Animalul pe cale de dispariție din Europa, crescut de doar câțiva fermieri din Grecia. Cum încearcă cercetătorii să salveze rasa

Un animal rar din Europa riscă să dispară definitiv. În Grecia au mai rămas doar aproximativ 200 de exemplare, crescute de câțiva fermieri, iar cercetătorii încearcă acum să salveze rasa și materialul său genetic înainte să fie prea târziu.

Este vorba despre capra ulokeros, o rasă autohtonă grecească cu o istorie legată de Grecia antică și cu o caracteristică ușor de recunoscut: coarnele sale curbate. Animalul se mai găsește în principal în regiunile Viotia și Fthiotida, din centrul Greciei.

Situația rasei este considerată critică. Cea mai mare turmă identificată de cercetători are 100 de femele și 30 de masculi, în timp ce alte două turme numără aproximativ 30, respectiv 20 de animale, relatează greekreporter.

Pentru ca o rasă de capre să aibă șanse reale de supraviețuire pe termen lung, este nevoie de aproximativ 2.000 de exemplare. În cazul ulokeros, populația actuală reprezintă doar o mică parte din acest nivel.

Un studiu vechi de aproape un secol, descoperit într-o bibliotecă din Zurich

Un rol important în încercarea de salvare a rasei îl are un studiu realizat în anii 1930 de profesorul I.N. Dimitriadis. Lucrarea, care are 22 de pagini, a rămas necunoscută timp de decenii și a fost descoperită recent într-o bibliotecă științifică din Zurich.

Vasilis Lekkas, cercetător în cadrul „Amalthia”, o rețea pentru conservarea animalelor de fermă autohtone din Grecia și parte a rețelei internaționale SAVE Foundation, a contribuit la readucerea studiului în Grecia.

Documentul este important pentru că descrie caracteristicile autentice ale caprei ulokeros și îi ajută pe cercetători să stabilească ce exemplare păstrează trăsăturile originale ale rasei.

„Studiul profesorului Nikolaidis ne-a oferit posibilitatea de a face diferența între caprele rămase și de a identifica exemplarele care erau adevărate capre ulokeros și pe cele care suferiseră modificări genetice”, a explicat Lekkas.

De unde vine numele ulokeros

Cea mai vizibilă particularitate a caprei este reprezentată de coarnele curbate. Denumirea „ulokeros” provine din greaca veche. „Ulos” înseamnă „curbat”, iar „keros” înseamnă „corn”.

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Potrivit studiului istoric, la începutul secolului al XX-lea, rasa era întâlnită în regiunile Viotia și Fthiotida. În prezent, populația sa s-a redus drastic și supraviețuiește în special în aceste zone, cunoscute pentru biodiversitatea lor și pentru mediul natural relativ nealterat.

O rasă adaptată condițiilor dificile

Capra ulokeros nu este importantă doar prin vechimea și raritatea sa. Specialiștii spun că rasele autohtone au caracteristici care le pot face extrem de valoroase pentru agricultură.

Dr. Iosif Mpizelis, profesor la Universitatea Agricolă din Atena și autor al volumului „Greek Domestic Breeds: A Hidden Treasure”, spune că rasele autohtone precum ulokeros sunt rezistente la boli și paraziți și pot supraviețui cu puțină apă și hrană.

Aceste animale sunt, de asemenea, capabile să reziste în condiții dificile și să se adapteze zonelor aride sau sărace în resurse.

Caprele autohtone sunt apreciate și pentru produsele pe care le pot furniza, inclusiv carne și lactate de calitate.

„Este un animal încărcat de mister, aventură și obstacole”, spune Lekkas. Potrivit cercetătorului, capra ulokeros atrage atenția multor oameni, însă puțini știu cum să o crească și să o reproducă.

Cercetătorii avertizează că timpul este limitat

Eforturile de conservare nu au avut până acum rezultatele dorite. Majoritatea programelor de reproducere au fost derulate în alte zone ale Greciei decât Viotia și Fthiotida, regiunile tradiționale ale rasei.

Amalthia avertizează că situația este urgentă și din cauza scăderii populațiilor locale de capre și a utilizării tot mai mari a materialului genetic provenit de la rase străine.

Organizația atrage atenția că genetica raselor autohtone de capre din Grecia este insuficient studiată, iar literatura științifică disponibilă în acest domeniu este foarte redusă.

În cazul unei populații atât de mici, există și riscul pierderii treptate a caracteristicilor genetice originale ale rasei.

ADN-ul ar putea ajuta la salvarea rasei

Cercetătorii văd în tehnologiile moderne o posibilă soluție pentru conservarea caprei ulokeros. Analiza ADN poate permite identificarea caracteristicilor genetice ale populațiilor locale și diferențierea acestora de exemplarele provenite din încrucișări cu alte rase.

Prin astfel de analize, specialiștii pot stabili care animale păstrează materialul genetic autentic și pot concepe programe de reproducere menite să îl conserve.

Pentru cercetători, conservarea acestei rase nu înseamnă doar salvarea unui animal rar.

Rasele autohtone reprezintă și o rezervă genetică importantă, mai ales datorită capacității lor de a se adapta la condiții dificile, la lipsa apei și a hranei și la schimbările mediului. În cazul caprei ulokeros, însă, numărul redus de exemplare face ca intervenția să fie urgentă.