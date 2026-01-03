search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

2026, anul care poate rescrie harta politică globală. Alegeri cruciale în Europa, Orientul Mijlociu și SUA

0
0
Publicat:

Anul 2026 se anunță unul decisiv pe scena politică internațională, cu o serie de alegeri care vor modela echilibrul de putere în Europa, Orientul Mijlociu, dar și în Statele Unite. Într-un context marcat de război, tensiuni geopolitice, crize economice și dezbateri intense despre viitorul democrațiilor, votul cetățenilor va avea un impact major asupra direcțiilor politice. După 15 ani, Viktor Orban ar putea pierde puterea în Ungaria, iar Israelul va da un test: dacă va merge mai departe sau nu cu Benjamin Netanyahu. Și în Rusia vor fi alegeri, primele de după începutul invaziei din Ucraina. 

Viktor Orban FOTO Profimedia
Viktor Orban FOTO Profimedia

Alegerile din Ungaria, în primăvară. Ar putea fi finalul dominației lui Orbán

În primăvara anului 2026, Ungaria va organiza alegeri legislative, iar rezultatul ar putea pune capăt dominației lui Viktor Orbán, dacă partidul său va pierde. Politicianul e la guvernare din 2010. În cursa de acum se  confruntă cu  Péter Magyar, un fost membru al partidului Fidesz care a devenit lider al opoziției. Ultimele sondaje îl plasează pe Tisza cu 13 puncte în față. Acesta pledează pentru îmbunătățirea relațiilor cu Bruxellesul și pentru creșterea puterii de cumpărare în Ungaria, dar propune tot politici conservatoare în privința migrației și drepturilor persoanelor din comunitatea LGBT. 

Pe de altă parte, Viktor Orbán vrea să își mențină puterea pledând pentru un model naționalist și „nealiniat” la politicile Bruxelles-ului privind migrația, familia sau sprijinul acordat Ucrainei. Acesta a declarat, citat de agenția de presă MTI, că Ungaria va refuza să primească migranți, chiar dacă va primi penalități financiare.  Orbán este unul dintre cei mai mari aliați ai lui Donald Trump din Uniunea Europeană și au viziuni politice asemănătoare. Orbán a menținut de-a lungul anilor relații apropiate și cu Moscova, în special cu Vladimir Putin, chiar și după deteriorarea relațiilor dintre Rusia și Occident.

Bulgaria: criză politică și incertitudine după adoptarea euro

Vecinii bulgari ar putea avea anul acesta două rânduri de alegeri. Țara traversează un moment de instabilitate politică acută, în pofida aderării la zona euro la 1 ianuarie. După prăbușirea guvernului și dificultățile formării unei majorități stabile în Parlament, se îndreaptă acum spre alegeri anticipate. Parlamentul actual a aprobat un buget temporar în decembrie 2025 pentru a da timp formării unui guvern funcțional, dar negocierile politice au rămas dificile, iar partidele politice și președintele Rumen Radev discută calendarul organizării unui scrutin în primăvara acestui an. Aceste alegeri legislative vor viza întregul legislativ (Adunarea Națională), unde 240 de locuri sunt puse în joc. 

Iar în noiembrie, Bulgaria va organiza alegeri prezidențiale. Președintele în funcție Rumen Radev nu mai poate candida pentru un al treilea mandat. 

Imagine de la protestele din decembrie din Bulgaria FOTO Velina Tchakarova
Imagine de la protestele din decembrie din Bulgaria FOTO Velina Tchakarova

Alegeri regionale în Franța, Italia, Spania și Germania

Deși 2026 nu marchează alegeri legislative naționale în Franța, scrutinurile regionale și locale vor servi ca barometru pentru forțele politice înainte de alegerile generale din 2027.

Citește și: Ce au arătat ultimii doi ani electorali. Politolog: „Avem o imagine mai clară. Și încă mai avem de pus cap la cap bucăți de realitate”

Și Italia se pregătește pentru alegeri regionale, care vor testa coeziunea coalițiilor actuale, într-un context de nemulțumiri față de guvernarea centrală și starea economiei.

În Spania, scrutinele regionale din comunități autonome cu greutate politică și economică (Andaluzia și Aragon) vor reflecta tensiunile dintre guvernul central și autoritățile locale. Și vor readuce în discuție dezbaterile legate de autonomie, identitate și politici sociale.

Și în Germania vor fi alegeri regionale în acest an. Acestea sunt atent urmărite ca indicator al schimbărilor de opinie publică, în special în contextul creșterii popularității partidelor populiste. 

Alegeri în Rusia, în septembrie

În Federația Rusă vor avea loc primele alegeri  după invazia din Ucraina. Este vorba despre alegeri legislative, în care rușii vor vota componența Dumei de Stat pentru următorii cinci ani.

Israelul decide dacă merge înainte cu Netanyahu

În 2026, Israelul se pregătește  pentru alegeri parlamentare, în care va fi desemnat un nou guvern și, de facto, un nou prim-ministru. Netanyahu, lider al partidului de dreapta Likud și unul dintre cei mai longevivi premieri din istoria Israelului (cu 18 ani în total în conducerea Executivului), și-a anunțat intenția unui nou mandat. 

Scrutinul va avea loc într-un context de criză politică, socială și de securitate, ca efect al războiului din Gaza și al multiplelor dispute interne privind guvernarea, viziunile de extremă dreapta și acuzațiile de corupție. 

Israelienii vor decide dacă îl mai vor pe Benjamin Netanyahu la conducere. Pe numele premierului israelian există un mandat internațional de arestare, emis de Curtea Penală Internațională pentru crime de război și crime împotriva umanității, legate de acțiunile din Fâșia Gaza. 

În paralel, Netanyahu este urmărit penal  în Israel în trei dosare de corupție pornite încă din 2020, care includ cuzații de mită, fraudă și abuz de încredere. 

Înainte de atacul Hamas din 7 octombrie 2023,  Netanyahu a generat nemulțumiri la scară largă în Israel, în special din cauza reformei judiciare controversate pe care guvernul său a încercat să o impună și percepută de o parte din populație ca o amenințare la adresa separației puterilor și independenței justiției. 500.000 de istaelieni au ieșit atunci în stradă și i-au cerut demisia. Iar după începerea războiului în Fâșia Gaza, familii ale celor răpiți de Hamas au orgranizat proteste și au acuzat guvernul Netanyahu pentru lipsă de eficiență în negocierile de eliberare a ostaticilor și obținerea păcii. La nivel internațional, cel mai mare suporter al lui Benjamin Netanyahu este Donald Trump. 

Citește și: Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă: lecție pentru democrațiile europene
Netanyahu, invitat la petrecerea de Revelion a luI Trump FOTO X/Israeli Prime Minister's Office
Netanyahu, invitat la petrecerea de Revelion a luI Trump FOTO X/Israeli Prime Minister's Office

Statele Unite: alegeri de tip ,,midterm" și test de putere pentru Trump

Pe 3 noiembrie, americanii vor merge la urne pentru alegerile de tip midterm, în care vor fi puse în joc toate cele 435 de locuri în Camera Reprezentanților, precum și 35 de locuri în Senat și numeroase funcții guvernatoriale și legislative la nivel de stat. Acest scrutin, desfășurat în cursul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, este privit ca un barometru al orientării politice a alegătorilor și al susținerii agendei legislative actuale. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
digi24.ro
image
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
stirileprotv.ro
image
A murit „Șuier”, celebrul câine-polițist retras din activitate în urmă cu aproape un an. „A fost mai mult decât un partener de intervenție”
gandul.ro
image
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
mediafax.ro
image
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în casa-muzeu de la Sângeorz-Băi. Povestea fabuloasă a autografului de la celebrul fotbalist brazilian
fanatik.ro
image
Cuplul al cărui club a ars în Crans Montana nu poate „dormi și mânca” în urma tragediei. Anchetatorii iau în considerare acuzația de omor din culpă
libertatea.ro
image
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
digi24.ro
image
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
gsp.ro
image
Alexander Țiriac a reacționat, după tragedia din Elveția: ”Odihnește-te în pace, frate! A fost o onoare”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Depozit sau fond de investiții? Cât strângi în 20 de ani cu 250 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
cancan.ro
image
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
prosport.ro
image
Partaj succesoral. Cine sunt persoanele care pot cere împărţeala moştenirii
playtech.ro
image
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Pensionarii din România favorizaţi de noua lege a pensiilor. Cine are parte de beneficii nesperate și de...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Lovitură grea pentru bugetari! Se taie ZILELE LIBERE DE Bobotează, Sfântul Ion şi 24 Ianuarie
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensiile din 2026. Vești proaste pentru 4.7 milioane de pensionari care nu primesc un leu în plus
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
click.ro
image
Horoscop săptămâna 2-8 ianuarie. Cele 5 zodii care au noroc în dragoste, primesc bani și fac planuri de vacanță
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
portrait animal meditating practicing mindfulness digital art style jpg
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
Brusselstown Ring (© Cambridge University Press / Antiquity Publications Ltd)
O nouă descoperire contestă teoria potrivit căreia vikingii întemeiat primele orașe din Irlanda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Secretele tribului care trăiește de peste 1.000 de ani în inima Marelui Canion
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei

OK! Magazine

image
Nici vorbă să fie cu un picior în groapă! Puternic și încrezător, Regele Charles apare alături de un superstar de la Hollywood!

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate