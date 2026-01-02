Marcel Ciolacu, ironie la adresa lui Ilie Bolojan după mesajul premierului despre anul 2025. Ce fotografie a postat pe rețelele sociale

Fostul premier Marcel Ciolacu a publicat pe contul său de Instagram o postare cu un mesaj ironic cu privire la situația anului 2025, de când premier a devenit Ilie Bolojan.

Marcel Ciolacu l-a ironizat pe Ilie Bolojan pe Instagram după ce acesta a declarat 2025 drept un an „dificil”. În postarea sa, Ciolacu a folosit o imagine cu un cocoș jumulit, însoțită de un mesaj umoristic.

„A fost un an greu… Dar am reușit!”, este mesajul care însoțește poza.

Criticile lui Ciolacu au fost legate de gestionarea deficiențelor economice de către actualul premier.

Fostul premier PSD l-a criticat de mai multe ori pe actualul premier Ilie Bolojan.

„Acel om, prin această atitudine, că nimic nu funcţionează, îndepărtează investitori, măreşte singur dobânzile”, a spus de curând Ciolacu, acuzând Guvernul că exagerează problema deficitului bugetar și creează artificial panică economică.

Atacurile au venit și în contextul în care multe voci din PNL și USR l-au indicat pe Marcel Ciolacu vinovatul principal pentru deficitul bugetar mare pe care îl are în acest moment România.

Premierul Ilie Bolojan a susținut în mesajul său publicat de Anul Nou că le mulțumește românilor pentru efortul depus în anul 2025, care a fost „dificil”, pentru că „a fost necesar să facem ordine în finanțe și să îndreptăm multe neajunsuri”.

„Dragi români, vă doresc multă sănătate și un an nou cu împliniri. Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe și să îndreptăm multe neajunsuri”, și-a început premierul Bolojan mesajul publicat pe Facebook.