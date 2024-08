Jurnaliștii britanici au mers pe Via Transilvanica, o aventură pe ruta de 1.400 km prin inima României. Momentul „palinca-o-clock”

Ideea unei călătorii de neuitat, prin peisaje de poveste și comunități tradiționale de pe Via Transilvanica, i-a atras ca un magnet pe jurnaliștii de la BBC, care au pornit, asemenea lui Charles, când nu era încoronat, la pas, prin țara noastră.

Britanicii au parcurs o parte din ruta impresionantă de 1.400 de kilometri, având o experiență autentică în inima Europei.

„Începusem să rămân fără apă, dar am umplut, prin amabilitatea călugărițelor din Mănăstirea Pictată din satul românesc Sucevița. Apoi, după vreo trei ore, pădurea s-a terminat și am ieșit într-o pășune înaltă, cu o priveliște magnifică asupra munților Bucovinei. Potrivit ghidului, acesta era pășunatul de vară Poiana Ovăzului, iar acolo unde sunt animale trebuie să fie apă. ... Am virat la stânga urmând poteca și, după un timp, s-a scufundat într-o crăpătură verde din creastă, adăpostind câteva clădiri mai substanțiale, împreună cu un adăpost improvizat care fusese în mod clar pus acolo pentru drumeții”, povestște Andrew Eames, specializat în domeniul călătoriilor, într-un text publicat de BBC.

Cum au făcut cunoștință cu momentul „palinca-o-clock”

„În timp ce mi-am umplut sticla cu apă cu recunoștință, a apărut Cosma, un cioban cu burtă mare, cu un rânjet cu dinții goi. I-am mulțumit pentru apă, dar el producea deja o sticlă de țuică de mere de casă. Era abia era ora 11:00, deși era clar pentru el deja palinca -o-clock. Am protestat, dar Cosma a indicat că un pahar sau două ar ajuta digestia. Eram pe cale să spun că digestia mea a fost deranjată, când a apărut o farfurie cu grăsime de porc, brânză de oaie și ceapă crudă, prin amabilitatea mamei în vârstă a lui Cosma”, a mai spus el.

Traseul a fost lansat acum doi ani (este deja câștigătorul unui premiu „Europa Nostra” care recunoaște inițiative remarcabile de conservare a patrimoniului) și trece prin unele dintre cele mai tradiționale peisaje ale Europei, bogate în urși și lupi.

Via Transilvanica este un proiect al asociației Tășuleasa Social, ONG cu sediul în pasul Tihuța, județul Bistrița-Năsăud. Până în prezent asociația a dobândit peste 23 de ani de experiență în organizarea de proiecte de mediu, de educație, sociale, culturale sau chiar sportive.

Revista internațională „Time” a inclus Via Transilvanica în topul cu 100 cele mai frumoase locuri de vizitat din întreaga lume.

Proiectul Via Transilvanica, care a creat cel mai lung traseu de drumeție din România, a primit premiul publicului în cadrul Premiilor Europene pentru Patrimoniu 2023, într-o ceremonie desfășurată la Veneția (Italia).

Via Transilvanica se întinde pe o distanță de peste 1 400 de kilometri și conectează 12 situri din patrimoniul mondial UNESCO.