Locuri fabuloase din România dezvăluite de doi vloggeri celebri: „România chiar e frumoasă“ VIDEO

Doi dintre cei mai cunoscuți vloggeri români, care colindă lumea de câțiva ani, susțin că au descoperit și în România, în Sibiu și Brașov, locuri la fel de „fabuloase” precum în alte colțuri ale lumii.

Cuplul cunoscut pe YouTube drept „Haihui în doi” a postat zilele trecute o filmare menită să demonstreze ce l-a fascinat, sub titlul: „Am descoperit trei locații ca afară, în Sibiu și Brașov. România chiar este frumoasă!”.

Ambasadori ai unei campanii, timp de o săptămână, Andreea și Ion au recunoscut despre fiecare loc vizitat: „De poveste... E un loc fabulos... Suntem în România?... Îmi place la nebunie... Este un sat sută la sută autentic... Poiana Mărului... Căsuțele hobbiților din România... Traseul este superb... Toată poiana asta este acoperită de culoare... Am revenit în țară cu o misiune specială: aceea de a descoperi România! România chiar este frumoasă și ar trebui să ne simțit mai des mândri de acest aspect!”.

Au demonstrat cum poate arăta o zi perfectă de vacanță / călătorie în Poiana Mărului – Brașov, Sibiel și Porumbacu de Sus - Sibiu, menționând motivele pentru care merită să vizitezi locurile speciale ale României: de la deconectarea de stresul zilnic, inclusiv rutină, la conectarea cu natura, relaxare, mâncarea tradițională, obiectivele turistice din împrejurimi, tradițiile și obiceiurile locale, ospitalitatea localnicilor.

Poiana Mărului - „un sat de poveste, locul este incredibil, la fel ca în Elveția”

Prima oprire au făcut-o în Poiana Mărului - Brașov: „Ne aflăm într-un sat de poveste, într-un sat pitoresc datorită peisajelor, în zare se văd Postăvarul, Bucegii, Piatra Craiului. Când am ajuns aici pur și simplu ni s-a tăiat răsuflarea.... Am prins unul dintre cele mai frumoase momente... Este o splendoare, un concert al naturii și un spectacol de care ne-a fost foarte, foarte dor”.

„De fiecare dată când revenim în România, după o călătorie îndelungată pe alte continente, ne dăm seama cât de frumoasă este țara noastră și cât de multe unități de cazare spectaculoase s-au construit în ultimii ani. Unele locuri pot concura cu ușurință cu cele pe care vi le-am prezentat de-a lungul timpului în vlogurile noastre. Am ales una dintre cele mai spectaculoase cazări din Poiana Mărului... Inedită însă este panoramă pe care ne-o oferă. Și nu doar locul în sine este frumos, ci și drumul până aici... Locul acesta este incredibil... am inspirat aerul acesta atât de pur și m-am bucurat de fiecare senzație”.

Au explorat satul la pas apoi au ales traseul Pietrosul: „Satul Poiana Mărului nu este atât de cunoscut precum altele din Brașov precum Șirnea, Măgura... Este un pic mai autentic... Îmi place la nebunie. Cred că este unul dintre cele mai frumoase sate turistice din România! Satul acesta este surpriza călătoriei noastre prin România frumoasă”.

Celebrii vloggeri români au amintit și despre unele dintre cele mai vizitate atracții ale zonei: Sanctuarul urșilor de la Zărnești, Castelul Bran, satele din jur – Moieciu, Fundata, Șirnea, Brașov, Râșnov, Peștera, Plaiul Foii etc., iar la final au mărturisit că locul se asemănă cu Elveția, iar lumina de deasupra munților le-a amintit de Noua Zeelandă.

Sibiel - prima localitate turistică rurală din România, recunoscută internațional

În zona Sibiului au descoperit alte două cazări „fabuloase” și s-au bucurat de câteva obiective turistice.

„Suntem în România sau am părăsit țara? Aici în Sibiu totul este mai verde decât în zona Bucovinei sau Brașovului!... Inițial am crezut că am ajuns într-o țară nordică, că tot mergem noi vara aceasta și cred că reprezintă preview-ul perfect pentru ce va urma!”, au exclamat vlogerii când au ajuns în satul Sibiel, aflat la 25 km distanță de Sibiu, așezare atestată documentar în 1311. Este prima localitate turistică rurală din România ce a primit o recunoaștere acordată în turismul mondial - „Golden Apple” - au menționat vloggerii. În realitate distincția a fost obținută de Mărginimea Sibiului, în 2009..

„De la an la an turismul începe să prindă și mai mult curaj, românii sunt și mai îndrăzneți în ceea ce privește spațiile de cazare”, au mai spus vlogerii fascinați să constate o unitate de cazarea asemănătoare cu ce au întâlnit în SUA și în țările nordice.

Printre atracțiile zonei se numără: Păltiniș, Transalpina, Transfăgărășan, biserica și Muzeul „Zosim Oancea” ce deține una dintre cele mai renumite colecții de icoane pe sticlă (650 piese) din România și din lumea întreagă, Poiana Mărului etc..

„Sibielul este un adevărat exemplu pentru toate satele românești. Nu mă pot abține să nu mă minunez de toate casele și de mesajele de pe ele și obiectele din gospodărie expuse pe garduri...”, a menționat Andreea.

„Laitmotivul acestei călătorii prin România - ciubărul la sat!”

„De la căsuțele hobbiților din Noua Zeelandă am ajuns aici la căsuțele hobbiților din România... căsuțe construite în pământ care ne duc cu gândul la „Stăpânul Inelelor” și filmul „Hobbit”. Drumul până aici a fost spectaculos!... Pentru prima dată am putut zări Negoiu și Moldoveanu. A fost un sentiment atât de plăcut să îi putem admira într-o zi atât de frumoasă de primăvară!... Laitmotivul acestei călătorii prin România este ciubărul la sat!...”, au recunoscut vlogerii de la „HaiHui în doi”.

De la căsuțele hobiților din Noua Zeelandă, la căsuțele hobiților din România

La capitolul atracții au amintit și despre Castelul de Lut Valea Zânelor și Cabana Valea Sâmbetei. Traseul prin pădure spre Cabana Valea Sâmbetei le-a amintit vlogerilor despre traseul pe Muntele Cook din Noua Zeelandă: „Chiar e unul dintre cele mai frumoase trasee, mai ales în perioada aceasta pentru că brândușele pot fi admirate până pe 15 mai... Imaginea de la cabană poate concura cu cele filmate prin Noua Zeelandă, prin Europa: Elveția, Franța, Slovenia! Este unul dintre cele mai bune momente de a veni aici pentru că poți admira tranziția de la iarnă la primăvară... Sunt fără cuvinte!... Ce țară frumoasă avem! Cabana Valea Sâmbetei reprezintă loc de popas din anul 1927, situată la altitudinea de 1401 m, reprezintă una dintre principalele intrări în Alpii Transilvaniei”.

„Asta ar trebui să promovăm noi la nivel mondial: satul românesc!”

„Satele noastre reprezintă un loc unic în lume, prin prisma experienței, în sensul că poți admira încă aceste case vechi, încărcate de istorie și povești, animalele, te poți bucura de concertul păsărilor, poți vorbi cu oamenii foarte ospitalieri și primitori. Asta ar trebui să promovăm noi la nivel mondial: satul românesc!”, au concluzionat Andreea și Ion, de la „HaiHui în doi”.

Vloggerii au promis că în luna iunie vor explora din nou satele României, în mod special pe cele mai izolate, pentru a realiza o serie de materiale speciale, pentru a descoperi împreună frumusețea țării, dar și alte locuri deosebite din Europa: „Va fi o vară inedită prin Europa! Și epică... la fel ca și vara trecută! Acest traseu reprezintă doar începutul a ceea ce urmează să facem... trasee montane spectaculoase, surpriză... România chiar este frumoasă și merită explorată, în special zonele acestea sălbatice, autentice, pitorești... V-am arătat o mică parte”.