Video Animalul ciudat care miroase a marijuana: arată ca o încrucișare între căprioară, lup și vulpe. Care este explicația științifică

Un miros asemănător cu cel de cannabis semnalat frecvent în unele grădinile zoologice nu are nicio legătură cu consumul de substanțe interzise, ci cu un animal spectaculos și puțin cunoscut: lupul cu coamă.

Specia, supranumită adesea „lupul sconcs”, este unică în regnul animal, fiind singurul reprezentant al genului Chrysocyon (câine auriu). Cu picioare extrem de lungi, blană roșcată și urechi mari, animalul are un aspect neobișnuit, adesea comparat cu o combinație între lup, vulpe și căprioară.

Deși este un animal solitar și discret în mediul natural, lupul cu coamă se remarcă printr-un comportament intens de marcare a teritoriului. Urina joacă un rol esențial în comunicarea între indivizi, transmițând mesaje legate de teritoriu și reproducere pe distanțe mari.

Potrivit cercetărilor publicate în 2012 în revista „Chemical Signals in Vertebrates”, compoziția urinei acestei specii include compuși volatili, între care hemiterpenoizi cu sulf. Acești compuși se evaporă ușor și pot genera mirosuri puternice și persistente.

Analiza chimică a arătat că aceste substanțe pot produce un miros descris în mod variabil ca fiind similar cu cel de skunk, hamei, fructe tropicale sau chiar anumite soiuri de cannabis.

Tocmai această combinație chimică explică situațiile în care vizitatorii sau chiar autoritățile au confundat mirosul din proximitatea țarcurilor cu cel al fumatului de marijuana.

Un caz notabil a fost raportat în 2006, la o grădină zoologică din Rotterdam, unde poliția a fost alertată de un posibil consum de droguri. Ajunși la fața locului, agenții au constatat că sursa mirosului era, de fapt, un exemplar de lup cu coamă.

Potrivit cercetătorilor de la Grădina Zoologică Națională și Institutul de Biologie a Conservării din cadrul Institutului Smithsonian, lupul cu coamă (Chrysocyon brachyurus) este un animal ciudat, considerat cel mai mare canid din America de Sud.