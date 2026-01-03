Cum să transformi restul de bere rămasă într-o pâine pufoasă

Tom Hunt, într-un articol publicat de The Guardian, explică cum restul de bere rămasă, poate fi transformat în chifle pufoase, aromate, perfecte pentru mic dejun sau ca garnitură la o tocană consistentă.

„Când îmi amintesc de rețetă, pun berea pe care nu am reușit să o termin în frigider, astfel încât să o folosesc mai târziu într-o tocană sau la un aluat, dar aceasta a devenit metoda mea preferată de a folosi restul de bere,” scrie Hunt.

Ingrediente pentru 6 chifle

500 g făină de pâine (400 g albă + 100 g integrală de spelta)

1½ lingurițe drojdie uscată (aprox. 5 g)

½ lingură sare de mare (aprox. 7–8 g)

300 ml lichid: combinație de bere și lapte sau apă (150 ml bere + 150 ml lapte)

60 g unt topit, plus puțin pentru uns la final

2 linguri miere sau zahăr

120 g brânză rasă: cheddar, gruyère sau similar

10 g ceapă verde sau pătrunjel, tocate fin

Mod de preparare

Tapetează o tavă adâncă cu hârtie de copt și pune făina într-un bol mare. Amestecă drojdia și sarea. Adaugă cei 300 ml de lichid (bere+lapte), 40 g unt topit și mierea și frământă cu o mână până obții un aluat ușor lipicios. Frământă aluatul pe o suprafață curată timp de 8 minute, până devine elastic. Pune-l în bol, acoperă cu un prosop umed și lasă-l să crească într-un loc călduț aproximativ o oră. Întinde aluatul în formă de dreptunghi și presară 80 g brânză rasă și mare parte din verdeață, păstrând puțin pentru final. Împăturește aluatul și lasă-l să se odihnească 15 minute. Împarte aluatul în 6 bucăți egale, formează chiflele și așază-le pe tavă. Presară restul de brânză și lasă-le să crească încă 45 de minute. Coace chiflele în cuptorul preîncălzit la 200°C timp de 25 de minute, până devin aurii. La final, unge-le cu unt topit și presară brânza și verdeața rămase.

Aceste chifle, simple și ingenioase, demonstrează cum mici ingrediente rămase neconsumate pot fi transformate în preparate gustoase, reducând risipa alimentară și aducând un plus de savoare meselor zilnice.