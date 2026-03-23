Foto Supraviețuire miraculoasă: stewardesă găsită pe pistă, încă legată de scaun, după accidentul de pe aeroportul LaGuardia

O stewardesă a supraviețuit miraculos unui incident grav produs luni, 23 martie, pe aeroportul LaGuardia din New York, după ce un avion al companiei Air Canada s-a ciocnit cu un vehicul aflat pe pistă.

Potrivit New York Post, femeia a fost aruncată violent din avion după ce acesta s-a ciocnit de o autospecială de pompieri pe aeroportul LaGuardia, duminică seară, 22 martie.

A fost găsită de salvatori pe pistă, în afara epavei, încă fixată în scaunul său de serviciu, după ce fusese aruncată din aeronavă în urma impactului. Deși are răni grave, medicii estimează că va supraviețui.

Incidentul a avut loc duminică, 23 martie, la ora locală 23:47. Zborul AC-8646, operat de Jazz Aviation pe ruta Montreal - New York, se afla în faza de aterizare pe pista 4. În același moment, o autospecială de pompieri a aeroportului primise permisiunea de a traversa pista pentru a interveni la o altă urgență (un avion United Airlines care raportase fum în cabină).

Anchetatorii au stabilit că, în momentul impactului, în turnul de control se afla un singur controlor de trafic, care gestiona simultan toate decolările, aterizările, mișcările la sol și coordonarea echipelor de intervenție. Înregistrările audio surprind momentul în care controlorul realizează eroarea și strigă disperat către mașina de pompieri: „STOP, STOP, STOP!”, cu doar câteva secunde înainte de coliziune.

Aeronava, un model CRJ-900 care venea de la Montreal, se deplasa cu aproximativ 39 km/h în momentul impactului, conform datelor Flightradar24. Impactul a fost devastator, distrugând complet cockpit-ul și primele rânduri ale aeronavei de tip Bombardier CRJ-900.

Ambii piloți (căpitanul și primul ofițer) au murit.

La bordul avionului se aflau 72 de pasageri și patru membri ai echipajului. 41 de persoane (inclusiv pasageri și pompieri) sunt încă spitalizate, în timp ce 32 au fost deja externate.