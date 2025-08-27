O comună din Argeş lansează un traseu turistic inedit în Munții Făgăraș. Experienţa „Arhitecții Naturii”

Comuna Nucșoara, împreună cu Fundația Conservation Carpathia, lansează traseul tematic „Arhitecții Naturii” în Munții Făgăraș. Traseul de 3,7 km combină drumeția cu descoperirea biodiversității locale și a culturii tradiționale.

Pentru iubitorii de natură și drumeții, comuna argeşeană Nucșoara adaugă pe harta turismului din Munții Făgăraș un traseu tematic inedit, numit „Arhitecții Naturii”. Proiectul este realizat de Primăria Comunei Nucșoara împreună cu Fundația Conservation Carpathia și promite o experiență de drumeție relaxantă, educativă și accesibilă tuturor, punând în valoare frumusețea naturală, biodiversitatea și cultura locală.

Traseu accesibil

Traseul are o lungime de 3,7 kilometri și poate fi parcurs în aproximativ 2-3 ore. Dificultatea redusă îl face potrivit pentru familii cu copii, adolescenți și adulți de toate vârstele. Poteca străbate păduri, lacuri și poieni, fiind populată de fagi seculari (parte a unui alt proiect, intitulat „Pădurea cu Povești Nemuritoare”) și dispune de trei spații de relaxare, ideale pentru picnic sau lecții în aer liber pentru grupuri de elevi.

„Cred că Nucșoara are multe de arătat și spun cu încredere că avem una dintre cele mai spectaculoase comune datorită naturii, a istoriei pe care o avem aici, dar și a oamenilor. Acest nou traseu este o invitație de a ne descoperi, de a petrece timp, de a lua la pas locurile care sunt atât de speciale la noi. Veniți pentru «Arhitecții Naturii», rămâneți să descoperiți fagii, apoi mergeți pe Vârful Moldoveanu”, i-a îndemnat pe iubitorii de drumeţii Ion Cojocaru, primarul Comunei Nucșoara.

Panouri tematice, fagi seculari și biodiversitate

Traseul îmbină drumeția cu interpretarea naturii, punând în prim-plan trei „arhitecți” ai peisajului: zimbrul, reintrodus în zonă; castorul, cunoscut pentru modul în care își modifică habitatul; și omul, care modelează peisajul prin practici tradiționale precum pășunatul, cositul fânului sau colectarea lemnului de foc. Panourile tematice de pe traseu explică modul în care aceste trei „forțe” au contribuit de-a lungul timpului la modelarea ecosistemului local. Textele sunt scrise într-un stil accesibil și prietenos, completate de ilustrații sugestive, transformând drumeția într-o experiență captivantă și educativă.

„Prin proiecte precum acesta, facem un pas important către consolidarea relației dintre oameni și natură și contribuim la valorificarea resurselor naturale prin protejarea acestora. Zimbrii și castorii sunt exemple grăitoare despre cum speciile pot remodela ecosisteme întregi spre bine, iar acest traseu leagă vizitatorii și comunitatea locală de procesele naturale care dau viață Munților Făgăraș”, a explicat Christoph Promberger, director executiv al Fundației Conservation Carpathia.

Traseul pornește din centrul comunei Nucșoara, de lângă Primărie, și se îndreaptă spre satul Slatina. Vizitatorii se pot ghida după marcaje, indicatoare și semne tematice, iar pentru cei care vin cu mașina, la intrarea pe traseu există o parcare amenajată cu coordonate GPS.