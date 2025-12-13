Un tânăr de 18 ani a supraviețuit uimitor după 90 de minute în stop cardiac. „Era mort, avea 21 de grade temperatură corporală”

Un tânăr de 18 ani din Italia a supraviețuit într-un caz descris drept „un miracol medical”, după ce inima i-a stat oprită timp de 90 de minute, iar temperatura corpului i-a scăzut la 21 de grade, în timpul unei curse montane deasupra lacului Como.

Jiri Marzi participa la competiție când, din cauza ploii și a frigului, s-a abătut de la traseu și a ajuns, ud leoarcă și îmbrăcat doar în pantaloni scurți și tricou, la aproximativ 2.000 de metri altitudine, între Sasso Bellora și Monte Bregagno, deasupra localității Menaggio. Epuizat, s-a oprit pentru o scurtă odihnă, dar hipotermia l-a doborât rapid, potrivit bergamo.corriere.it

„Mi-am spus că nu voi reuși. Nici măcar nu puteam să iau telefonul, pentru că degetele îmi erau înghețate. Am acceptat lucrurile așa cum erau și am rămas vigilent cât de mult am putut. Apoi nu îmi mai amintesc ultimele minute”, povestește Jiri.

Când organizatorii cursei au observat că tânărul nu mai ajungea la punctul de control, au declanșat imediat căutările. Salvatorii l-au găsit cu inima oprită de aproximativ o oră și jumătate și temperatura corpului coborâtă la 21 de grade.

În doar 20 de minute, Jiri a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Papa Giovanni XXIII din Bergamo, unde, în alte 17 minute, medicii l-au conectat la aparatul de oxigenare extracorporală a sângelui (ECMO).

„Era mort. Inimă oprită, plămâni opriți, 21 de grade temperatură corporală: mort”, a declarat Luca Lorini, șeful secției de Terapie Intensivă și al departamentului de urgență al spitalului.

„La 28 de grade, inima se oprește, metabolismul încetinește cu 80%, iar tocmai această încetinire a contribuit la salvarea pacientului. În medicină spunem că timpul înseamnă mușchi și viață”, a adăugat medicul, pentru sursa citată.

Tânărul a stat conectat la ECMO timp de șase zile, apoi alte nouă zile în terapie intensivă, două săptămâni în secție și încă patru săptămâni în recuperare.

„Pacientul a supraviețuit, în parte, datorită fizicului său puternic și vârstei tinere”, a explicat dr. Lorini.

El a revenit complet la viață, fără efecte secundare majore, cu excepția unei ușoare amorțeli la vârful degetelor.

„Când m-am trezit, prima mea amintire a fost vocea mamei. Prima mea întrebare a fost dacă mi-au dat măcar medalia”, a glumit Jiri Marzi.