Un bărbat din Gorj le-a pus gând rău viespilor din gospodărie, dar focul i-a mistuit casa

Un pensionar din Gorj a vrut să distrugă un cuib de viespi din grădină și i-a dat foc. Dar câteva scântei purtate de vânt au provocat un incendiu devastator, iar toată casa familiei a ars.

Casa a fost mistuită de flăcări Foto: Captură video/ProTv

Un bărbat de 72 de ani, din comuna Schela, județul Gorj a găsit un cuib de viespi în grădină și a vrut să scape de el. El a dat foc unei cârpe să înlăture viespile, însă evenimentele au luat o altă întorsătură. În grădină avea lemne pregătite pentru iarnă, acestea s-au aprins iar focul s-a extins la casă.

Un localnic a văzut fumul care se ridica din gospodăria omului și a dat alarma în toată localitatea.

Imobilul însă a ars ca o torță și, în scurtă vreme, era distrus în întregime.

Bărbatul și soția sa, proprietarii casei, ambii bolnavi, au fost nevoiți să se mute la o rudă.

Acum localnicii, mobilizați și de primărie, spun că vor face tot posibilul refacă locuința până la sosirea iernii.

„În 2-3 săptămâni, în funcție de cum se strâng banii de repede, o demolăm și să o ridicăm din nou. Vom încerca să strângem cât mai mulți bani, este binevenită orice sumă”, a declarat Gabriel Deteșan, primarul comunei, pentru Știrile ProTV.