search
Duminică, 28 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Planeta care nu ar trebui să existe. Răspunsuri pentru una dintre cele mai mari enigme ale Sistemului Solar, așteptate în 2026

0
0
Publicat:

Foarte mică și mai aproape de Soare decât ar trebui să fie, Mercur i-a derutat mult timp pe astronomi, tocmai pentru că sfidează multe dintre lucrurile cunoscute despre formarea lumilor. O misiune spațială ce va ajunge acolo în 2026 ar putea, în sfârșit, să ofere răspunsuri, potrivit BBC.

Sonda spațială europeană BepiColombo, la „întâlnirea” cu Mercur. FOTO ESA/ATG MEDIALAB
Sonda spațială europeană BepiColombo, la „întâlnirea” cu Mercur. FOTO ESA/ATG MEDIALAB

La prima vedere, Mercur pare cea mai puțin spectaculoasă planetă: un glob arid, cu o atmosferă abia detectabilă și fără urme de apă sau condiții pentru viață. Dar, privită mai atent, devine mult mai interesantă, pentru că este un obiect cosmic plin de contradicții.

Cea mai mică planetă a Sistemului Solar este de 20 de ori mai ușoară decât Pământul și abia depășește Australia ca diametru. Cu toate acestea, este surprinzător de densă, a doua după Pământ. Aproape întreaga sa masă este concentrată într-un nucleu metalic uriaș.

Nici poziția sa nu se potrivește cu modelele actuale. Orbita extrem de apropiată de Soare nu poate fi explicată ușor de teoriile clasice ale formării planetelor.

„Există ceva esențial ce ne scapă”, recunosc cercetătorii, care consideră originea lui Mercur una dintre cele mai mari enigme ale Sistemului Solar.

O misiune cu potențialul de a rescrie manualele

Speranțele se îndreaptă acum spre BepiColombo, o misiune europeană și japoneză lansată în 2018. După o călătorie prelungită din cauza unor probleme tehnice, sonda va intra pe orbită în noiembrie 2026. Ar fi primul vizitator al planetei după mai bine de un deceniu, iar unul dintre obiectivele sale principale este să clarifice cum a apărut Mercur.

Înțelegerea acestei planete este importantă nu doar pentru istoria Sistemului Solar, ci și pentru studiul exoplanetelor.

Cu particularitățile sale extreme, Mercur seamănă mai mult decât orice altă lume de la noi cu planetele descoperite în jurul altor stele.

Primele indicii: ceva nu se potrivește

Semnele că Mercur este „altfel” au început să apară în anii ’70, când sonda Mariner 10 a realizat trei survoluri. Măsurătorile gravitaționale au dezvăluit o structură internă neobișnuită: un nucleu care ocupă aproximativ 85% din raza planetei, acoperit doar de un strat subțire de rocă. Nicio altă planetă terestră nu arată așa, relatează BBC

Citește și: Sonda spaţială europeană BepiColombo, prima „întâlnire” cu planeta Mercur

Misiunea Messenger, care a orbitat planeta între 2011 și 2015, a dezvăluit o situație și mai complicată.

Deși planeta Mercur este supusă unor temperaturi extreme, de la peste 430°C ziua la -180°C noaptea, sonda a detectat elemente volatile precum potasiu și toriu, care ar fi trebuit demult vaporizate de radiația solară. A fost identificată chiar și gheață în craterele permanent umbrite de la poli.

Descoperirile amintite au alimentat ideea că Mercur nu s-a format acolo unde se află acum.

Simulările computerizate ale formării planetelor pornesc de la un disc de gaz și praf în jurul unei stele tinere. Planetele cresc prin acumularea materialului din jur.

Dar, indiferent cum ajustează parametrii, cercetătorii nu reușesc să obțină un obiect cu caracteristicile lui Mercur. Modelele produc „zero Mercuri”, după cum glumesc unii specialiști.

Ipoteza unui impact uriaș

Teoria cea mai populară susține că Mercur a fost inițial mult mai mare, poate aproape cât Marte, și s-a format mai departe de Soare.

În primele milioane de ani, planeta ar fi fost lovit de un corp masiv, care i-ar fi smuls mare parte din manta și crustă, lăsând în urmă doar nucleul dens.

Ipoteza explică structura actuală, dar ridică alte probleme: un impact atât de violent ar fi trebuit să elimine și elementele volatile detectate de Messenger. În plus, vitezele necesare pentru o astfel de coliziune sunt improbabile în contextul dinamicii Sistemului Solar timpuriu.

 Mercur ca „proiectil” cosmic

Unii cercetători propun o altă ipoteză, aceea că Mercur nu a fost victima, ci agresorul: un corp care a lovit o altă planetă, poate chiar Venus, și a fost deviat pe orbita actuală.

Un astfel de impact „în treacăt” ar putea explica pierderea mantalei.

Rămân totuși niște întrebări: unde a dispărut materialul ejectat? De ce nu s-a reîntors pe planetă sau nu a format un sistem de sateliți?

Un posibil răspuns ar fi „măcinarea colizională”: fragmentele ar fi fost pulverizate treptat în particule fine, apoi împrăștiate de vântul solar. Dar procesul ar fi trebuit să fie extrem de eficient, poate mai eficient decât este realist.

Născută din foc?

O altă teorie renunță complet la ideea impactului. Conform acesteia, Mercur s-a format chiar în apropierea Soarelui, într-o regiune atât de fierbinte încât doar particulele bogate în fier au supraviețuit, potrivit BBC. Planeta ar fi rezultat din agregarea acestor materiale grele.

Dar și acest scenariu are un neajuns major: dacă fierul era atât de abundent, de ce Mercur nu a continuat să crească?

Știință

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
digi24.ro
image
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
CCR amână decizia privind pensiile magistraților pentru luni
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă la hotelul deținut de Simona Halep chiar înainte de Revelion. Mesajul transmis de reprezentanții unității
fanatik.ro
image
Povești din „Țara Aurului”, dezvăluite de CIA. Cum finanțau bogățiile românești spionajul Uniunii Sovietice în țările occidentale
libertatea.ro
image
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
A murit Brigitte Bardot. Legendara actriţă, emblematică cinematografiei franceze, avea 91 de ani
observatornews.ro
image
Ce a apărut în fața porții lui Ion Drăgan, chiar înainte de înmormântare. Imaginile VIDEO au fost surprinse de martorii prezenți
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Cum cureți rapid oale și cratițe de grăsime, chiar și în apă rece. Trucuri testate
playtech.ro
image
Ce cadou de 32 de milioane de euro a primit soția româncă a lui Piero Ferrari. Romina Gingașu, răsfățată la aniversarea a 9 ani de relație
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO ”Hulk” din România: ”Așa mi-au spus”. Cine l-a ajutat să devină o ”bestie”: ”Făceam foarte multe greșeli”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
”Iarna secolului” vine la București. Capitala va fi acoperită de ninsori abundente și frig năprasnic
romaniatv.net
image
Luna intră în conjuncție cu Saturn pe 29 decembrie 2025. Cum influențează acest fenomen astrologic fiecare semn zodiacal
mediaflux.ro
image
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
click.ro
image
A murit Brigitte Bardot! Legenda cinematografiei franceze s-a stins din viață la 91 de ani
click.ro
image
De ce boală suferea Ion Drăgan: „Se vedea, prevestea infarct”. Semnele pe care le-ar fi ignorat înainte de a muri
click.ro
Holly Ramsay, fiica celebrului chef Gordon Ramsay FOTO X @standardnews jfif
Nuntă „regală” în familia lui Gordon Ramsay. David și Victoria Beckham, starurile frumosului eveniment
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”

OK! Magazine

image
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. Primul sex-simbol al Franței, diva din „Și Dumnezeu a creat femeia”, trăia izolată și devenise străbunică

Click! Pentru femei

image
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată