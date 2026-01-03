search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Idei de vacanță pentru vara lui 2026. Top destinații europene spectaculoase, dar ignorate de români

0
0
Publicat:

În timp ce marile capitale europene și stațiunile consacrate de pe Coasta de Azur sau din Grecia devin tot mai sufocante sub asediul turismului de masă, o mână de destinații fascinante rămân, încă, în afara radarelor marilor fluxuri de călători. De la citadela medievală din Calvi, până la stâncile dramatice din Lagos sau experiențele culinare cu stele Michelin din San Sebastian, Europa ascunde locuri unde timpul pare să fi încetinit. 

Plaja Bodri, în apropiere de Île-Rousse
Plaja Bodri, în apropiere de Île-Rousse

1. Calvi, Corsica (Franța) – Pe urmele lui Columb

Departe de agitația de pe Coasta de Azur, Calvi este alegerea perfectă pentru vacanța de vară din 2026. Situat în nord-vestul insulei Corsica, orașul îmbină istoria genoveză cu farmecul franțuzesc. Apa cristalină, care în toiul verii poate atinge 30 de grade Celsius, plajele cu nisip fin, citadela medievală și, mai ales, autenticitatea sunt argumente solide pentru cei care vor să își facă concediul în insula lui Napoleon și Pasquale Paoli.

Legendele locale spun chiar că în Calvi s-ar fi născut Cristofor Columb. De altfel, în citadelă se află ruinele casei în care marele navigator s-ar fi născut. Că este adevărat sau nu e mai puțin important pentru simplul călător. În orice caz, o Orangina băută indecent de rece, la umbra clădirilor, este tot ce ai nevoie pentru a admira de la înălțime întregul oraș și împrejurimile.

Imagine din Citadela din Calvi
Imagine din Citadela din Calvi

Din Calvi poți lua un mic tren turistic (U Trinichellu) pentru a ajunge și la alte plaje din regiunea Balagne. Și tot în regiunea Balagne pot fi vizitate, prin tur organizat sau cu autoturism închiriat, unele dintre cele mai frumoase sate din Franța: Sant'Antonino, Pigna, Speloncato, Corbara, Lumio și Algajola.

Corsica este, fără doar și poate, o atracție și din punct de vedere culinar. Printre preparatele locale ce nu trebuie ratate se numără celebrele charcuterie (mezeluri): Coppa, Salsiccia, Lonzu și Figatelli. Și la brânzeturi sunt o mulțime de variante, printre care și faimoasa brânză Brocciu, care se produce doar în perioada noiembrie – iunie. Tot de neratat sunt și berile corsicane (Pietra, Colomba), produse din făină de castane.

Cum ajungi în Calvi:

  1. Avion (Air France / TAROM / Air Corsica): București – Paris CDG – Paris Orly – Calvi (o escală, dar este nevoie de schimbarea aeroportului în Paris)
  2. Avion (Air France / TAROM / Air Corsica): București – Paris CDG – Lyon – Calvi (două escale)
  3. Avion (Ryanair) + feribot (Corsica Linea): București – Marseille, Marseille – Île-Rousse
  4. Avion (Lufthansa) + tren: București – Munchen – Bastia. Bastia – Calvi.

2. Lagos (Algarve), Portugalia – cele mai bune plaje din Europa

Spre deosebire de zonele mai comerciale ale Portugaliei, Lagos a reușit să-și păstreze sufletul boem. Este locul unde stâncile de calcar se întâlnesc cu albastrul Atlanticului, creând peisaje aproape ireale.

În ciuda faptului că, în perioada verii, localitatea este luată cu asalt de turiști europeni și nu numai, în Lagos este întotdeauna suficient spațiu pe plajele întinse pe kilometri pentru ca turiștii să se bucure de razele soarelui, briza oceanului și nisipul fin. Cea mai faimoasă plajă din Lagos este Praia de Dona Ana, însă sunt și altele aproape la fel de spectaculoase: Praia do Camilo, Praia de Porto de Mos sau Praia dos Estudantes.

Praia de Dona Ana
Praia de Dona Ana

„Perla coroanei” în Lagos este, fără doar și poate, Ponta da Piedade, un promontoriu situat la câțiva kilometri de centrul istoric al orașului, considerat cel mai frumos punct de observație de pe toată coasta Algarve. Vorbim despre pereți de stâncă înalți de peste 20 de metri, arcade și grote săpate de valuri de-a lungul mileniilor și stânci izolate care ies direct din apă. Ansamblul este accesibil pe poduri și scări din lemn, însă cel mai bine de văzut ar fi cu barca.

Ponta da Piedade
Ponta da Piedade

După cum probabil știați, Portugalia nu este neapărat o atracție din punct de vedere culinar. Felurile locale sunt relativ puține și nu corespund tuturor gusturilor. Cele mai renumite sunt Cataplana (tocană din fructe de mare) și Bacalhau com Natas (cod cu cartofi). Cele mai sigure alegeri sunt fripturile de vită, printre care și faimoasa Picanha, și peștele la grătar. Se găsesc vinuri roșii de foarte bună calitate, la prețuri foarte bune, aduse din toate zonele Portugaliei, dar și Vinho Verde (vin verde).

Cum ajungi în Lagos:

  1. Avion + autobuz sau taxi (Animawings): București – Faro (zbor direct)
  2. Avion + autobuz sau taxi (Lufthansa): București – München – Faro (o escală)

3. Cassis, Franța – Secretul cel mai bine păstrat din Provence

Situat la doar câțiva kilometri de Marseille, Cassis este un mic orășel-port pescăresc, care încă pare desprins dintr-o pictură de Cézanne. Drumul până la Cassis se face pe faimoasa ascensiune Col de la Gineste, care sigur te va lăsa fără răsuflare (n.red. – aviz celor cu frică de înălțime), la capătul căreia se află cel mai frumos sens giratoriu din lume.

Cassis este renumit pentru celebrele „Calanques”. Aceste formațiuni geologice unice în lume se întind pe aproximativ 20 de kilometri de coastă între Marseille și Cassis, formând unul dintre cele mai spectaculoase parcuri naționale din Europa. Relativ accesibile pe jos din Cassis sunt Calanque de Port Miou și Calanque de Port Pin. Totuși, dacă nu ești într-o formă fizică prea bună sau nu ai echipament adecvat de drumeție, cel mai bine ar fi să alegi un tur cu barca, mai ales că acestea, în general, cuprind mai multe „Calanques”.

Atmosfera în Cassis este mult mai liniștită și mai autentică decât în alte localități din sudul Franței, la orele amiezii putând fi urmăriți numeroși jucători de pétanque. Totodată, localitatea oferă și câteva plaje unde te poți bucura de soarele provensal și briza Mediteranei.

Mică stradă din Cassis
Mică stradă din Cassis

În Cassis, la restaurantul Chez Gilbert, se poate mânca una dintre cele mai bune bouillabaisse (supă de pește originară din Marseille), care merge foarte bine alături de un vin alb de Cassis, obligatoriu bine răcit.

Cum ajungi în Cassis:

  1. Avion (Ryanair) + autobuz sau taxi: București – Marseille (zbor direct)
  2. Avion (TAROM / Air France) + autobuz sau taxi: București – Paris CDG – Marseille

4. Castellammare del Golfo, Sicilia – Autenticitate siciliană

Dacă vrei să simți pulsul adevărat al Siciliei, departe de grupurile mari de turiști din Taormina, acesta este locul ideal. Este un oraș-port pitoresc, situat la poalele muntelui Inici.

Este baza ideală pentru a explora vestul Siciliei și Rezervația Naturală dello Zingaro. Nu rata o vizită la Tonnara di Scopello, un loc istoric de pescuit, transformat practic într-un muzeu în aer liber, care în trecut a servit drept decor pentru celebrul film „La Piovra”.

Tonnara di Scopello. FOTO: Alessandra Cucco
Tonnara di Scopello. FOTO: Alessandra Cucco

Aflându-se într-o zonă cu influențe arabe de acum secole, Castellammare del Golfo are ca fel principal de mâncare Couscous di Pesce. Totodată, călătorii care au o slăbiciune pentru dulciuri pot gusta o brioche con gelato sau un cannolo umplut pe loc.

Cum ajungi la Castellammare del Golfo:

  1. Avion + autobuz sau taxi (Ryanair): București – Palermo (zbor direct)

5. San Sebastian, Țara Bascilor (Spania) – Capitala mondială a gastronomiei

Aflat în Țara Bascilor, pe malul oceanului Atlantic, „Donostia” (numele basc) este o destinație pentru simțuri. Orașul are una dintre cele mai mari densități de stele Michelin pe metru pătrat din lume.

În San Sebastian se află celebra plajă La Concha (Scoica), una dintre cele mai interesante plaje urbane din lume. Frumusețea orașului poate fi admirată de la înălțime din mai multe zone. Cea mai accesibilă este Monte Igueldo, unde se poate urca cu funicularul sau chiar cu autoturismul.

Vedere de pe Monte Igueldo cu plajele La Concha (stânga) și Ondarreta (dreapta)
Vedere de pe Monte Igueldo cu plajele La Concha (stânga) și Ondarreta (dreapta)

Parte Vieja, centrul vechi al orașului, este de neratat. Aici poți avea o experiență culinară extraordinară la celebrele baruri de pintxos sau la restaurantele de foarte bună calitate. Tot în Parte Vieja se află și Casa Ponsol, cel mai vechi magazin de pălării și berete din Spania.

Localuri foarte bune, cu prețuri ceva mai mici, poți descoperi și în afara zonei centrale, unde, în general, se adună mai mulți localnici. Mult mai aspru decât cidrul din Normandia și Bretania, cidrul de San Sebastian poate fi încercat cu preparate sărate, obligatoriu turnat de la înălțime.

Cum ajungi în San Sebastian:

  1. Avion + autobuz (Lufthansa): București – München – Bilbao (o escală)
  2. Avion + autobuz (Wizz Air): București – Bilbao (zbor direct)
Știri Interne

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
digi24.ro
image
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
stirileprotv.ro
image
A murit „Șuier”, celebrul câine-polițist retras din activitate în urmă cu aproape un an. „A fost mai mult decât un partener de intervenție”
gandul.ro
image
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
mediafax.ro
image
Cine e consilierul lui Nicușor Dan cu 3 case, aur, colecții de artă și acțiuni la Chevron. A renunțat la 100.000 de euro pe an să vină la Cotroceni
fanatik.ro
image
Cuplul al cărui club a ars în Crans Montana nu poate „dormi și mânca” în urma tragediei. Anchetatorii iau în considerare acuzația de omor din culpă
libertatea.ro
image
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
digi24.ro
image
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
gsp.ro
image
Alexander Țiriac a reacționat, după tragedia din Elveția: ”Odihnește-te în pace, frate! A fost o onoare”
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Depozit sau fond de investiții? Cât strângi în 20 de ani cu 250 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
cancan.ro
image
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
prosport.ro
image
Partaj succesoral. Cine sunt persoanele care pot cere împărţeala moştenirii
playtech.ro
image
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în casa-muzeu de la Sângeorz-Băi. Povestea fabuloasă a autografului de la celebrul fotbalist brazilian
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni
digisport.ro
image
Omul care a negociat aderarea României la UE propune un nou proiect de țară: „Cine nu și-ar dori?”
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Pensionarii din România favorizaţi de noua lege a pensiilor. Cine are parte de beneficii nesperate și de...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Lovitură grea pentru bugetari! Se taie ZILELE LIBERE DE Bobotează, Sfântul Ion şi 24 Ianuarie
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensiile din 2026. Vești proaste pentru 4.7 milioane de pensionari care nu primesc un leu în plus
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
click.ro
image
Horoscop săptămâna 2-8 ianuarie. Cele 5 zodii care au noroc în dragoste, primesc bani și fac planuri de vacanță
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
portrait animal meditating practicing mindfulness digital art style jpg
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
Brusselstown Ring (© Cambridge University Press / Antiquity Publications Ltd)
O nouă descoperire contestă teoria potrivit căreia vikingii întemeiat primele orașe din Irlanda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Secretele tribului care trăiește de peste 1.000 de ani în inima Marelui Canion
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei

OK! Magazine

image
Nici vorbă să fie cu un picior în groapă! Puternic și încrezător, Regele Charles apare alături de un superstar de la Hollywood!

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate