 Cum scapi de cârtițele din grădină fără să le faci rău. Metode naturale care le țin departe de culturi | adevarul.ro
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Cum scapi de cârtițele din grădină fără să le faci rău. Metode naturale care le țin departe de culturi

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Un gazon plin de mușuroaie este unul dintre primele semne că o cârtiță și-a făcut galerii sub curte. Înainte de a apela la otrăvuri sau capcane, există câteva metode naturale prin care animalul poate fi descurajat să mai revină.

Mușuroaie de cârtiță Foto: Profimedia
Mușuroaie de cârtiță Foto: Profimedia

Primele mușuroaie sunt semnalul că trebuie luate măsuri. Cu cât cârtițele rămân mai mult timp în grădină, cu atât își pot extinde galeriile și pot provoca mai multe probleme. 

Cârtițele văd slab, dar au un miros foarte bine dezvoltat

Cârtițele se bazează în special pe miros și auz atunci când își caută hrana. Vederea lor este slab dezvoltată, în timp ce simțurile care le permit să detecteze hrana și pericolele din mediul înconjurător sunt foarte sensibile, potrivit Blic.

Aceste animale se hrănesc în principal cu larve, râme, melci și alte organisme mici din sol. Tocmai de aceea își sapă permanent galerii în căutarea hranei.

Una dintre metodele casnice menționate pentru îndepărtarea lor este folosirea laptelui acru. Acesta poate fi turnat în cantități mici în galeriile sau găurile deschise de cârtițe. Mirosul puternic ar putea determina animalele să evite zona și să-și mute activitatea în altă parte.

Un amestec preparat acasă

O altă metodă prezentată de grădinari este folosirea unui amestec pe bază de ulei de ricin.

Pentru prepararea soluției sunt necesare trei linguri de ulei de ricin, aproximativ 10 litri de apă caldă și o picătură de detergent de vase. Ingredientele se amestecă bine, iar soluția se toarnă în zonele în care au apărut mușuroaie sau galerii.

Scopul acestei metode este de a crea un miros și un mediu neplăcut pentru cârtițe, astfel încât acestea să evite zona, nu să fie otrăvite sau ucise.

Plasa îngropată poate preveni revenirea cârtițelor

Pentru cei care vor să prevină apariția cârtițelor pe termen lung, una dintre cele mai eficiente metode este reprezentată de barierele fizice.

O plasă specială de protecție poate fi montată de-a lungul gardului și îngropată în pământ la aproximativ 60 de centimetri adâncime. Bariera împiedică animalele să pătrundă pe proprietate dinspre curțile sau terenurile învecinate.

Este o soluție mai costisitoare și mai dificil de pus în practică decât metodele casnice, dar poate oferi o protecție de durată.

Dispozitivele cu vibrații și sunete pot deranja cârtițele

O altă variantă este reprezentată de dispozitivele de respingere introduse în pământ. Acestea emit vibrații sau sunete pe care cârtițele le percep ca fiind deranjante.

Ideea este simplă: animalul consideră zona neplăcută și caută un alt teritoriu. Dispozitivele sunt ușor de instalat și pot fi folosite fără a recurge la otrăvuri.

O altă strategie este reducerea cantității de hrană disponibile în sol. Cârtițele rămân în zonele în care găsesc suficientă hrană, astfel că diminuarea populației de larve și alte organisme cu care se hrănesc poate contribui la îndepărtarea lor.

În acest scop pot fi folosite preparate împotriva nematodelor și anumite produse naturale pe bază de plante, despre care se susține că reduc larvele de insecte din sol.

Totuși, această metodă trebuie abordată cu atenție. Cârtițele nu sunt, în sine, dăunători ai grădinii. Ele contribuie la afânarea solului și se hrănesc cu numeroase organisme din pământ. De aceea, eliminarea completă a hranei lor nu este neapărat cea mai bună soluție pentru sănătatea grădinii.

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