian şi Reuters.

„Totul ne face să credem că incendiul a izbucnit din cauza lumânărilor sau a artificiilor care au fost puse pe sticle de şampanie care au fost aduse prea aproape de tavan. De acolo, focul s-a extins foarte repede... Au fost analizate înregistrări video, au fost intervievate mai multe persoane şi au fost întocmite rapoarte”, a spus procuroarea.

Bilanţul oficial este de 40 de morţi, iar 119 persoane au fost rănite, multe dintre ele foarte grav.

Dintre răniţi, 113 au fost identificaţi, dintre care 71 sunt elveţieni, 14 francezi şi 11 italieni, a declarat şeful poliţiei Frederic Gisler într-o conferinţă de presă.

Oficialii au declarat că aceste cifre nu sunt însă definitive. „Mulţi dintre răniţi încă se luptă pentru viaţa lor”, a declarat Mathias Reynard, şeful zonei Valais, într-o conferinţă de presă.

Aproximativ 50 dintre răniţi au fost sau vor fi transferaţi la secţii de arşi din spitale din alte părţi ale Europei, a spus el.

Dramatism la cote maxime

Sunt imagini dramatice cu un tânăr în cămașă albă care încearcă zadarnic să oprească vălvătaia. Dar mulți petrecăreți parcă nu-și dau seama că este începutul dezastrului. După momentele de confuzie, cei aflați în incintă se reped pe scări, singura cale de scăpare.

Citește și: Imagini care surprind primele flăcări ale incendiului din Crans-Montana, unde peste 40 de persoane au murit

Laetitia, de 17 ani, a reușit să scape din infernul de foc.

„Lângă noi erau 3 - 4 persoane care aveau arsuri. Am văzut că cineva murise acolo. Eu eram cu o prietenă când am auzit țipete, erau tineri care strigau foc!, foc!... Și fumul era oribil, îți intra în ochi și nu puteai să respiri”.

O mamă își caută cu disperare fiul de 16 ani, Artur.

 „Au trecut 30 de ore, mai mult de 30 de ore de când îmi caut fiul. Am mers la mai multe spitale imediat ce am aflat și continui să îl caut, nu mă opresc niciodată din căutare, pe rețelele sociale, peste tot”.

Mărturia unei românce din Elveția

Ana Maria Allemann locuiește de opt ani în Crans Montana. Împreună cu băiatul ei de 16 ani și soțul au fost de Revelion în barul Constellation. Dar au plecat acasă cu o oră înaintea tragediei.

Băiatul Anei s-a întâlnit la petrecere cu prietenii lui, care au rămas acolo și după miezul nopții. Printre ei era și un tânăr român de 17 ani despre care părinții lui încă așteaptă vești. Inclusiv Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că printre victime este și un adolescent român.

„Două dintre familiile apropiate nouă și-au pierdut ambii copii, două fete și doi băieți și o altă familie neidentificată, nu au nicio veste, așteaptă. Băieții aveau 14 și 16 și fetițele aveau 16 și 19 și încă un băiat de 17 ani”, a spus Ana Maria pentru Știrile ProTV.

Căutare disperată

Emanuele Galeppini, un jucător de golf internaţional italian în vârstă de 16 ani care locuia în Dubai, a fost prima victimă identificată public.

Părinţii şi prietenii tinerilor dispăruţi au lansat apeluri pentru a afla veşti despre cei dragi, în timp ce ambasadele străine se străduiau să afle dacă cetăţenii lor se aflau printre cei afectaţi de una dintre cele mai grave tragedii care au lovit Elveţia modernă.

Citește și: „Am văzut oameni arzând”. Supraviețuitorii incendiului din Crans-Montana descriu scenele de groază și haos: „Iadul s-a dezlănțuit”

Marco, un tânăr de 20 de ani din Milano, a declarat pentru Reuters în faţa barului Constellation că 20 dintre prietenii săi sunt dispăruţi. „Unii dintre ei sunt răniţi, în stare gravă. Unii sunt în siguranţă. Despre alţi prieteni nu avem nicio veste. Ni s-a spus că nu au fost găsiţi”, a spus el. „Nimeni nu ne poate ajuta să ne găsim prietenii”, a adăugat tânărul.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, care se afla în Elveţia, a declarat că 13 italieni se află în spital şi şase sunt înregistraţi ca dispăruţi.

Ambasada Franţei în Elveţia a declarat că opt cetăţeni francezi sunt daţi dispăruţi, iar alţi nouă au fost răniţi şi primesc îngrijiri medicale.

Vizitatorii şi locuitorii din Crans-Montana, o staţiune populară nu numai pentru schiori, ci şi pentru jucătorii de golf, au fost şocaţi de infernul care s-a dezlănţuit.

Zeci de oameni au lăsat flori sau au aprins lumânări pe un altar improvizat la capătul drumului care duce la barul pe care poliţia l-a izolat. Unii plângeau, alţii se îmbrăţişau în tăcere.

„Am fi putut fi noi”, a spus Emma, o tânără de 18 ani din Geneva, în faţa barului izolat. „Era o coadă enormă, aşa că am decis să nu intrăm”, a spus ea. „Văd persoanele dispărute şi sunt toate de vârsta noastră”, adaugă ea.

Elisa Sousa, în vârstă de 17 ani, a spus că trebuia să fie acolo, dar a sfârşit prin a-şi petrece seara la o reuniune de familie. „Şi, sincer, va trebui să-i mulţumesc mamei mele de o sută de ori pentru că nu m-a lăsat să merg”, a spus ea la priveghiul pentru victime. „Pentru că Dumnezeu ştie unde aş fi acum”, a adăugat fata.

