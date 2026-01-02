Luna Lupului, spectacol ceresc la început de ianuarie. Când este vizibilă pe cerul României prima Superlună din 2026

Prima Lună plină a anului 2026 va fi o Superlună spectaculoasă, vizibilă la început de ianuarie pe cerul României. Cunoscută drept Luna Lupului, aceasta este însoțită de dimboluri şi tradiții vechi.

Anul 2026 debutează cu un eveniment astronomic deosebit: prima Lună plină va putea fi observată chiar la începutul lunii ianuarie și va fi, totodată, o Superlună, oferind un spectacol vizibil cu ochiul liber.

Fenomenul va avea loc sâmbătă, 3 ianuarie, când Luna plină va domina cerul serii, fiind ușor de remarcat după lăsarea întunericului.

Potrivit datelor furnizate de site-ul specializat timeanddate.com, Luna va răsări pe teritoriul României între orele 16.30 și 17.00, în funcție de zonă, devenind rapid un punct luminos spectaculos pe cerul de iarnă.

Această Lună plină este cunoscută sub denumirea tradițională de Luna Lupului, un nume inspirat din vechile credințe ale populațiilor nord-americane și europene. Denumirea face trimitere la urletul lupilor, auzit mai des în nopțile lungi și reci ale iernii, când animalele se apropiau de așezările umane în căutarea hranei.

„Cunoscută sub numele de Luna Lupului, Luna din noaptea de 3 ianuarie va fi o superlună, ceea ce înseamnă că va apărea mai mare și mai strălucitoare decât de obicei”, explică specialiștii citați de Live Science.

Din punct de vedere astronomic, Luna nu își modifică dimensiunea reală. Diferența de aspect este dată de apropierea de Pământ, moment numit perigeu. În această fază, satelitul natural ajunge la aproximativ 362.000 de kilometri de Terra, ceea ce o face să pară cu aproximativ 6% mai mare și cu până la 13% mai strălucitoare decât o Lună plină obișnuită.

Prin contrast, cea mai mică Lună plină a anului 2026, cunoscută sub numele de Microlună, va avea loc la sfârșitul lunii mai, când Luna se va afla la peste 406.000 de kilometri de Pământ.

Denumiri tradiționale și simboluri

În tradițiile nord-americane, Luna plină din ianuarie marca mijlocul iernii, o perioadă considerată dificilă din cauza frigului și a resurselor limitate. Pe lângă numele de „Luna Lupului”, aceasta mai apare în surse vechi sub denumiri precum Luna Rece, Luna Înghețului sau Luna Gâștei Canadiene, fiecare reflectând asprimea sezonului.

În anumite regiuni din Europa, mai ales în spațiul anglo-saxon și nord-european, Luna plină din ianuarie este cunoscută și ca „Luna de după Yule”, termen care desemnează perioada de după solstițiul de iarnă și sărbătorile asociate acestuia.

Jupiter, alături de Luna Lupului

Spectacolul ceresc va fi completat de prezența lui Jupiter, cea mai mare planetă din Sistemul Solar. Aceasta va fi vizibilă ca un punct extrem de strălucitor, chiar și din zonele urbane. În apropiere se va afla și steaua Pollux, din constelația Gemenilor, cele trei corpuri cerești formând o apropiere ușor de recunoscut pe cer, sub forma unui triunghi larg.

Jupiter se apropie de opoziție, momentul în care planeta se află pe partea opusă Soarelui față de Pământ și atinge un maxim de strălucire. Acest lucru o transformă într-un reper clar pe cerul nopții și într-un companion spectaculos al Lunii pline.

În aceeași noapte de sâmbătă spre duminică, cerul va fi animat și de ploaia de meteori Quadrantide, una dintre cele mai active ale anului. Aceste „stele căzătoare” sunt produse de particule de praf cosmic care ard în atmosferă și par să provină din constelația Boarul. Deși lumina Lunii pline poate diminua numărul de meteori vizibili, observatorii răbdători pot surprinde atât superluna, cât și câteva dâre luminoase pe cer.

Superluna de la începutul lunii ianuarie este a patra consecutivă și, totodată, ultima până în luna noiembrie, când un nou astfel de fenomen va putea fi observat. Următoarea Lună plină va avea loc pe 1 februarie și este cunoscută sub numele de Luna Zăpezii.

Credințele vechi româneşti

În tradiția populară românească, Luna plină de iarnă nu are o denumire consacrată, însă este puternic asociată cu gerul, lupii și schimbările bruște de vreme. Urletul lupilor în nopțile luminate de Lună era interpretat ca semn al unei ierni aspre, iar cerul senin, scăldat în lumina Lunii, era văzut ca vestitor al frigului puternic.

De asemenea, se credea că Luna plină amplifică fenomenele naturale, iar apariția unui halou luminos în jurul ei prevestea ninsoare sau viscol.

În multe regiuni, aceste nopți erau considerate nepotrivite pentru începerea unor lucrări importante, dar favorabile pentru rugăciuni, ritualuri de protecție și reflecție.