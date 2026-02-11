search
Rămășițele unei comete „moarte” ar putea să se afle încă în sistemul solar. Astronomii continuă să caute la 6 ani de la destrămarea sa

0
0
Publicat:

Soarta unei comete care se preconiza că va trece aproape de Pământ rămâne un mister la șase ani după destrămarea sa dramatică în sistemul solar interior — dar unii astronomi cred că o parte din ea ar putea fi încă acolo.

Cometa C/2019 Y4 ATLAS
Cometa C/2019 Y4 ATLAS

La începutul anului 2020, astronomii au descoperit călătorul înghețat, cunoscut sub numele de C/2019 Y4 ATLAS, și au prezis că ar putea oferi un spectacol nocturn care ar înveseli pe toată lumea în timpul carantinei impuse de pandemia COVID-19: o cometă vizibilă cu ochiul liber, pe măsură ce trecea la o distanță de 37,5 milioane de kilometri)de Soare, sau aproximativ un sfert din distanța la care Pământul orbitează în jurul stelei noastre. Dar apoi cometa s-a spart în zeci de bucăți, lăsând potențialii observatori în suspans și astronomii întrebându-se dacă mai putea rămâne ceva substanțial din vizitatorul nostru înghețat și ghinionist, scrie Space.

O echipă de astronomi condusă de Salvatore A. Cordova Quijano de la Universitatea din Boston a sperat să răspundă la această întrebare scanând cerul din toamna anului 2020. Și, potrivit articolului lor recent publicat în The Astronomical Journal, ar putea exista o bucată de cometă de jumătate de kilometru lățime care se află încă pe orbită, îndreptându-se înapoi spre întunericul rece al sistemului solar exterior.

Rămășițele cometei pierdute ar putea fi încă acolo

Cordova Quijano și coautorii Quanzhi Ye și Michael S. P. Kelley au scanat cerul în august și octombrie 2020, căutând orice semn al rămășițelor cometei, dar fără rezultat. Observațiile efectuate cu telescopul Lowell Discovery (un telescop de 4,3 metri din Arizona) și imaginile nocturne de la Zwicky Transient Facility (care efectuează o scanare cu unghi larg a cerului nordic la fiecare două nopți, căutând obiecte în schimbare sau cu durată scurtă de viață, precum comete și supernove) nu au dat niciun rezultat. Dar asta nu înseamnă că nu a mai rămas nimic din C/2019 Y4; ar putea însemna doar că ceea ce a rămas este mai mic decât cel mai mic fragment pe care aceste telescoape l-ar fi putut vedea, care are o lățime de aproximativ jumătate de kilometru.

Pe lângă rezolvarea unui mister astronomic intrigant, acest nou studiu al lui C/2019 Y4 oferă câteva indicii despre ce se întâmplă când cometele se destramă în căldura intensă din apropierea soarelui, precum și o șansă de a studia declinul milenar al unei vechi familii de comete (C/2019 Y4 ar putea fi un fragment dintr-o cometă mai mare care s-a destrămat cu mii de ani în urmă, potrivit unui studiu din 2021).

„Soarta incertă a cometei C/2019 Y4 ridică o întrebare interesantă”, au scris astronomii în studiu. „Câte comete presupuse a fi distruse s-au distrus complet și ar fi putut vreuna dintre ele să supraviețuiască cu un nucleu redus și inactiv?”

În cazul lui C/2019 Y4, răspunsul la a doua întrebare ar putea fi da: este posibil ca un fragment de cometă, cu o lățime de mai puțin de jumătate de kilometru, să urmeze în continuare traiectoria lungă a cometei-mamă în jurul Soarelui.

O poveste dramatică

Cometa C/2019 Y4 ATLAS era doar o pată slabă de lumină în depărtare când astronomii de la Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System au observat-o pentru prima dată în decembrie 2019. Cometa a început să devină foarte repede mai strălucitoare la începutul anului 2020, pe măsură ce se îndrepta spre sistemul solar interior, iar astronomii au prezis cu entuziasm că ar putea fi vizibilă cu ochiul liber până când va ajunge la cea mai mică distanță de Pământ, la sfârșitul lunii mai.

Apoi, la fel ca noi toți, C/2019 Y4 s-a destrămat brusc la sfârșitul lunii aprilie 2020.

În urma acestui eveniment, astronomii au folosit telescopul spațial Hubble și alte observatoare din întreaga lume pentru a urmări câteva zeci de fragmente ale cometei distruse, care păreau să fie grupate în patru grupuri principale de resturi înghețate. Dar unul dintre aceste grupuri s-a dovedit ulterior a fi o eroare în date, iar altul a durat doar câteva zile înainte de a se disipa complet. Au rămas astfel două grupuri de resturi, denumite fragmentul A și fragmentul B.

Ultima dată când astronomii au văzut vreo bucată din resturile înghețate ale cometei C/2019 Y4 a fost pe 8 iunie 2020, în imaginile transmise de sonda spațială STEREO a NASA, la nouă zile după ce cometa a atins punctul de maximă apropiere de Soare. La acel moment, nucleul cometei părea „complet distrus”, au scris Cordova Quijano și colegii săi. Întrebarea care rămâne este ce s-a întâmplat cu nucleul după acele observații.

Până acum, fragmentul A nu este probabil altceva decât un nor de gaz care se răspândește încet și poate câteva granule de praf. În primele trei zile după destrămare, bucățile din fostul nucleu al cometei care alcătuiau fragmentul A păreau să fi pierdut aproximativ 70% din masa lor (deoarece, din nou, gheața se sublimează, iar bucățile mai mici tind să se sublimeze mai repede decât cele mari).

Chiar înainte de periheliu, la sfârșitul lunii mai 2020, cea mai mare bucată din fragmentul B avea o lățime de aproximativ 1,2 kilometri. La momentul observațiilor lui Cordova Quijano și ale colegilor săi, la sfârșitul lunii august și la mijlocul lunii octombrie 2020, era clar că „fragmentul B suferise o dezintegrare majoră suplimentară”, dar încă nu este clar exact cât de mult. Cordova Quijano și coautorii nu au putut identifica nicio urmă a fragmentului B în datele lor Lowell sau Zwicky, ceea ce ar putea însemna că nu a mai rămas nimic – sau că fragmentul rămas are o lățime mai mică de jumătate de kilometru.

„Nu putem concluziona din datele disponibile dacă mai există fragmente de dimensiuni considerabile”, au scris ei. „Evenimentele de dezintegrare observate au produs fragmente de lungă durată cu diametrul de doar 0,3 kilometri, care este mai mic decât limita noastră de detectare.”

Cum să prindem următorul

Pentru astronomi, dezintegrarea dramatică a lui C/2019 Y4 a oferit o șansă rară de a observa dezintegrarea unei comete. Până în prezent, au reușit să observe acest fenomen dramatic doar de câteva ori: trei confirmate și patru doar suspectate. Din cele patru, astronomii nu au nicio idee despre ce s-a întâmplat după destrămare – de exemplu, dacă bucăți mari au supraviețuit suficient de mult pentru a ieși din sistemul solar interior fierbinte – și, potrivit lui Cordova Quijano și colegilor săi, acest lucru se datorează în principal lipsei observațiilor ulterioare care să confirme soarta cometelor.

Cercetătorii au scris că, la aproximativ două sau trei luni după ce fiecare cometă a trecut „în spatele” Soarelui din punctul nostru de vedere, apoi a reapărut, ar fi trebuit să fie mai ușor de observat cu telescopul. Acesta ar fi fost momentul perfect pentru a căuta fragmente supraviețuitoare — sau absența acestora. Astfel de observații ar fi confirmat dispariția cometelor și ar fi clarificat dacă bucăți mai mici din nucleele lor sparte ar continua să orbiteze în jurul Soarelui ca mini-comete.

„În cazul cometei C/2019 Y4, o căutare aprofundată imediat după conjuncția solară (cum ar fi imediat după căutarea inițială mai superficială de la începutul lunii august 2020) ar fi putut determina în mod concludent starea rămășițelor”, au scris ei în articolul lor recent. „În mod similar, căutările aprofundate dedicate ar fi utile pentru a închide cazuri precum cele ale celorlalte trei comete și ar oferi informații despre dinamica destrămării cometelor.”

Este puțin prea târziu pentru a face acest lucru pentru C/20129 Y4, dar studiul oferă astronomilor un avertisment pentru a fi pregătiți pentru acest tip de observații data viitoare când o cometă se va destrăma în drumul său prin sistemul solar interior.

