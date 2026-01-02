search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Într-o încercare de a ocoli sancțiunile financiare occidentale, Iranul propune vânzarea de armament avansat cu plata în criptomonede

0
0
Publicat:

Iranul s-a arătat dispus să vândă sisteme de armament avansate – inclusiv rachete balistice, drone și nave de război – în schimbul criptomonedelor, într-o încercare de a ocoli sancțiunile financiare occidentale, potrivit unor documente analizate de Financial Times.

Rachete iraniene/FOTO:Arhiva
Rachete iraniene/FOTO:Arhiva

Oferta vine din partea Centrului de Export al Ministerului Apărării iranian, cunoscut sub numele de Mindex, care afirmă că poate negocia contracte militare cu plata realizată în active digitale, prin troc sau în moneda națională iraniană.

Inițiativa, lansată în cursul ultimului an, ar reprezenta una dintre puținele situații cunoscute în care un stat indică public disponibilitatea de a accepta criptomonede pentru exportul de echipamente militare strategice.

Mindex, o agenție de stat responsabilă de vânzările externe de armament ale Iranului, susține că are relații comerciale cu 35 de țări și promovează un catalog ce include rachete balistice Emad, drone Shahed, nave de luptă din clasa Shahid Soleimani și sisteme de apărare antiaeriană cu rază scurtă de acțiune.

Pe site-ul instituției – disponibil în mai multe limbi – sunt listate și arme de calibru mic, rachete și rachete de croazieră antinavă. Unele dintre aceste sisteme au fost anterior asociate cu grupări armate susținute de Iran în Orientul Mijlociu, potrivit guvernelor occidentale și rapoartelor ONU.

Autenticitatea platformei a fost verificată de Financial Times prin arhive web și date de înregistrare. Infrastructura tehnică este găzduită pe un serviciu cloud iranian aflat sub sancțiuni americane și descris de Washington ca având legături strânse cu serviciile de informații ale Iranului.

Mindex precizează că potențialii cumpărători trebuie să accepte anumite condiții privind utilizarea armelor „în timpul unui război cu un alt stat”, deși aceste clauze sunt descrise drept „negociabile”.

Platforma oferă și un portal online, precum și un chatbot, pentru a ghida clienții prin procesul de achiziție. Într-o secțiune de întrebări frecvente, instituția răspunde preocupărilor legate de sancțiuni, afirmând că „nu există probleme în implementarea contractelor” și că produsele vor ajunge la destinație.

Prețurile nu sunt afișate public, însă se menționează posibilitatea plății la destinație și opțiunea de a inspecta produsele în Iran, cu aprobarea autorităților de securitate.

Sancțiuni și rute financiare alternative

Inițiativa survine pe fondul unor dovezi tot mai numeroase că statele supuse sancțiunilor occidentale extinse apelează la criptomonede și alte mecanisme financiare alternative pentru a menține comerțul cu bunuri sensibile.

Statele Unite au sancționat anterior entități rusești pentru utilizarea activelor digitale în scopul evitării sancțiunilor. De asemenea, Washingtonul a acuzat Iranul că a folosit criptomonede pentru a facilita vânzări de petrol și pentru a transfera sume semnificative în afara sistemului bancar formal.

În septembrie, Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni unor persoane asociate Gardienilor Revoluției pentru operarea unei rețele de „shadow banking” care ar fi procesat plăți în numele statului iranian.

Aceste dezvăluiri apar într-un moment în care presiunea occidentală asupra Teheranului crește, în special în legătură cu programul său nuclear. În august, Marea Britanie, Franța și Germania au activat un mecanism ONU pentru reimpunerea sancțiunilor internaționale, după prăbușirea eforturilor diplomatice de relansare a negocierilor.

Potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, Iranul s-a clasat pe locul 18 la nivel mondial în exporturile majore de armament în 2024. Atlantic Council a estimat că Teheranul ar putea beneficia de reducerea capacității Rusiei de a exporta arme, ca urmare a războiului din Ucraina.

Nemulțumire socială și proteste în Iran

În paralel cu aceste evoluții externe, Iranul se confruntă cu un nou val de proteste interne, alimentate de dificultăți economice severe și de nemulțumiri politice tot mai profunde.

Mai mulți protestatari, intervievați de presa internațională, descriu o populație afectată de inflație ridicată, șomaj și scăderea accentuată a nivelului de trai. Unii afirmă că protestele, inițial declanșate de creșterea prețurilor, s-au transformat într-o contestare mai largă a sistemului de guvernare.

„Nu mai este vorba doar despre economie, ci despre supraviețuire”, a declarat un manifestant din Teheran, sub protecția anonimatului. Alții vorbesc despre o lipsă de încredere totală în instituțiile statului și despre sentimentul că promisiunile de reformă nu mai sunt credibile.

Datele economice arată o depreciere accentuată a rialului iranian și o inflație care se apropie de 50%, factori ce au erodat puterea de cumpărare a populației. Costurile pentru alimente, chirie și servicii de bază au crescut rapid, punând presiune asupra familiilor cu venituri modeste.

Autoritățile iraniene au respins în mod repetat criticile, afirmând că dificultățile economice sunt rezultatul sancțiunilor externe și al „presiunii maxime” exercitate de Occident.

Rămâne de văzut dacă actualele proteste vor produce schimbări politice semnificative. Totuși, observatorii spun că amploarea nemulțumirilor sugerează o ruptură tot mai adâncă între stat și societate, într-un context marcat de constrângeri economice și izolare internațională.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
digi24.ro
image
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
stirileprotv.ro
image
A murit „Șuier”, celebrul câine-polițist retras din activitate în urmă cu aproape un an. „A fost mai mult decât un partener de intervenție”
gandul.ro
image
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
mediafax.ro
image
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în casa-muzeu de la Sângeorz-Băi. Povestea fabuloasă a autografului de la celebrul fotbalist brazilian
fanatik.ro
image
Cuplul al cărui club a ars în Crans Montana nu poate „dormi și mânca” în urma tragediei. Anchetatorii iau în considerare acuzația de omor din culpă
libertatea.ro
image
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
digi24.ro
image
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
gsp.ro
image
Alexander Țiriac a reacționat, după tragedia din Elveția: ”Odihnește-te în pace, frate! A fost o onoare”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Depozit sau fond de investiții? Cât strângi în 20 de ani cu 250 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
cancan.ro
image
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
prosport.ro
image
Partaj succesoral. Cine sunt persoanele care pot cere împărţeala moştenirii
playtech.ro
image
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Pensionarii din România favorizaţi de noua lege a pensiilor. Cine are parte de beneficii nesperate și de...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Lovitură grea pentru bugetari! Se taie ZILELE LIBERE DE Bobotează, Sfântul Ion şi 24 Ianuarie
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensiile din 2026. Vești proaste pentru 4.7 milioane de pensionari care nu primesc un leu în plus
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
click.ro
image
Horoscop săptămâna 2-8 ianuarie. Cele 5 zodii care au noroc în dragoste, primesc bani și fac planuri de vacanță
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
portrait animal meditating practicing mindfulness digital art style jpg
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
În noaptea de Revelion. Fotografie publicată de Ilustrațiunea Română, la 6 ianuarie 1932 (© Institutul de Studii Sud-Est Europene)
Revelionul în Bucureștiul interbelic: „«Toate mesele ocupate!». Nu sperie pe nimeni prețul”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Secretele tribului care trăiește de peste 1.000 de ani în inima Marelui Canion
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei

OK! Magazine

image
Nici vorbă să fie cu un picior în groapă! Puternic și încrezător, Regele Charles apare alături de un superstar de la Hollywood!

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate