Un pescar subacvatic a fost salvat în viață după ce a supraviețuit 15 zile într-o cameră din adâncul unei peșteri subacvatice neexplorate din centrul Mexicului.

Erasto Crisanto Valdez, în vârstă de 31 de ani, a dispărut pe 23 iulie, în timp ce pescuia cu tatăl său lângă San Francisco La Paz, în regiunea Uxpanapa din Mexic,

El a spus că a urmărit un pește în peșteră înainte de a-și pierde drumul.

„Am rămas în stare de șoc pentru că nu am putut găsi ieșirea”, ar fi spus el după salvare. „A fost o perioadă de timp care s-a întrerupt, ca și cum timpul s-ar fi oprit”, potrivit Divernet.

Tatăl său a încercat fără succes să-l localizeze înainte de a cere ajutor. Administrația municipală Uxpanapa a declarat că a fost anunțată în jurul orei 19:10, începând o căutare la care au participat rude, locuitori locali, personal de protecție civilă și, în cele din urmă, scafandri ai Marinei Mexicane.

Scafandrii Marinei au efectuat ulterior căutări subacvatice, dar nu l-au găsit pe Crisanto. Până pe 30 iulie, autoritățile au anunțat că faza inițială specializată a operațiunii s-a încheiat

Peștera inundată era neexplorată, aparent necartografiată și oferea o vizibilitate extrem de slabă, roci ascuțite și puține oportunități de a plasa o linie de ghidare continuă și sigură.

Scopul misiunii, așa cum i-a fost prezentat scafandrului, era recuperarea unui cadavru.

„Peștera avea mai puțin de 1 m de vizibilitate, puține sau deloc posibilități de plasare a firului de undiță, iar toate formațiunile din interior erau ascuțite ca briciul, ceea ce crea un risc mare de a tăia firul în spatele tău.”

O voce în întuneric

Scafandrul Gust s-a întors a doua zi și și-a reluat căutarea aproape de capătul liniei directoare, aproape de cilindrul abandonat.

„În 30 de minute, am găsit o peșteră mare și uscată, cu un râu mic, lat de aproximativ 2 m, cu un debit foarte puternic care ieșea din peșteră”, a spus el. „Am strigat dacă era cineva acolo, iar Erasto a răspuns cu «da»!”

Crisanto se adăpostise la aproximativ 10 metri distanță, în nișa în care așteptase în ultimele 15 zile să fie salvat. „Nu l-am putut vedea, dar l-am asigurat că mă voi întoarce după el cu mai mult ajutor”, a spus Gust.

A navigat prin pasajul inundat înapoi spre intrare și, odată ieșit afară, i-a alertat pe oficiali și i-a cerut lui Rivera să se pregătească pentru o a doua penetrare. „Planul era ca, dacă Erasto se putea mișca măcar puțin, să-l scoatem.”

Extracția s-a încheiat pe 7 august. Personalul de la suprafață l-a transportat pe Crisanto cu targa pe drumul abrupt până la o ambulanță, iar acesta a fost dus la spital.

Știrile l-au descris ca fiind deshidratat și malnutrit, deși nu a fost publicată nicio evaluare medicală detaliată. Ulterior, s-a raportat că se recuperează alături de familia sa.

Crisanto a supraviețuit deoarece pasajul scufundat ducea într-o secțiune substanțială umplută cu aer, nu doar într-un mic clopot de aer. Gust a descris un râu cu diametrul de aproximativ 2 m care curgea puternic din peștera uscată și se pare că acesta a furnizat apa care a făcut posibilă supraviețuirea lui Erasto timp de 15 zile,

El a spus că pur și simplu dormise, se rugase și băuse. Fără lumina zilei sau orice altă referință externă, își pierduse noțiunea timpului și credea că fusese sub pământ doar de aproximativ trei zile.