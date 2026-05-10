Animalul care a uimit cercetătorii într-o rezervație din SUA: de ce „pufoșenia albă” este atât de rară

Un pui de bizon alb, considerat o raritate genetică extrem de rară, s-a născut recent la Refugiul Național pentru Faună Sălbatică Neal Smith din statul Iowa, Statele Unite ale Americii. Potrivit specialiștilor, astfel de cazuri apar, în medie, o singură dată la un milion de nașteri.

În mod obișnuit, bizonii americani au o blană în nuanțe de maro sau roșiatic, însă acest exemplar s-a născut cu o culoare albicioasă, un fenomen asociat unor mutații genetice foarte rare, potrivit popularscience.

Reprezentanții rezervației au declarat că acesta este primul bizon alb născut vreodată în zonă, eveniment considerat „deosebit” pentru echipa de cercetători și rangeri. În prezent, în rezervație trăiesc aproximativ 81 de bizoni, iar în această primăvară au fost deja înregistrați mai mulți pui nou-născuți.

Managerul rezervației, Scott Gilje, a declarat pentru WHO Des Moines că este pentru prima dată când un bizon alb se naște în această rezervație și că este „ceva cu adevărat special”.

Deși impresionează prin raritatea sa, specialiștii subliniază că astfel de cazuri nu sunt considerate semne de sănătate precară a speciei, ci variații genetice extrem de rare.

În cultura mai multor triburi native americane, inclusiv Lakota și Dakota, nașterea unui bizon alb este privită ca un simbol sacru, asociat cu speranța și armonia, fiind legată de legenda „Femeia Vițel de Bizon Alb”.

Reamintim că un pui de bizon alb s-a născut și în Parcul Național Yellowstone în 2024, fiind primul caz înregistrat acolo, considerat la acea dată o raritate în lume.

Bizonii americani sunt cele mai mari mamifere terestre din America de Nord, masculii putând ajunge până la 900 de kilograme, iar femelele la aproximativ 450 de kilograme.

Datorită eforturilor de conservare, specia nu mai este în prezent considerată pe cale de dispariție, existând zeci de mii de exemplare în turme gestionate în SUA și Canada.