România ascunsă, autentică, iese la lumină la Târgul de Ecoturism din Sibiu: păduri secrete, tradiții vii și comori antice

Pentru patru zile, Sibiu devine România în miniatură. Între 25 și 28 septembrie, Piața Mare, Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului și Casa Artelor vor pulsa de viață, găzduind Târgul Național de Ecoturism 2025 – „Cultură. Natură. Dezvoltare”. Este momentul în care frumusețea naturală a țării, tradițiile vii și patrimoniul cultural se reunesc într-un spectacol deschis tuturor.

Evenimentul adună peste 20 de județe, muzee și fundații de mediu, transformând centrul Sibiului și Dumbrava într-o hartă vie a României autentice. Vizitatorii sunt invitați să guste brânzeturi îmbibate cu aromele munților, să descopere vinuri și tării locale și să se lase fermecați de meșteșuguri milenare transmise din generație în generație.

În Piața Mare, poveștile comunităților vor răsuna ca o cronică vie, în timp ce, printre gospodăriile din muzeul satului, foșnetul frunzelor și mirosul lemnului ars vor readuce simplitatea și farmecul rural.

„România rurală are un potențial unic în Europa când vorbim despre turism sustenabil. Diversitatea peisajelor, bogăția tradițiilor și patrimoniul viu pot genera experiențe memorabile. Este momentul să le conectăm și să le transformăm în produse culturale și turistice originale. Peisajul natural, modelat de componenta culturală, arată că aici drumurile nu duc departe, ci ne invită mereu să rămânem aproape, să rămânem acasă”, transmit organizatorii.

Astfel, timp de patru zile, Sibiul devine epicentrul unei Românii vii, unde natura și cultura nu se contemplă doar, ci se trăiesc cu toate simțurile. O invitație de a redescoperi țara nu prin hărți, ci prin gusturi, mirosuri, cântece și povești.

10 destinații de ecoturism în România de poveste

Programul Eco-România, inițiat de Asociația de Ecoturism din România, deschide poarta către unele dintre cele mai spectaculoase colțuri ale țării:

Eco-Maramureș, cu Mara–Cosău–Creasta Cocoșului; Ținutul Zimbrului, Parcul Natural Vânători Neamț; Țara Dornelor, Parcul Național Călimani și Bazinul Dornelor; Băile Tușnad și împrejurimile; Colinele Transilvaniei, ultimul peisaj medieval din Europa și triunghiul satelor cu biserici fortificate (Sibiu–Sighișoara–Brașov); Țara Hațegului, cu Parcul Național Retezat, Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina și Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului; Pădurea Craiului, nordul Apusenilor; Delta Dunării; Mărginimea Sibiului; Zărnești Piatra Craiului.

De la liniștea apelor învolburate ale Deltei Dunării, la stâncile dramatice ale Pietrei Craiului, de la Maramureșul istoric unde timpul pare să fi încremenit, la Sălajul meșteșugarilor și Mărginimea Sibiului cu satul său viu – toate alcătuiesc harta unei țări care se dezvăluie prin natură și tradiție.

Aici, aventura se trăiește cu toate simțurile: trasee montane care pun la încercare răbdarea și curajul, plimbări cu barca prin labirintul stufului, pedalat pe drumuri de țară, ierni albe cu schi de tură sau emoția întâlnirii cu animalele sălbatice. Ghizii locali devin povestitori și însoțitori, transformând fiecare excursie într-o lecție de viață despre respect și responsabilitate față de natură.

Familiile cu copii și grupurile de prieteni sunt chemate să descopere aceste locuri nu doar ca turiști, ci ca exploratori: prin joc, prin experiențe interactive, prin secrete împărtășite din generație în generație. Fiecare pas devine o invitație de a cunoaște România nu din ghiduri, ci din inimă.

Patrimoniu cultural și digital în turismul românesc: muzee și experiențe interactive

Istoria nu mai stă doar între vitrine și vitrine, ci prinde viață în mâinile și în ochii vizitatorilor. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva rescrie modul în care ne raportăm la trecut: replici fidele ale brățărilor de aur de la Sarmizegetusa Regia, monede koson și tururi digitale interactive prin aplicațiile AR „Exploring Dacia” și „Discover Hunedoara” îi invită pe vizitatori să pășească direct în lumea dacilor și romanilor.

În Maramureș, experiența culturală capătă cinci fețe distincte la Muzeul Maramureșan: de la ateliere de meșteșuguri și degustări locale, până la jocuri educative dedicate turismului responsabil și tururi multimedia care împletesc tradiția cu tehnologia. Rezultatul este o călătorie completă, unde trecutul și prezentul dialoghează pentru a le oferi vizitatorilor nu doar informație, ci și emoție.

Gastronomie și tradițiile autentice ale României turistice

În Maramureș, inima verde a nordului, lemnul, lutul și lâna se transformă în povești vii, modelate de mâinile meșteșugarilor. Aici, ceaiurile din plante de leac, fructele culese din livezi și bunătățile tradiționale îi invită pe vizitatori să descopere autenticitatea locului prin gust și aromă.

Din Sălaj vine tăria pălincii de top, eleganța vinurilor din podgoria Silvania și frumusețea ceramicii de colecție, create prin tehnici păstrate cu sfințenie de sute de ani. Fiecare obiect, fiecare pahar, fiecare aromă devine mărturie a unei moșteniri vii.

Argeșul aduce o altă poveste: aici natura și istoria merg mână în mână. Priveliștile dramatice ale Transfăgărășanului și ale Barajului Vidraru se împletesc cu legendele Cetății Poienari, iar gusturile locale – de la cașcavalul de Brăduleț la magiunul de Topoloveni – completează tabloul unei regiuni unde peisajul și tradiția se savurează la aceeași masă.

Ecoturism în Carpați: jocuri educative și degustări autentice

Fundația Conservation Carpathia, cel mai amplu proiect de protecție a naturii din Europa, îi provoacă pe vizitatori să devină „Arhitecții naturii”. Jocul de tip board game transformă biodiversitatea și conservarea mediului într-o experiență interactivă, unde speciile protejate și rolul comunităților locale prind viață pe tabla de joc.

Dar aventura nu se oprește aici. La standul fundației, publicul este invitat să descopere savoarea Carpaților prin hub-ul Roadele Munților: dulcețuri parfumate, zacuscă, ca acasă, siropuri de pădure și conserve artizanale, fiecare produs purtând amprenta muntelui și a tradiției.

Ce activități te așteaptă la Târgul Național de Ecoturism din Sibiu

Programul celor patru zile include ateliere de împletit garduri și făcut șindrilă, olărit și țesut, gastronomie și tehnici tradiționale de conservare a alimentelor – murături, brânzeturi, uscarea plantelor de leac și a poamelor. Vizitatorii se vor putea bucura și de ateliere muzicale, precum și de ture ghidate cu bicicleta prin Sibiu și împrejurimi, inclusiv în Dumbrava.

Nu vor lipsi nici sesiunile de educație montană: orientare cu busola, citirea hărților, utilizarea aplicațiilor de hiking și demonstrații practice despre pregătirea echipamentului și montarea cortului, derulate prin proiectul unic Anii Drumeției.

Pentru profesioniști, Bursa de Turism creează o platformă de colaborare între agenții, ghizi și destinații.

Printre invitații târgului se numără și Tiberiu Ușeriu, care va fi speaker și va vorbi despre proiectul Via Transilvanica – cel mai lung traseu de drumeție și cicloturism din România, ce traversează peste 1.000 km de la nord la sud, conectând comunități și peisaje spectaculoase, inclusiv din județul Sibiu.

Târgul Național de Ecoturism de la Sibiu: o experiență completă pentru toate simțurile

Târgul Național de Ecoturism 2025 de la Sibiu nu este doar o expoziție, ci o invitație de a trăi România autentică în toate formele ei. Vizitatorii pot gusta, atinge, privi și învăța, pot achiziționa suveniruri, explora tururi digitale și participa la ateliere interactive. De la drumeții montane și ture cu bicicleta, la plimbări cu barca, degustări sau întâlniri cu meșteșugari și producători locali, fiecare moment devine o punte către tradițiile și frumusețile rurale.

Iar peste toate acestea plutește promisiunea evenimentului: intrarea este liberă, dar experiența e de neprețuit. Patru zile în care Sibiul devine scena unei Românii vii și veritabile, care se trăiește cu toate simțurile și lasă în urmă amintiri memorabile și dorința de a explora și mai mult din farmecul autentic al acestei țări.