Apelul care ridică semne de întrebare după moartea fiicei lui Tommy Lee Jones. Tânăra, în vârstă de 34 de ani, ar fi prezentat „modificări de culoare”

Apar primele detalii în cazul morții fiicei actorului Tommy Lee Jones. În timp ce se așteaptă rezultatele autopsiei, apelul la 911 indică posibila cauză a decesului.

Apelul la 911 pentru a cere ajutorul oferă primele indicii despre moartea Victoriei Jones, în vârstă de 34 de ani, fiica actorului Tommy Lee Jones, care a fost găsită fără viață într-un hotel din San Francisco.

Potrivit unei înregistrări obținute de TMZ prin intermediul Broadcastify, intervenția a fost clasată de serviciul de urgenţă drept „cod 3 pentru supradoză, schimbare de culoare”. Codul 3 semnalează o urgență majoră, care necesită deplasarea imediată a echipajelor cu sirene și lumini intermitente.

Apelul la 911 a fost efectuat înainte de ora 3 dimineața, pe 1 ianuarie 2026 şi imediat echipajele medicale s-au deplasat la fața locului şi au încercat resuscitarea Victoriei Jones, însă fără succes, în cele din urmă ea fiind declarată moartă la hotelul Fairmont din San Francisco.

Deși apelul de urgență menționa posibilitatea unei supradoze, nu au fost găsite obiecte sau substanțe care să indice consum de droguri în apropierea corpului şi, de asemenea, surse din poliție au confirmat pentru că nu existau semne de crimă sau traumă fizică pe trupul victimei.

Autoritățile au subliniat că nu se poate specula asupra cauzei exacte a decesului până la finalizarea autopsiei şi că ancheta rămâne deschisă.

Conform unei surse citate de Daily Mail, Victoria Jones a fost găsită întinsă pe podea la etajul 14 al hotelului Fairmont de către un alt oaspete, care a crezut inițial că ar putea fi sub influența alcoolului şi a alertat personalul hotelului.

Angajații au intervenit imediat şi au sunat la 911, efectuând manevre de resuscitare cardio-respiratorie în aşteptarea echipajelor medicale.

Până la acest moment nu există informaţii clare dacă fiica starului de la Hollywood era cazată la hotel sau cum a ajuns la etajul respectiv, au precizat sursele din anchetă. Departamentul de Poliție din San Francisco a cerut sprijinul publicului și solicită ca orice persoană care deține informații despre moartea Victoriei să contacteze instituția.

„La data de 1 ianuarie 2026, în jurul orei 3:14 dimineața, ofițerii au intervenit la un hotel situat pe strada Mason, numărul 900, în urma unei sesizări privind decesul unei persoane”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției.

„La fața locului, personalul medical a declarat decesul unei femei adulte, iar medicul legist a efectuat o anchetă preliminară. Oricine deține informații este rugat să contacteze SFPD la numărul 415-575-4444 sau să trimită un SMS la TIP411, începând mesajul cu SFPD”, au transmis autorităţile.

Victoria Jones era fiica lui Tommy Lee Jones și a celei de-a doua soții a acestuia, Kimberlea Cloughley, cu care actorul a fost căsătorit între 1981 și 1996. Deşi a primit un rol încă din copilărie, Victoria Jones nu a vrut să urmeze cariera tatălui său şi a ales o viață mai discretă, departe de lumina reflectoarelor.