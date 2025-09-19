search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Vacanța incognito a președintelui Cehiei Petr Pavel, din Maramureș la Dunăre, pe motocicletă: „Aș recomanda România tuturor”

0
0
Publicat:

Președintele Cehiei, Petr Pavel, a ales să-și petreacă începutul lunii septembrie departe de fastul demnității oficiale. Însoțit doar de un mic grup de motocicliști – printre care se aflau bodyguarzii și medicul personal – șeful statului ceh a pornit într-o călătorie incognito prin România, traversând țara de la nord la sud.

Imagini din vacanța incognito a liderului Cehiei Petr Pavel în România din presă IDNES.cz
Președintele Cehiei Petr Pavel în vacanță incognito prin România Captură IDNES.cz

Aventurile sale au fost surprinse în imagini pline de naturalețe și modestie, care au devenit rapid virale.

În rândurile următoare vei descoperi traseele sale, opririle neașteptate, momentele care au transformat vacanța într-o adevărată odisee prin România și ce l-a surprins și fascinat cel mai mult pe liderul ceh în țara noastră.

Traseul președintelui ceh: Cimitirul Vesel Săpânța, Alba Carolina, Transfăgărășan și Transalpina

Potrivit unui articol din presa cehă, publicația IDNES, „Președintele Pavel a vizitat România în vacanță. A fost întâmpinat de urși. Fotografiile atașate materialului îl surprind pe președinte în diverse ipostaze și locuri, inclusiv într-un supermarket, iar imaginile au devenit virale datorită naturaleței și modestiei afișate.

Captură articol presa cehă despre vacanța președintelui Cehiei Petr Pavel în România Foto IDNES.cz
Captură articol presa cehă despre vacanța președintelui Cehiei Petr Pavel în România Foto IDNES.cz

Jurnaliștii cehi precizează că președintele și-a început călătoria traversând Cehia și Slovacia cu mașina și trenul, pentru ca apoi să continue pe motocicletă prin Ungaria și România, în compania câtorva prieteni și cu pază minimă.

În România, expediția a debutat în Maramureș, cu vizite la celebrul Cimitir Vesel din Săpânța, sate pitorești și biserici tradiționale. Traseul a continuat spre Cetatea Alba Carolina, simbol al Unirii, și a inclus orașe precum Iași, Sighișoara și Brașov.

Punctele forte ale călătoriei au fost drumurile spectaculoase din Carpați: Transfăgărășanul, cu opriri la Bâlea Lac și Barajul Vidraru, și Transalpina, unde a poposit la Oașa.

„Grupul președintelui a parcurs peste 3.000 km, nu s-a lăsat oprit de vremea rea și a alternat asfaltul cu drumuri neasfaltate și terenuri mai dificile”, mai menționează jurnaliștii.

Vacanța incognito a lui Petr Pavel, surprinsă la Craiova de localnici

Ce nu a aflat presa cehă este că, deși a încercat să rămână anonim, discreția i-a fost întreruptă la Craiova, unde un localnic l-a recunoscut pe stradă, în timp ce se îndrepta spre Parcul Romanescu, însoțit cel mai probabil de un translator și un bodyguard. Acesta a publicat imagini pe platforma X (fostul Twitter): „Ia să-mi ziceți voi pe cine vedeți în imaginile astea?”.

Informația a fost confirmată rapid de primarul Lia Olguța Vasilescu, care a spus că cineva a sunat la Primărie pretinzând că o echipă a televiziunii naționale din Cehia va vizita orașul și solicita recomandări turistice. „Ne bucurăm de o vizită așa importantă și sperăm că i-a plăcut orașul!”, a scris Olguța Vasilescu pe Facebook.

Citește și: Președintele Cehiei a mâncat dintr-o conservă primită de Crăciun de la soldații ucraineni

Presa cehă a dezvăluit însă că, în periplul său prin România, președintele Petr Pavel a acordat primul ajutor unei persoane aflate într-o criză de epilepsie: „Bineînțeles, persoana în cauză nu avea nicio idee de cine îl ajută”.

Fascinat de România autentică și „dezbrăcat” de prejudecăți, președintele Cehiei a făcut baie în lacuri

Spre deosebire de vacanțele oficiale, președintele Petr Pavel a ales discreția: s-a cazat la pensiuni modeste și a ținut identitatea ascunsă cât a putut. Fotografiile dezvăluite de presa cehă îl arată explorând biserici și mănăstiri, relaxându-se în lacuri de munte și capturând România în sute de imagini pline de naturalețe.

„Aș recomanda România tuturor”, a mărturisit Pavel pentru iDNES.cz, după ce și-a încheiat periplul prin țara noastră, unde simplitatea și frumusețea locurilor i-au rămas cu siguranță în memorie.

Într-un mesaj subtil, liderul ceh a recunoscut că imaginea României este adesea umbrită de prejudecăți: „Uneori credem că România este foarte înapoiată, dar realitatea contrazice aceste idei: este o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și locuri foarte frumoase. Cred că atunci când oamenii merg la munte, cu siguranță nu vor greși, pentru că munții au încă ceva sălbatic și foarte prietenos în ei, lucru probabil rar de găsit în altă parte în zilele noastre”.

Înapoi la birou: ce a învățat președintele Cehiei din periplul românesc

După ce a traversat aproape întreaga țară – din Maramureș până la Dunăre, la Orșova –, președintele Cehiei, Petr Pavel, s-a întors la Praga pe 15 septembrie pentru a-și relua atribuțiile prezidențiale.

Înainte de plecare, administrația prezidențială comunicase doar atât: „Președintele Petr Pavel a plecat într-o călătorie privată în străinătate. Este în contact permanent cu Biroul Președintelui Republicii în cazul oricărei situații care ar putea apărea. Călătorește într-un stat membru UE, dar, din cauza naturii private a vizitei, nu a comunicat locația exactă”.

Vacanța incognito prin România s-a dovedit a fi o adevărată aventură pe două roți, în compania câtorva prieteni și cu pază minimă. „Călătoria cu trenul a fost grozavă: am economisit două zile și am dormit mai mult înainte de periplul pe motocicletă”, a povestit liderul ceh.

Dar, dincolo de relaxare, Petr Pavel a transmis un mesaj clar: România merită descoperită și promovată, fără clișee sau prejudecăți.

Modul în care a ales să-și petreacă timpul liber a fost apreciat în special de cehi, care i-au lăudat modestia și bunul simț și s-au mândrit că au un astfel de președinte pe rețelele de socializare. Un internaut a comentat: „O vacanță grozavă! Trenul de la Praga la Košice e genial: urci seara, bei un vin, dormi și te trezești la destinație. În România, natura, oamenii prietenoși și prețurile accesibile fac experiența minunată. Țara a făcut progrese uriașe de când a aderat la UE: autostrăzi, drumuri, orașe și sate reparate – schimbări incredibile”.

Citește și: Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”

Petr Pavel: președintele aventurier care cucerește Europa

Petr Pavel, președintele Cehiei, nu e un lider obișnuit. Fost general, pasionat de motociclete, alpinism și explorări autentice, Pavel combină curajul militar cu empatia și simplitatea, așa cum a arătat și în recentul său periplu privat prin România.

Ceea ce îl diferențiază de alți lideri europeni este autenticitatea și apropierea de oameni: nu ezită să intervină în situații critice și preferă experiențele reale în locul fastului oficial. Aventurile sale devin virale, inspirând și arătând că leadership-ul poate fi curajos, empatic și plin de pasiune.

Vacanța incognito a președintelui Cehiei a oferit o imagine inedită a leadership-ului european: curajos, accesibil, empatic și conectat cu natura și oamenii, transformând o simplă vacanță într-o poveste inspirațională despre România autentică și descoperirea de locuri neștiute de turiști. Străbătând Maramureșul, Transfăgărășanul și Transalpina până la Dunăre pe motocicletă, Pavel a descoperit frumusețea țării noastre departe de clișee și fastul oficial. Aventurile sale i-au inspirat atât pe cehi, cât și pe români, demonstrând că România merită explorată și promovată pentru peisajele spectaculoase, ospitalitatea oamenilor și experiențele autentice.

Călătorii

Top articole

Partenerii noștri

image
Bjorn Borg vorbeşte despre boala incurabilă cu care se luptă zilnic.
digi24.ro
image
FOTO | Kate Middleton și Melania Trump, apariție memorabilă la Castelul Windsor. Cum au fost surprinse de fotografi
stirileprotv.ro
image
Cum a ajuns un român aflat în concediu în Italia să fie arestat. Greșeala care l-a băgat o lună în închisoare
gandul.ro
image
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
mediafax.ro
image
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
fanatik.ro
image
Ce a urmărit Rusia prin trimiterea dronelor în Polonia. Analistul ucrainean Pavlo Rad explică scopul
libertatea.ro
image
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război care nu a existat niciodată
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
O femeie s-a dus la bijutier cu inelul moștenit de la bunica ei și a avut o surpriză uriașă când a auzit cât valorează
antena3.ro
image
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
observatornews.ro
image
Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: 'Handicapul invizibil al bolii'
cancan.ro
image
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
prosport.ro
image
Test de perspicacitate. Găseşte greşeala din imagine în 5 secunde
playtech.ro
image
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții! Barcelona a spus "DA" și va primi 260.000.000 de euro
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a murit în Satu Mare, după ce a fost împușcat accidental de un tânăr. Cei doi se pregăteau să plece la vânătoare
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Elena Băsescu, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat peste măsură. De necrezut cum a ajuns să arate. Nu-i mai pasă de siluetă / FOTO
romaniatv.net
image
Ministerul Muncii a confirmat prelungirea termenului până la data de 31 decembrie 2025! Angajații și angajatorii din România, vizați direct
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO
click.ro
image
Insula din Grecia care ascunde un pericol uriaș. Mai mulți români trag un semnal de alarmă: „Nu știu prin ce minune am reușit să mă ridic”
click.ro
image
Pe ce sumă uriașă a apărut goală Andreea Antonescu în revista cu „iepurași”: „Puteai cumpăra cinci garsoniere”. De ce Andreea Bălan a refuzat cei 20.000 de dolari?
click.ro
Prințul William și Donald Trump la dineul de stat profimedia 1038181557 jpg
Întrebat ce a mâncat la dineul de stat, Donald Trump a răspuns abrupt: ”Ce naiba ne-au servit ei acolo”. Cum s-a simțit în UK
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
2 jpg
O dulce poveste lipovenească în episodul 2 al seriei „Portret gastronomic local”: „La Grisha” și Tortul Medovik
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Filmul spectaculos care a cucerit topul Netflix la început de toamnă. Are o poveste diferită și te ține lipit de televizor
image
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO

OK! Magazine

image
Întrebat ce a mâncat la dineul de stat, Donald Trump a răspuns abrupt: ”Ce naiba ne-au servit ei acolo”. Cum s-a simțit în UK

Click! Pentru femei

image
Autorul cărții „Codul lui Da Vinci”, logodit cu una dintre cele patru amante ale lui! E cu 27 de ani mai tânără decât el!

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?