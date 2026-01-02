Belarus construiește în secret un complex militar uriaș lângă Sluțk. Ce arată imaginile surprinse din satelit în decembrie 2025

Belarus construieşte în secret un complex militar de mari dimensiuni pe locul unei foste baze sovietice de rachete, ridicând depozite, hangare și clădiri industriale, într-un sit fără nume oficial.

În sudul Republicii Belarus, aproape de orașul Sluțk, autoritățile ridică în secret un complex militar de proporții impresionante pe locul fostei baze a Regimentului 306 de rachete strategice sovietice.

Zona nu are un nume oficial și este dezvoltată pe baza unui ordin secret emis de președintele Alexandr Lukașenko pe 2 noiembrie 2023 (nr. 181 rp-s). Construcția a început în urmă cu aproape un an și jumătate, iar lucrările au continuat în ritm accelerat în 2025 într-un regim strict de confidențialitate, ceea ce stârnește îngrijorări.

Potrivit unei investigații a RFE/RL (Radio Europa Liberă/Radio Libertatea), întregul complex este împărțit în patru sectoare distincte, conectate prin drumuri noi de beton, majoritatea deja asfaltate.

În zona principală din vest, la începutul lunii decembrie 2025, imaginile din satelit au arătat 13 depozite de muniție și trei hangare lungi de 100 de metri, alături de fundații pentru alte clădiri masive.

Localnicii și muncitorii care au lucrat pe șantier au refuzat să dea informaţii despre ce se întâmplă, de fapt, acolo. „Nimeni nu va afla ce se construiește acolo până când lucrările nu vor fi finalizate”, a declarat unul dintre constructori, notează radiosvoboda org.

Pe terenul șantierului, zeci de macarale și utilaje masive lucrează simultan, indicând amploarea investiției. Un alt martor ocular a numărat 18 macarale doar pe o singură clădire, semn al dimensiunii imense a obiectivului.

Patru zone separate, infrastructură sofisticată

Analiza imaginilor din satelit a indicat faptul că șantierul are patru zone principale:

Sectorul vestic este cel mai mare, pe locul unde a fost defrișată pădurea pe o suprafață de un kilometru pătrat. Aici s-au construit 13 depozite de muniție (30x20 metri), trei hangare de 100 de metri și fundații pentru alte clădiri, inclusiv una în formă de potcoavă de aproape 270 de metri. Alte șase hangare mici sunt protejate cu movile de pământ.

Sectorul nordic, situat lângă satul Pavlovka, include opt clădiri metalice și diguri de protecție, construite pe un teren folosit anterior pentru agricultură.

În sectorul sud-est se observă o clădire de aproape 150 de metri și opt structuri mici, consolidate cu terasamente de pământ.

Sectorul sudidc este similar ca suprafață cu nordul, conectat prin drumuri betonate la restul complexului.

De-a lungul drumurilor care duc spre partea centrală a complexului se construiesc clădiri care seamănă cu puncte de control.

Posibilă producție militară

Sursele RFE/RL susțin că obiectivul ar putea include o fabrică militară, de exemplu pentru producția de drone.

Documentele indică construirea unui sistem propriu de alimentare cu apă, cu trei puțuri arteziene, rezervoare și echipamente pentru purificarea apei, specifice marilor unități industriale.

În proiect sunt prevăzute și clădiri monolitice de apărare civilă, o unitate separată de pompieri, cantină, centrală termică și un atelier industrial de 1.200 de metri pătrați.

Subcontractori și finanțare

Construcția complexului implică mai multe companii, inclusiv Stroitrest nr. 3 din Soligorsk. În decembrie 2025, compania a comandat autobuze pentru transportul a peste 100 de muncitori zilnic de la Soligorsk la Vejî, ceea ce evidențiază numărul mare de angajați necesari.

Toată documentația tehnică și licitațiile sunt transmise doar electronic, după semnarea unor acorduri stricte de confidențialitate. Aprobarea subcontractorilor se face de către Aleksei Kapacen, un specialist în securitatea economică și combaterea extremismului.

Potrivit aceleiaşi surse, valoarea unor comenzi subcontractate depășește 3 milioane de ruble belaruse (aproximativ 900.000 de dolari) și este finanțată prin credite garantate de Consiliul de Miniștri al Belarus, nu din fonduri bugetare.

Reacția lui Lukașenko

Pe 19 decembrie, în timpul Adunării Populare Belaruse, președintele Lukașenko a răspuns iritat la ancheta RFE/RL care menţiona inclusiv posibnilitatea ca acolo să fie amplasate rachete „Oreșnik”: „Astăzi am citit că isteții noștri de peste hotare au declarat că undeva în zona Sluțk am amplasat Oreșnik. Nu vreau să spun unde și nu voi spune. Dar este o minciună sfruntată. Nu am amplasat Oreșnik în niciun Sluțk”.

În ciuda negării, reacția sa nervoasă confirmă indirect importanța strategică a complexului, afirmă jurnaliştii de la RFE/RL.