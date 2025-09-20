Video Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană

În inima Sibiului, chiar în Centrul istoric, printre străzile medievale, se ascunde o bijuterie verde-albastră: Baia Populară. Cupolele verzi, mozaicurile Art Nouveau și poveștile care respiră secolul XX te primesc într-un spa care înseamnă mult mai mult decât apă caldă: înseamnă istorie, arhitectură și relaxare, o mărturie vie a igienei publice, a ambiției civice și a patrimoniului recuperat.

Clădirea, veche de peste un secol, nu doar că a fost restaurată, ci și-a recăpătat frumusețea și gloria de altădată (VEZI GALERIA FOTO). Ea ascunde povești care par desprinse din filme istorice: de la lumânări aprinse în atelierele de stearină din 1840 până la primele băi de aburi ale orașului, unde muncitori și burghezi se întâlneau după zile lungi de muncă pentru a se relaxa.

Pe holurile cu mozaic verde-marin, pașii modelelor care defilează la spectacole de modă contemporane se intersectează imaginar cu pașii copiilor care învățau să înoate în bazinul original. Aroma sării din salina Himalaya se împletește cu ecoul cursurilor de yoga care aduc liniște acestui colț de istorie vie. Fiecare boltă, fiecare frescă, fiecare detaliu păstrează amprenta timpului și a oamenilor care au transformat Baia Populară într-un loc fabulos în care trecutul și prezentul conviețuiesc armonios.

În rândurile următoare, vei descoperi istoria fascinantă a Băii Populare, procesul său de restaurare și facilitățile care transformă vizita într-o experiență unică.

Istoria Băii Populare: de la lumânări la primul spa cu aburi și mozaic din România

Într-o dimineață tăioasă de decembrie, cupolele verzi ale Băii Populare se ridică deasupra Centrului istoric ca un vis Art Nouveau prins în ziduri. Dacă ai fi pășit aici în 1905, pe coridoarele cu mozaic verde-marin i-ai fi întâlnit poate pe vatmanii de tramvai, care își plăteau biletul între două băi, sau pe bunicii de astăzi, atunci tineri, uimiți de miracolul primei lor băi cu apă caldă.

Dar povestea începe mult mai devreme. Pe locul unde astăzi te relaxezi la saună ori te scufunzi în bazin, transilvănenii turnau, încă din 1840, lumânări din stearină, la prima fabrică de acest fel din regiune. Franz Frühbeck Senior a adus apoi primele băi de aburi ale orașului, iar Johann Habermann, în 1886, a modernizat totul. Î

nsă adevăratul salt l-a făcut doctorul Carl Wolff, vizionarul care a înțeles că igiena nu trebuie să fie un lux, ci un drept pentru toți. Cu sprijinul financiar al Casei de Economii Hermannstädter, visul lui a prins contur: un spa public, modern, european.

Astfel a intrat Sibiul, la început de secol XX, în rândul orașelor mari ale continentului, unde apa caldă nu mai era doar un privilegiu, ci un simbol al civilizației urbane.

Arhitectură Art Nouveau la Baia Populară din Sibiu: inspirație din München

Karl Hocheder, profesor la Universitatea Tehnică din München, a fost arhitectul care a dat formă unui vis. Inspirat de propria sa creație – celebra Müller’sches Volksbad din München –, el a desenat pentru Sibiu o replică în miniatură, dar cu aceeași forță estetică: cupole baroce, vitralii și mozaicuri Jugendstil, toate împletite într-o bijuterie urbană fără pereche în România. „Nu există nimic asemănător în restul țării”, avea să spună pentru „Weekend Adevărul”, un secol mai târziu, Ioana Dăncăneț, directorul Băii Populare, după restaurarea spectaculoasă care i-a redat gloria.

Construcția a fost realizată de meșteri locali, Hans Heckner și Gustav Mätz, iar în 11 decembrie 1904 sibienii au intrat pentru prima dată într-o lume care părea desprinsă din marile capitale europene. Era o clădire gândită pentru toți – de la muncitori obosiți după o zi de trudă la micii burghezi dornici de răsfăț –, un loc unde luxul și igiena deveneau, pentru prima dată, accesibile oricui. Cupolele verzi și mozaicurile marine nu erau doar decor, ci şi promisiunea unei modernități în care apa caldă devenea un drept, nu un privilegiu.

Facilități istorice ale celui mai vechi spa din România: piscine, saune și tratamente

La începutul secolului XX, Baia Populară nu era doar o clădire frumoasă, ci un adevărat centru balnear european, unde luxul devenea accesibil tuturor. Imaginați-vă un bazin acoperit, placat cu faianță verde-marin, lung de 21 de metri și lat de 9, în care ecoul apei se împletea cu murmurul vizitatorilor. Alături, o saună romano-irlandeză cu 32 de cabine, băi reci și calde, săli de masaj – un univers al relaxării care părea desprins din marile capitale.

La etaj, zece cabine private pentru baie și cinci camere de tratament aduceau medicina modernă în mijlocul Sibiului: nămol adus tocmai din Battaglia, Italia, curenți galvanici, dar și spectaculoase băi cu lumină electrică, pe atunci o inovație uluitoare.

Popularitatea acestui spațiu revoluționar a fost atât de mare încât, în 1906, s-a construit alături Sanatoriul Stadtpark, pentru a primi pacienți din toată Transilvania, dar și din Germania sau chiar Turcia.

În perioada interbelică, peste 5.000 de vizitatori treceau anual pragul Băii Populare din Sibiu transformând-o într-un simbol al modernității urbane, o adevărată revoluție pentru un oraș care voia să trăiască la standarde europene.

Restaurarea Băii Populare: de la ruină la spa istoric modern - bijuterie arhitecturală

După Al Doilea Război Mondial, Baia Populară părea că intră într-un somn adânc. În anii comunismului, strălucirea Art Nouveau se estompa sub praful timpului, dar clădirea nu își pierdea rostul: studenți cu ochii obosiți, muncitori în uniforme șifonate și sportivi de performanță își găseau refugiul printre aburii bazinelor și saunelor, fără să bănuiască măcar că pășesc într-o bijuterie arhitecturală.

Timpul, însă, nu a stat pe loc. Frescele își pierduseră culorile, cupolele verzi se întunecaseră, iar mozaicurile crăpau sub pașii grăbiți. Ce fusese un simbol al modernității și al igienei urbane risca să devină o simplă ruină cu povești ascunse.

Dar povestea Băii Populare avea să continue. În 2018, o echipă de restauratori pornește într-o adevărată operațiune de arheologie urbană: detalii uitate sub vopsea revin la viață, vitraliile originale sunt recondiționate, faianța verde-marin redevenea strălucitoare.

Operațiune de restaurare între 2018 și 2020: readucerea la viață a Băii Populare

Ce părea pierdut renaște: clădirea își recâștigă statutul de monument viu, un spațiu adaptat zilelor noastre, dar păstrând amprenta fiecărui deceniu care i-a modelat povestea.

Între 2018 și 2020, Primăria Sibiu investește peste 20 de milioane de lei în consolidarea clădirii: tâmplăria este restaurată, placările ceramice originale revin la frumusețea lor, utilitățile sunt modernizate, iar bazinul refăcut capătă strălucirea de altădată.

Saunele sunt modernizate, sala de fitness extinsă, iar vechiul turn de apă redeschis ca punct de belvedere, de unde Munții Făgăraș se întind ca într-o acuarelă vie.

Detalii restaurare Baia Populară: mozaicuri, vitralii și fresce secesioniste readuse la viață

Așadar, putem spune că restaurarea din 2020 a fost o adevărată operațiune de arheologie urbană: specialiștii au reconstruit manual plafonul boltit, au readus la viață mozaicurile și vitraliile, ghidați de planuri originale din Arhivele Municipale, scrise în gotică germană, unice prin nivelul de detaliu.

„Lucrările s-au terminat cu întârziere, dar acum Baia Populară nu mai e doar un spa – e un muzeu în care te poți scufunda”, remarca un sibian. Și, într-adevăr, aici trecutul respiră în fiecare boltă, în fiecare colț de mozaic, pe fiecare frescă restaurată, iar prezentul pulsează alături, sub pașii vizitatorilor de acum împletiţi cu ecoul pașilor de odinioară.

Frescele secesioniste din secolul XIX, ascunse decenii sub vopsea, reapar în toată splendoarea lor, iar planurile originale păstrate în Arhivele Municipale permit o reconstrucție fidelă a fiecărui detaliu istoric. „Am vrut ca fiecare colț să vorbească despre trecut: tencuiala originală, balustradele din lemn, mozaicurile, fântâna de piatră. Fotografiile din 1904 ne-au ghidat pe tot parcursul restaurării”, a mai dezvăluit Ioana Dăncăneț, directorul Băii Populare.

Premii și recunoaștere: Baia Populară, cel mai valoros spa istoric din România

Premiile au confirmat succesul: în 2021, reabilitarea primește Premiul Juriului la Bienala de Arhitectură Transilvania și titlul de Best Historical Spa la Gala Termalia. În 2022, obține premiul pentru „Cea mai valoroasă investiție în domeniul spa și wellness”, iar în 2023, clădirea este clasată monument istoric de categoria A. Anul acesta, a fost distinsă și cu Marele Premiu „Best Day Spa în clădire istorică” – acordat de platforma despreSPA.ro la Gala 2025.

Astăzi, Baia Populară nu mai e doar un loc pentru înot sau saună. Holurile istorice răsună de pașii modelelor pe podium, sălile de fitness găzduiesc cursuri de yoga sub cupole Art Nouveau, iar expozițiile și concertele aduc viață în fiecare colț. Este un pod între trecut și prezent, un spațiu în care istoria respiră și astăzi.

Baia Populară din Sibiu: spa istoric care a reinventat igiena urbană

La începutul secolului XX, Sibiul și-a deschis porțile către modernitate prin acest spațiu care a schimbat pentru totdeauna ideea de igienă urbană. Sibienii pășeau într-o clădire ce părea să fi fost adusă dintr-un vis european: Baia Populară. Pentru prima oară, apa caldă, aburii și saunele nu mai erau un lux doar pentru elite, ci un drept al oricărui cetățean.

În timp ce Băile Tușnad sau Băile Felix aveau o istorie a tratamentelor balneare, acestea nu funcționau ca spa-uri publice moderne: nu existau rutine, facilități și infrastructură care să transforme igiena într-o experiență completă de wellness accesibil tuturor.

La Sibiu, însă, în 1904, totul s-a schimbat: bazinul, saunele, cabinele și tratamentele au creat un spațiu organizat, deschis și funcțional, unde fiecare detaliu – de la mozaicurile verzi la băile de aburi – era gândit pentru confortul și sănătatea cetățenilor.

Ritualuri, tratamente balneare și reguli ceremoniale la Baia Populară în anii ’20

În anii ’20, Baia Populară nu era doar un spațiu de igienă, ci şi un univers cu reguli aproape ceremoniale. Bărbații purtau bonetă și șort de baie, femeile, halat și papuci din pânză, iar fiecare instrucțiune era afișată în germană și română: scuipatul în bazin era interzis, orele erau împărțite pe sexe, iar uniforme și conduite stricte transformau vizita într-un ritual urban.

Holurile cu mozaic verde-marin răsunau de pași ordonați, pași de muncitori, studenți sau copii care își descopereau primele lecții de înot, într-un decor care combina utilul cu esteticul, funcționalitatea cu frumusețea. Bazinul și cabinele nu erau doar pentru relaxare: aici se aplicau tratamente cu nămol salin din Ocna Sibiului, băi sulfuroase, masaje medicale și „cura Kneipp”, toate sub supravegherea medicilor specializați, poziționând Sibiul pe harta Europei ca un centru de excelență în balneoterapie urbană.

Baia Populară astăzi: Spa modern cu facilități complete și experiență istorică

Astăzi, Baia Populară nu mai este doar un bazin sau o saună, este un loc unde istoria și modernitatea dansează împreună.

De asemenea, trebuie să subliniem că ea nu și-a pierdut funcționalitatea: un spa complet și modern. Bazinul cu filtrare ultramodernă, vestiarele dotate și sala de așteptare pentru părinți, cele trei saune – uscată cu aromaterapie, umedă și salină cu sare de Himalaya – și sala de fitness accesibilă inclusiv persoanelor cu dizabilități, toate se împletesc cu serviciile de masaj și întreținere corporală.

Terasa panoramică și punctul de belvedere din turnul de apă oferă priveliști care taie respirația, iar brățările digitale și măsurile stricte de igienă garantează siguranța fiecărui vizitator.

„La Baia Populară aveți parte și de masaje manuale de diferite tipuri, de relaxare sau terapeutice, mai profunde, cu asistența unui specialist”, explică Adina Nițu, consultant Spa.

În acest loc, trecutul prinde viață, iar prezentul devine experiență – un spațiu unde fiecare vizită e o poveste în sine.

Vizită la Baia Populară din Sibiu: tur ghidat și experiențe balneare. Biletul către istorie

Vrei să simți cum aburii sălii de saună îți cuprind pielea, să te scufunzi într-un bazin verde-marin încărcat de peste un secol de povești sau să-ți tonifiezi corpul într-o sală de fitness care respiră Art Nouveau?

Baia Populară din Sibiu îți oferă totul, la prețuri care fac accesibilă relaxarea: de exemplu, un abonament lunar nelimitat la piscină costă 400 de lei pentru adulți, iar unul la saună, 450 de lei. Baia Populară oferă mai multe tipuri de abonamente, dar și de reduceri. Abonamentele sunt nominale, netransmisibile, iar accesul se face doar cu rezervare online sau la casierie.

O vizită la Baia Populară nu e doar relaxare – e o călătorie în timp. Sub cupole verzi și fresce regăsite după decenii de uitare, trecutul prinde viață și se combină cu prezentul modern. Pentru cei curioși, tururile ghidate disponibile contra sumei de 35 de lei oferă o experiență completă, care transformă simpla vizită într-o lecție vie de istorie și cultură urbană.