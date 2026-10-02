Bărbat de 31 de ani, lovit mortal de un tren de marfă în Alba. Ar fi încercat să traverseze calea ferată fără să se asigure

Un bărbat de 31 de ani din localitatea Feneș, județul Alba, a murit vineri dimineață după ce a fost lovit de un tren de marfă. Accidentul s-a produs la intrarea în stația Bărăbanț, în zona macazurilor.

Polițiștii au stabilit ulterior că victima era un bărbat de 31 de ani, din Feneș. Foto: Alba24

Bărbatul ar fi încercat să traverseze calea ferată fără să se asigure. Trenul de marfă circula pe direcția Simeria-Brașov și l-a lovit în plin.

La locul accidentului a ajuns un echipaj medical, însă victima prezenta leziuni incompatibile cu viața și nu a mai putut fi salvată.

Potrivit informațiilor furnizate de CFR Infrastructură, accidentul s-a produs în jurul orei 06:13, pe relația Alba Iulia-Bărăbanț, la kilometrul 409+100 de metri. Trenul de marfă a surprins și accidentat persoana care traversa linia de cale ferată.

Polițiștii au stabilit ulterior că victima era un bărbat de 31 de ani, din Feneș.

Anchetatorii verifică acum împrejurările exacte în care s-a produs tragedia. Conform primelor informații, tânărul ar fi traversat în grabă zona și ar fi purtat o glugă voluminoasă, conform Știrilor Pro TV.

„Persoana ar fi intenționat să traverseze podul pe care este amplasată calea ferată, ar fi fost surprinsă și accidentată”, a precizat Andreea Alexe, purtător de cuvânt al IPJ Alba.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor accidentului.