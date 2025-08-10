Video Secretul perfecțiunii la 50 de ani al unei celebre actrițe de la Hollywood: „Ard mai multe calorii decât alergând o oră. Mi-a schimbat viața”

Eva Longoria, celebra actriță de la Hollywood cunoscută în special pentru rolul său emblematic din „Neveste disperate”, strălucește nu doar prin frumusețea sa clasică și farmecul natural, ci și prin energia vibrantă și atitudinea optimistă care o definesc la fiecare apariție publică. În pragul unei noi etape a vieții, actrița a decis să dezvăluie secretul care o menține sănătoasă, activă, plină de vitalitate, cu o siluetă de invidiat — un ritual modern de longevitate, ce îmbină antrenamente inovatoare cu înțelepciunea unei vieți trăite cu pasiune.

„Pentru mine, vârsta este doar un număr. Vreau doar să îmbătrânesc frumos. Vreau să pot urca scările, să mă mișc fără probleme, să mă joc cu copiii mei, așa că mă dedic trucurilor biologice care mă vor ajuta să trăiesc mai mult”, a mărturisit Eva Longoria, cu câteva luni înainte să împlinească 50 de ani, citată de El Español.

Aceste trucuri biologice sunt, în primul rând, exercițiile fizice. După 50 de ani, activitatea fizică regulată nu doar că ne prelungește viața, ci și ne îmbunătățește calitatea acesteia. Ne oferă forță, flexibilitate, echilibru, dar și energie, chef de viață și o stare de bine.

Dintre toate tipurile de exerciții, actrița americană de origine hispano-mexicană are un favorit: antrenamentele pe trambulină. „Mi-au schimbat viața, sunt excelente pentru drenajul limfatic. Ard mai multe calorii făcând asta decât alergând o oră”, recunoaște ea despre metoda care o ajută să-și păstreze silueta și energia și să arate fabulos.

Beneficiile exercițiilor pe trambulină pentru sănătate și longevitate

Deși genetica pare să fie factorul decisiv în longevitatea noastră, se estimează că doar între 20% și 30% din variația duratei vieții umane se datorează factorilor genetici, iar restul depinde de factori de mediu și de stilul de viață.

Astfel, antrenamentele pe trambulină — un exercițiu din ce în ce mai popular — pot avea un impact real asupra sănătății și longevității, influențând modul în care ne menținem activi și vitali pe termen lung.

În acest context, exercițiul fizic este esențial. Potrivit experților, activitatea fizică regulată prelungește viața: întărește inima, ajută la menținerea densității osoase, previne și întârzie apariția bolilor cronice, îmbunătățește memoria, starea de spirit și controlează greutatea. De fapt, exercițiul este atât de benefic încât orice efort, oricât de mic, contribuie la o sănătate bună. În cazul Evei Longoria, aceasta a mărturisit, în urmă cu un an, pentru Morning Honey că „exercițiul pe trambulină i-a schimbat viața”. El a ajutat-o să arate atât de bine, în ciuda trecerii timpului.

După cum sugerează și numele, aceste exerciții se fac sărind pe o trambulină. Ele pot varia de la sărituri verticale simple până la secvențe coregrafiate care combină sărituri, rotații, întinderi și mișcări de coordonare.

Rebounding: exercițiul pe trambulină care întărește oasele și stimulează imunitatea

Aceste exerciții, cunoscute și sub numele de rebounding, se numără printre cele mai eficiente metode de a combate problemele asociate înaintării în vârstă, precum scăderea densității osoase.

Sănătatea oaselor este o preocupare majoră pentru femeile de peste 50 de ani, din cauza diminuării densității osoase ce apare odată cu vârsta și menopauza. Osteoporoza și osteopenia (scăderea densității minerale osoase) sunt afecțiuni frecvente, care cresc riscul de fracturi.

Femeile care practică regulat exercițiile pe trambulină au o densitate osoasă mai mare în zona șoldurilor și a coloanei vertebrale. În plus, acest tip de antrenament întărește oasele și musculatura membrelor inferioare, oferind o bază mai solidă și mai sănătoasă.

Unul dintre aspectele definitorii ale acestui exercițiu este combinația dintre gravitație, inerție și forță. În timpul fiecărui salt, corpul trece prin faze de accelerare și decelerare, stimulând sistemele musculo-scheletic, cardiovascular și limfatic.

Astfel, se obține un antrenament cu impact redus, dar extrem de eficient, deoarece suprafața elastică a trambulinei absoarbe mare parte din șocul pe care articulațiile l-ar resimți în alte tipuri de exerciții.

Așa cum spune și Eva Longoria, unul dintre marile avantaje ale acestui tip de antrenament este stimularea sistemului limfatic, care depinde de mișcarea corpului. Acest lucru ajută la reducerea retenției de apă și a umflăturilor, îmbunătățește circulația și întărește sistemul imunitar.

Ceea ce altădată părea doar o distracție pentru copii s-a transformat astăzi într-o formă de antrenament apreciată de sportivi, antrenori de fitness și chiar de cercetători NASA. Săriturile pe trambulină îmbină plăcerea jocului cu eficiența unui antrenament complet, activând musculatura întregului corp, protejând articulațiile și oferind rezultate rapide în arderea caloriilor. Este dovada că uneori cele mai simple activități din copilărie pot deveni cele mai puternice arme pentru sănătatea noastră de adulți.

Cum arzi mai multe calorii decât alergând o oră: secretul antrenamentului pe trambulină

Unul dintre beneficiile pe care Eva Longoria îl pune cel mai mult în valoare este arderea caloriilor. „Când fac acest exercițiu, ard mai multe calorii decât alergând o oră”, a mărturisit ea, iar această afirmație este confirmată chiar și de cercetările NASA, dincolo de silueta perfectă.

În anii ’80, NASA a realizat un studiu care a arătat că exercițiile pe trambulină pot fi cu până la 68% mai eficiente decât alergatul, în termeni de consum energetic raportat la efortul fizic depus. Cu alte cuvinte, corpul muncește mai intens într-un timp mai scurt, fără ca persoana să perceapă neapărat acest antrenament ca fiind mai greu. Combinarea forței, echilibrului, coordonării și rezistenței implicate în săriturile controlate activează simultan mai multe grupuri musculare și obligă corpul să se stabilizeze la fiecare salt.

În cazul Evei Longoria, contează și intensitatea cu care practică exercițiul. Ea spune că face sesiuni de 20-30 de minute și le combină cu antrenamente cu greutăți.

Antrenamentul pe trambulină nu este doar distractiv, ci și unul dintre cele mai eficiente moduri de a arde calorii, de a întări oasele și mușchii și de a stimula sistemul imunitar. Inspirată de Eva Longoria și confirmată de cercetările NASA, această formă de mișcare cu impact redus poate deveni cheia unei vieți active și sănătoase după 50 de ani — sau la orice vârstă.