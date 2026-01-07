search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Danemarca și Groenlanda cer discuții cu Rubio după declarațiile lui Trump privind insula arctică

0
0
Publicat:

Guvernele Danemarcei și Groenlandei au solicitat marți o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio pentru a discuta declarațiile recente ale președintelui Donald Trump şi ale altor membri ai administrației sale cu privire la interesul lor de a obține insula din motive de securitate națională.

Secretarul de stat Marco Rubio FOTO: X / @libsoftiktok
Secretarul de stat Marco Rubio FOTO: X / @libsoftiktok

Demersul a fost anunţat pe Facebook de consilierul pentru afaceri externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, care a vorbit despre o întâlnire „în curând”.

„Secretarul de stat american Marco Rubio nu a putut să se întâlnească mai înainte cu guvernul groenlandez, în ciuda solicitărilor repetate atât din partea acestui guvern (groenlandez - n.r.), cât şi din partea celui danez pentru o întâlnire la nivel de miniştri de externe”, a declarat Motzfeldt.

Participarea Danemarcei la discuții

La întâlnire ar urma să fie prezent şi ministrul de externe danez, Lars Lokke Rasmussen. Acesta, care s-a mai întâlnit cu Marco Rubio de două ori, a precizat că solicitarea unei reuniuni a fost făcută luni, potrivit Agerpres.

Afirmaţia lui Donald Trump privind omniprezenţa Chinei în Groenlanda este una dintre neînţelegerile care trebuie clarificate.

„Nu împărtăşim această opinie conform căreia Groenlanda este inundată de investiţii chineze”, a declarat ministrul danez după o întâlnire cu comisia parlamentară pentru afaceri externe privind relaţia dintre Regatul Danemarcei – care include Danemarca continentală, Insulele Feroe şi Groenlanda – şi Statele Unite.

Preşedintele SUA şi-a exprimat, de asemenea, îndoielile cu privire la capacitatea Danemarcei de a asigura securitatea Groenlandei.

„Avem grijă de regat”, a insistat Rasmussen, adăugând că nu este nevoie să se „dramatizeze” situaţia.

Danemarca a investit masiv în securitatea arctică în ultimele 12 luni, alocând aproximativ 90 de miliarde de coroane (1,2 miliarde de euro) în acest scop.

Trump a declarat în repetate rânduri în ultimul an că Statele Unite „au nevoie” de Groenlanda şi a sugerat explorarea opţiunilor pentru aducerea acesteia sub jurisdicţia SUA, declaraţii pe care le-a reluat de mai multe ori în ultimele zile, în urma intervenţiei militare a ţării sale în Venezuela.

Șefii de guvern din Spania, Franţa, Germania, Italia, Regatul Unit, Polonia şi Danemarca au difuzat marţi o declaraţie comună în care subliniază că Groenlanda aparţine poporului său şi că numai Danemarca şi Groenlanda pot „decide” asupra chestiunilor care privesc ambele teritorii.

Citește și: Un atac al SUA asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO, avertizează premierul danez

Totodată, miniştrii de externe ai celor cinci ţări nordice au difuzat tot marţi o declaraţie în care apără suveranitatea acestei insule arctice şi inviolabilitatea frontierelor sale.

Rubio: SUA vrea să cumpere insula

Presa americană a relatat marţi că secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Statele Unite încearcă de fapt să cumpere Groenlanda şi că remarcile recente despre insulă nu ar trebui interpretate ca anunţând o invazie militară, relatează dpa.

Rubio a făcut aceste comentarii în timpul unei conferinţe cu uşile închise cu congresmenii americani, au declarat persoane familiarizate cu discuţia pentru Wall Street Journal. Ziarul a precizat că obiectivul administraţiei americane era de a cumpăra insula.

The New York Times a relatat în mod similar, adăugând că preşedintele american Donald Trump le-a cerut consilierilor săi să prezinte un plan actualizat pentru achiziţionarea Groenlandei. Trump a lansat deja această idee încă din timpul primului său mandat.

Administraţia americană şi-a intensificat recent retorica privind Groenlanda. Marţi, Casa Albă a declarat că posibila utilizare a forţei militare rămâne printre opţiunile luate în considerare.

„Preşedintele şi echipa sa discută o serie de opţiuni pentru a urmări acest obiectiv important de politică externă şi, bineînţeles, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opţiune la dispoziţia comandantului suprem”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Ce spune emisarul special al preşedintelui american în Groenlanda

Emisarul special al preşedintelui american în Groenlanda, Jeff Landry, a apărat marţi independenţa teritoriului autonom danez prin intermediul unor acorduri economice cu Washingtonul, cu toate că Trump insistă ca acesta să devină parte a Statelor Unite, relatează EFE.

Landry, numit de Trump în decembrie pentru a face din Groenlanda „parte a SUA”, a afirmat că preşedintele oferă oportunităţi economice teritoriului, dar a exclus orice intenţie de a-l acapara prin forţă.

„Nu cred că despre asta vorbeşte. Cred că preşedintele susţine o Groenlandă independentă, cu legături economice şi oportunităţi comerciale pentru Statele Unite”, a declarat el într-un interviu acordat CNBC.

În capitala groenlandeză, Nuuk, groenlandezii au considerat că comentariile lui Donald Trump sunt „inacceptabile într-o lume civilizată”, scrie AFP.

„Cerem respect pentru ţara şi poporul nostru. Suntem deschişi la afaceri şi relaţii, dar numai pe baza respectului reciproc”, a subliniat Christian Keldsen, directorul Asociaţiei de Afaceri din Groenlanda.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
digi24.ro
image
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
stirileprotv.ro
image
Greaua „moștenire” pentru copii și nepoți! Datorie de 1.000 de miliarde de lei!
gandul.ro
image
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
mediafax.ro
image
Consilierul lui Nicușor Dan, acuzat de o instituție a Guvernului că a provocat un prejudiciu uriaș. A scăpat de plată datorită prescripției
fanatik.ro
image
Ce lipsește din CV-ul oficial al unui ministru PSD. Cum a ajuns Ciprian Șerban, șeful de la Transporturi, să dea mită pentru o firmă la care nu era nici acționar, nici angajat
libertatea.ro
image
SUA iau în calcul confiscarea navei „Marinera”, parte din flota-fantomă a lui Putin. Rusia a trimis un submarin pentru escortă
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Surpriza începutului de an în România: ”Nu suntem animale”
digisport.ro
image
Afaceristul timișorean Dan Dinu se ia de Ilie Bolojan și anunță primele concedieri: Și la 1989 credeam că nu se poate mai rău
stiripesurse.ro
image
“Pescuit nebun”. O flotă a Chinei, care se vede din spaţiu, jefuieşte marea liberă. De ce traversează navele oceanele până la Mila 201
antena3.ro
image
Cum economiseşti 12.000 de lei cu doar 59 de lei. Principiile pentru planificarea financiară în familie
observatornews.ro
image
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
cancan.ro
image
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
prosport.ro
image
Procură pentru pensie. Cât costă în 2026 şi la ce foloseşte
playtech.ro
image
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut politician
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu s-a abținut: care va fi ”următoarea oprire” a Statelor Unite, după Venezuela
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani
kanald.ro
image
Gmail nu mai funcționează ca punct principal pentru conturi...
playtech.ro
image
Doliu uriaș! Autorul Michael Schumacher a murit la 75 de ani: „Tatăl meu era…”
wowbiz.ro
image
Vești bune pentru pensionari, se indexează pensiile cu 13% plus 50% din creșterea venitului mediu brut. Va fi eliminată și plata CASS
romaniatv.net
image
Președintele Nicușor Dan, blocat în Paris din cauză vremii: Avioane am mai pierdut, dar blocat nu îmi aduc aminte. Aeronava Spartan cu care urma să revină în România nu poate decola de ninsoare
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
click.ro
image
ChatGPT a fost întrebat ce ar face dacă ar fi om pentru o zi. Răspunsul a uimit internetul
click.ro
image
Irinel Columbeanu și-a luat în serios rolul de „frate”, după ce s-a pocăit: „Stă la căldurică și citește Biblia.” De ce nu a petrecut Sărbătorile cu fiica Irinuca?
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
1 sfantul ion urari la multi ani jpg jpeg
La mulţi ani, Ion, Ioana, Ionela! Cele mai frumoase mesaje şi sms-uri de trimis celor dragi de Sfântul Ioan
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi

OK! Magazine

image
William a dat buzna în încăpere și i-a spus soției sale un singur cuvânt, atunci când a văzut-o pe Kate tremurând de emoție

Click! Pentru femei

image
Céline Dion, noua senzație de pe TikTok! Ce-a convins-o să-și facă cont? „A venit timpul pentru...”

Click! Sănătate

image
5 suplimente de evitat dacă ai tensiune arterială mare