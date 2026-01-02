Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era foarte confortabil”

Un francez care se află în România de cinci ani a menționat că în timpul unei vizite în Toulouse a observat că prețurile sunt aproape la fel ca în România, însă salariile în Franța sunt de două ori mai mari.

Un francez stabilit în România, la Brașov, s-a plâns pe platforma Reedit de prețurile foarte mari din România. El a precizat că salariul pe care îl câștigă, aproximativ 5.000 de lei, nu-i acoperă cheltuielile curente, printre care și chiria unei camere.

"Bună ziua, sunt francez și locuiesc în România de aproape 5 ani. Am ajuns în vara anului 2021. Am un salariu românesc de aproximativ 5.000 de lei, care înainte era foarte confortabil pentru a trăi, dar acum, odată cu creșterea taxelor și a prețurilor la alimente, a devenit destul de mic, mai ales când trebuie să plătești și chiria unei camere.

Am fost recent în Franța pentru sărbători și am realizat că prețurile din Franța sunt acum aproape la fel ca în România, dar salariile sunt de două ori mai mari. De exemplu, în România, pentru două persoane, un restaurant ajunge la aproximativ 150 de lei, iar în Franța este cam 30 € pentru aperitiv și fel principal. Ce părere aveți despre asta? Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea pentru a avea un trai mai confortabil", a scris utilizatorul platformei Reddit.

Postarea a atras numeroase comentarii.

”Ești primul francez despre care am auzit că a emigrat în România să se angajeze și să trăiască decent din salariu în Romania. Crezi că degeaba pleacă lumea din Romania în Franța?”, a comentat un bărbat la postarea francezului.

”Economia locală în Braşov s-a dus naibii din cauza turiştilor parveniţi, care în fiecare zi liberă îşi iau cazanele, stau 8h la coadă pe Valea Prahovei, apoi mai stau vreo 3-4 h să dea ture prin centru până găsesc loc de parcare, apoi îşi cumpără o ciorbă la 80 de lei şi un kurtos la 60 de lei, repetă procesul cu cazanele în sens invers, ajung acasă, şi se laudă că au mers la munte în ziua liberă”, a scris alt comentator.