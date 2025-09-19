Vacanța incognito a președintelui Cehiei Petr Pavel, din Maramureș la Dunăre, pe motocicletă: „Aș recomanda România tuturor”

Președintele Cehiei, Petr Pavel, a ales să-și petreacă începutul lunii septembrie departe de fastul demnității oficiale. Însoțit doar de un mic grup de motocicliști – printre care se aflau bodyguarzii și medicul personal – șeful statului ceh a pornit într-o călătorie incognito prin România, traversând țara de la nord la sud.

Aventurile sale au fost surprinse în imagini pline de naturalețe și modestie, care au devenit rapid virale.

În rândurile următoare vei descoperi traseele sale, opririle neașteptate, momentele care au transformat vacanța într-o adevărată odisee prin România și ce l-a surprins și fascinat cel mai mult pe liderul ceh în țara noastră.

Traseul președintelui ceh: Cimitirul Vesel Săpânța, Alba Carolina, Transfăgărășan și Transalpina

Potrivit unui articol din presa cehă, publicația IDNES, „Președintele Pavel a vizitat România în vacanță. A fost întâmpinat de urși”. Fotografiile atașate materialului îl surprind pe președinte în diverse ipostaze și locuri, inclusiv într-un supermarket, iar imaginile au devenit virale datorită naturaleței și modestiei afișate.

Jurnaliștii cehi precizează că președintele și-a început călătoria traversând Cehia și Slovacia cu mașina și trenul, pentru ca apoi să continue pe motocicletă prin Ungaria și România, în compania câtorva prieteni și cu pază minimă.

În România, expediția a debutat în Maramureș, cu vizite la celebrul Cimitir Vesel din Săpânța, sate pitorești și biserici tradiționale. Traseul a continuat spre Cetatea Alba Carolina, simbol al Unirii, și a inclus orașe precum Iași, Sighișoara și Brașov.

Punctele forte ale călătoriei au fost drumurile spectaculoase din Carpați: Transfăgărășanul, cu opriri la Bâlea Lac și Barajul Vidraru, și Transalpina, unde a poposit la Oașa.

„Grupul președintelui a parcurs peste 3.000 km, nu s-a lăsat oprit de vremea rea și a alternat asfaltul cu drumuri neasfaltate și terenuri mai dificile”, mai menționează jurnaliștii.

Vacanța incognito a lui Petr Pavel, surprinsă la Craiova de localnici

Ce nu a aflat presa cehă este că, deși a încercat să rămână anonim, discreția i-a fost întreruptă la Craiova, unde un localnic l-a recunoscut pe stradă, în timp ce se îndrepta spre Parcul Romanescu, însoțit cel mai probabil de un translator și un bodyguard. Acesta a publicat imagini pe platforma X (fostul Twitter): „Ia să-mi ziceți voi pe cine vedeți în imaginile astea?”.

Informația a fost confirmată rapid de primarul Lia Olguța Vasilescu, care a spus că cineva a sunat la Primărie pretinzând că o echipă a televiziunii naționale din Cehia va vizita orașul și solicita recomandări turistice. „Ne bucurăm de o vizită așa importantă și sperăm că i-a plăcut orașul!”, a scris Olguța Vasilescu pe Facebook.

Presa cehă a dezvăluit însă că, în periplul său prin România, președintele Petr Pavel a acordat primul ajutor unei persoane aflate într-o criză de epilepsie: „Bineînțeles, persoana în cauză nu avea nicio idee de cine îl ajută”.

Fascinat de România autentică și „dezbrăcat” de prejudecăți, președintele Cehiei a făcut baie în lacuri

Spre deosebire de vacanțele oficiale, președintele Petr Pavel a ales discreția: s-a cazat la pensiuni modeste și a ținut identitatea ascunsă cât a putut. Fotografiile dezvăluite de presa cehă îl arată explorând biserici și mănăstiri, relaxându-se în lacuri de munte și capturând România în sute de imagini pline de naturalețe.

„Aș recomanda România tuturor”, a mărturisit Pavel pentru iDNES.cz, după ce și-a încheiat periplul prin țara noastră, unde simplitatea și frumusețea locurilor i-au rămas cu siguranță în memorie.

Într-un mesaj subtil, liderul ceh a recunoscut că imaginea României este adesea umbrită de prejudecăți: „Uneori credem că România este foarte înapoiată, dar realitatea contrazice aceste idei: este o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și locuri foarte frumoase. Cred că atunci când oamenii merg la munte, cu siguranță nu vor greși, pentru că munții au încă ceva sălbatic și foarte prietenos în ei, lucru probabil rar de găsit în altă parte în zilele noastre”.

Înapoi la birou: ce a învățat președintele Cehiei din periplul românesc

După ce a traversat aproape întreaga țară – din Maramureș până la Dunăre, la Orșova –, președintele Cehiei, Petr Pavel, s-a întors la Praga pe 15 septembrie pentru a-și relua atribuțiile prezidențiale.

Înainte de plecare, administrația prezidențială comunicase doar atât: „Președintele Petr Pavel a plecat într-o călătorie privată în străinătate. Este în contact permanent cu Biroul Președintelui Republicii în cazul oricărei situații care ar putea apărea. Călătorește într-un stat membru UE, dar, din cauza naturii private a vizitei, nu a comunicat locația exactă”.

Vacanța incognito prin România s-a dovedit a fi o adevărată aventură pe două roți, în compania câtorva prieteni și cu pază minimă. „Călătoria cu trenul a fost grozavă: am economisit două zile și am dormit mai mult înainte de periplul pe motocicletă”, a povestit liderul ceh.

Dar, dincolo de relaxare, Petr Pavel a transmis un mesaj clar: România merită descoperită și promovată, fără clișee sau prejudecăți.

Modul în care a ales să-și petreacă timpul liber a fost apreciat în special de cehi, care i-au lăudat modestia și bunul simț și s-au mândrit că au un astfel de președinte pe rețelele de socializare. Un internaut a comentat: „O vacanță grozavă! Trenul de la Praga la Košice e genial: urci seara, bei un vin, dormi și te trezești la destinație. În România, natura, oamenii prietenoși și prețurile accesibile fac experiența minunată. Țara a făcut progrese uriașe de când a aderat la UE: autostrăzi, drumuri, orașe și sate reparate – schimbări incredibile”.

Petr Pavel: președintele aventurier care cucerește Europa

Petr Pavel, președintele Cehiei, nu e un lider obișnuit. Fost general, pasionat de motociclete, alpinism și explorări autentice, Pavel combină curajul militar cu empatia și simplitatea, așa cum a arătat și în recentul său periplu privat prin România.

Ceea ce îl diferențiază de alți lideri europeni este autenticitatea și apropierea de oameni: nu ezită să intervină în situații critice și preferă experiențele reale în locul fastului oficial. Aventurile sale devin virale, inspirând și arătând că leadership-ul poate fi curajos, empatic și plin de pasiune.

Vacanța incognito a președintelui Cehiei a oferit o imagine inedită a leadership-ului european: curajos, accesibil, empatic și conectat cu natura și oamenii, transformând o simplă vacanță într-o poveste inspirațională despre România autentică și descoperirea de locuri neștiute de turiști. Străbătând Maramureșul, Transfăgărășanul și Transalpina până la Dunăre pe motocicletă, Pavel a descoperit frumusețea țării noastre departe de clișee și fastul oficial. Aventurile sale i-au inspirat atât pe cehi, cât și pe români, demonstrând că România merită explorată și promovată pentru peisajele spectaculoase, ospitalitatea oamenilor și experiențele autentice.