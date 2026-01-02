Horoscop sâmbătă, 3 ianuarie. Balanțele caută sfaturi, iar Scorpionii trec prin transformări emoționale

Primul weekend din 2026 aduce emoții și momente speciale pentru fiecare zodie. Horoscopul de sâmbătă, 3 ianuarie, realizat de Lorina, astrologul Click, dezvăluie ce le rezervă astrele tuturor celor 12 semne zodiacale.

Berbec

Iubire - E bine să vă implicați în activități creative. Tot ce vă eliberează de stres trebuie pus pe ordinea de zi.

Bani - Munciți mult pentru bani în plus și nu prea vă doriți să vă asumați riscuri astăzi.

Sănătate - Saturn continuă să vă testeze starea de bine în funcție de responsabilitățile și lucrurile asumate.

Taur

Iubire - Reacțiile emoționale sunt impulsive și vi se cere să conștientizați cauza tensiunilor. Nu sunt vinovați cei din jur.

Sănătate - Fizic sunteți bine,dar emoțional vă simțiți trist și însingurat.

Bani - Evenimentele neprevăzute trebuie gestionate cu multă stăpânire de sine și autocontrol.

Gemeni

Iubire - Vă faceți noi relații fără să depuneți un efort. Mediul în care sunteți vă aduce oameni noi cu gusturi și mentalități apropiate.

Sănătate - Nu aveți capacitate maximă de concentrare, sunteți ușor influențabil și obosiți repede. Îngrijiți-vă!

Bani - Primiți banii așteptați de ceva vreme. Datoria vă este achitată și lucrurile se rezolvă spre beneficiul tuturor.

Rac

Iubire - Focusați-vă pe altcineva, pe nevoile celor dragi! Astfel, tumultul emoțional interior va fi mai ușor de trecut.

Sănătate - Nu vă lăsați cuprins de vină sau regrete. Ieșiți în societate și încercați să evitați scufundarea în gândurile proprii.

Bani - Alocați bani pentru reparații sau proiecte legate de cămin. Fiți cumpătat!

Leu

Iubire - Se poate dovedi o zi activă în relația de cuplu, mai ales dacă vă arătați și primiți generozitatea perechii.

Sănătate - Dacă vă axați pe activități care vă fac plăcere și vă petreceți ziua planificând lucruri pentru voi, totul este in regulă cu organismul.

Bani - Puteți profita dacă vă ascultați intuiția și vă prezentați ideile sau planurile mărețe care vă trec azi prin minte.

Fecioară

Iubire - Ocupați și aiuriți, ați putea uita că v-ați programat o întrevedere cu cineva față de care nutreați o simpatie.

Sănătate - Înotul va fi perfect pentru a vă relaxa și construi mușchii.

Bani - O asociere sau o colaborare privată, extra-serviciu, pe care ați făcut-o cu șeful vostru, ar putea avea acum rezultate.

Citiţi predicţiile complete aici.

* Informaţiile din aceast articol nu au bază ştiinţifică.