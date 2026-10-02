 Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional din Chișinău. Pasageri evacuați și zboruri planificate anulate | adevarul.ro
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Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional din Chișinău. Pasageri evacuați și zboruri planificate anulate

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Pasagerii și personalul Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău au fost evacuați, după o alertă falsă cu bombă, iar procedura de înregistrare a fost temporar suspendată.

Aeroportul Internațional „Eugen Doga”
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Foto: Facebook/Aeroportul Internațional „Eugen Doga”

Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău informează a anunțat vineri că a fost anunțată o alertă de minare.

Serviciile aeroportuare, împreună cu polițiștii de frontieră, au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din aeroport. La fața locului s-au deplasat și subdiviziunile specializate ale MAI. Din acest motiv, procedura de înregistrare a fost suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate.

Ulterior, s-a dovedit că alerta nu se confirmă.

  „Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat. Accesul pasagerilor în terminal a fost reluat, iar procedurile de îmbarcare au început. Echipele aeroportului, în cooperare cu instituțiile responsabile, coordonează reluarea operațiunilor. Recomandăm pasagerilor să verifice în timp real statutul zborurilor pe panoul online al aeroportului, să urmărească notificările companiilor aeriene cu care au planificat zborul și să urmeze indicațiile personalului”, au transmis reprezentanții aeroportului, într-o postare pe Facebook.

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