NASA a prezentat imagini cu obiectul interstelar 3I/ATLAS. Cum a reacționat la „zvonurile” potrivit cărora ar fi o navă spațială extraterestră: „E normal să ne întrebăm ce e”

NASA a dat publicității miercuri, 19 noiembrie, imagini noi cu obiectul interstelar denumit 3I/ATLAS. Astronomii spun că este o cometă probabil mai bătrână decât sistemul nostru solar, oficialii Agenției spațiale americane respingând în același timp speculațiile cum că ar fi o navă extraterestră, informează Reuters, citată e Agerpres.

Prima dată, 3I/ATLAS a fost detectată în iulie cu ajutorul telescopului ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), situat în Rio Hurtado, Chile, iar de atunci, a fost monitorizată de astronomi.

„Prietenosul vizitator al sistemului nostru solar”

Traiectoria sa neobișnuită arată că obiectul traversează sistemul nostru solar venind din regiuni necunoscute.

„E normal să ne întrebăm ce este. Ne place faptul că și restul lumii se întreabă odată cu noi”, a declarat Nicola Fox, administrator-asociat al Directoratului pentru Misiuni Științifice al NASA, la o conferință de presă desfășurată la Greenbelt, Maryland, referindu-se la cometă ca la „prietenosul vizitator al sistemului nostru solar”:

„Am putut rapid să spunem că da, se poartă clar ca o cometă. Cu siguranță nu am văzut alte tehnosemnături sau altceva provenind de la ea care să ne facă să credem că ar fi vorba despre altceva decât o cometă”.

3I/ATLAS este abia cel de-al treilea obiect interstelar observat de astronomi traversând sistemul nostru solar. Celelalte două sunt cometele denumite 1I/'Oumuamua, detectată în 2017, și 2I/Borisov, descoperită în 2019.

Cometele sunt corpuri cerești solide, de mici dimensiuni, care au în compoziție o combinație de materie stâncoasă și de gheață care se evaporă pe măsură ce se apropie de o stea precum Soarele din sistemul nostru solar.

3I/ATLAS a atras o atenție deosebită după ce un om de știință a sugerat că nu ar fi vorba despre o cometă, ci mai degrabă despre tehnologie extraterestră având în vedere traiectoria, compoziția și alți factori.

La începutul conferinței de presă de miercuri, administratorul-asociat al NASA Amit Kshatriya a spus: „Pentru început, aș vrea să vorbesc despre zvonurile” referitoare la natura 3I/ATLAS.

„Cred că e important să vorbim despre asta. Acest obiect este o cometă”, a spus Kshatriya:

„Arată și se comportă, ca o cometă. Toate dovezile sugerează că este o cometă”.

Administratorul-asociat al NASA a punctat faptul că misiunile NASA caută în mod activ semne ale unei posibile vieți în afara Terrei, indicând către o cercetare publicată în septembrie și care a arătat că o mostră de piatră obținută de roverul Perseverance al NASA, formată în urmă cu miliarde de ani din sedimente pe fundul unui lac, conține semne potențiale de viață microbiană străveche pe Marte.

„Ne dorim foarte mult să descoperim semne de viață în Univers”, a spus Kshatriya.

Potrivit NASA, 3I/ATLAS nu reprezintă niciun pericol pentru Terra și că se va apropia la o distanță de cel mult 275 de milioane de kilometri de planeta noastră.

Nicola Fox a spus că NASA a studiat 3I/ATLAS folosind peste 12 platforme științifice printre care telescoapele Hubble și James Webb, precum și sateliții care orbitează planeta Marte.

Noile imagini NASA pun în evidență un nor tulbure de gaz și praf din jurul nucleului, precum și o coadă de praf în urma ei. Publicarea imaginilor a fost întârziată de blocajul guvernamental din SUA.

Dimensiunea nucleului cometei este dificil de stabilit, dar că poate fi estimat, pe baza unei observații a telescopului Hubble, de la câteva sute de metri la câteva mii de metri, a declarat Tom Statler, cercetător în cadrul NASA.

Potrivit lui Statler, nucleul nu pare „foarte departe de a fi rotund”

Deși punctul precis al originii cometei rămâne neclar, oamenii de știință ai NASA au spus că, în opinia lor, provine dintr-un sistem solar mai veci decât al nostru și care s-a format în urmă cu 4,5 miliarde de ani. Potrivit cercetătorilor, așa cum era de așteptat, compoziția cometei diferă din anumite puncte de vedere de cometele din sistemul nostru solar pentru că s-a format într-un sistem solar care e posibil să aibă o compoziție diferită de al nostru.

„Pare să fie făcută din aceeași compoziție pe care o avem și la cometele din sistemul nostru solar”

Astronomii din diferite locuri de pe glob au studiat intensiv 3I/ATLAS.

„Până acum, pare să fie făcută din aceeași compoziție pe care o avem și la cometele din sistemul nostru solar - mult dioxid de carbon și apă, monoxid de carbon și alte molecule de felul acesta. Avem de asemenea cianură - normal pentru compoziția unei comete - și mult nichel, ceea ce e destul de surprinzător, dar nu fără precedent. Am văzut lucruri similare la o altă cometă interstelară descoperită anterior, 2I/Borisov, și la anumite comete din sistemul solar”, a declarat pentru Reuters astrofizicianul de la Universitatea Oxford Chris Lintott.

„Ideea că 3I/ATLAS ar putea fi o navă spațială extraterestră este pur și simplu o prostie. Nu există niciun indiciu care să sugereze așa ceva, pe acest principiu ai putea susține de exemplu că Luna este alcătuită din brânză”, a spus Lintott.

3I/ATLAS se află acum pe cale să iasă din sistemul nostru solar, potrivit astronomului de la Universitatea din Hawaii, Larry Denneau, unul dintre investigatorii principali ai ATLAS. A atins cea mai mică distanță de Soare în octombrie și se va apropia la cea mai mică distanță de Terra în aproximativ o lună, a spus Denneau.